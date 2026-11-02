Hydrosat kündigt das Nyktòs-Programm zur Bereitstellung taktischer ISR-Dienste für staatliche Auftraggeber von einem neuen Standort in Europa aus an

Neuer Standort, regionale Lieferkettenpartnerschaften und hochauflösende MWIR-Fähigkeiten unterstützen staatliche, sicherheitsrelevante und infrastrukturelle Missionen

LUXEMBURG, LU / ACCESS Newswire / 2. November 2026 / Hydrosat, der führende Anbieter von thermischen Infrarot-Satellitenlösungen, gab heute sein hochauflösendes Mittelwellen-Infrarot-(MWIR)-Programm namens Nyktòs bekannt. Nyktòs wird hochauflösende Wärmebilddaten für taktische ISR liefern. Die Tag- und Nacht-Bildgebungsfähigkeit kann von Kunden in Auftrag gegeben werden und ergänzt die großflächige Überwachung durch die Osiris-Konstellation von Hydrosat. Die Entwicklung dieser neuen Fähigkeit wird durch die erweiterte Technologie- und Produktionspräsenz von Hydrosat in Europa unterstützt und ist für staatliche Missionsanwendungen der NATO und verbündeter Auftraggeber vorgesehen.

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Im Rahmen dieser Expansion wird Hydrosat weitere Standorte eröffnen, sein Netzwerk europäischer Lieferkettenpartner ausbauen und die Entwicklung hochauflösender Mittelwellen-Infrarot-Technologie in der Region vorantreiben. Zusammen werden diese Investitionen die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Missionen staatlicher Regierungen und verbündeter Nationen in den Bereichen nationale Sicherheit, kritische Infrastruktur und Krisenbewältigung zu unterstützen.

Die weltraumgestützte Informationserfassung gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Art und Weise, wie Regierungen nationale Interessen schützen und unabhängige Entscheidungen treffen. In ganz Europa nehmen die Investitionen zu, da Regierungen bestrebt sind, ihre strategische Autonomie zu stärken, die Verteidigungsbereitschaft zu verbessern, kritische Infrastruktur zu schützen und die Abhängigkeit von externen Systemen für wesentliche Daten und Dienste zu verringern. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von weltraumgestützter Infrastruktur suchen Regierungen nach vertrauenswürdigen Fähigkeiten, die einen zuverlässigen Zugang zu Informationen gewährleisten, die Kontrolle über die Datenerfassung und Aufgabenvergabe wahren, sensible Daten schützen und auch in Krisenzeiten verfügbar bleiben.

Die europäische Expansion von Hydrosat zielt darauf ab, dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, indem die regionale Präsenz, die technologische Basis und die Lieferkettenbeziehungen aufgebaut werden, die für die Entwicklung und Aufrechterhaltung neuartiger, souveräner thermischer Fähigkeiten in Europa erforderlich sind. Diese Fähigkeiten können auf nationale Anforderungen zugeschnitten und durch die Abdeckung der kommerziellen Konstellationen des Unternehmens ergänzt werden. Dies gibt Regierungen mehr Kontrolle über Fähigkeiten, die für ihre Prioritäten von zentraler Bedeutung sind, und bietet gleichzeitig Zugang zu zusätzlichen Beobachtungsmöglichkeiten und einem breiteren regionalen Kontext.

Europas Investitionen in die Raumfahrt sind eine Investition in seine Fähigkeit, seine Interessen zu schützen und unabhängige Entscheidungen zu treffen. Wir setzen uns dafür ein, diese Ambitionen in konkrete Fähigkeiten umzusetzen, sagte Pieter Fossel, Mitbegründer und CEO von Hydrosat. Indem wir unsere Präsenz ausbauen und hier in Europa in die Technologieentwicklung investieren, stärken wir die industrielle Grundlage für staatliche Weltraummissionen – und dafür, dass Europa selbstbewusst an der Seite seiner Verbündeten agieren kann.

Im Mittelpunkt der Expansion steht die Entwicklung der hochauflösenden Mittelwellen-Infrarot-(MWIR)-Technologie in Europa.

Die neue Fähigkeit wird die für die Osiris-Konstellation von Hydrosat geplante LWIR-Technologie ergänzen. Osiris ist für die großflächige thermische Überwachung über eine Streifenbreite von 340 Kilometern ausgelegt und ermöglicht es Nutzern, Temperaturänderungen zu erkennen und die allgemeinen Bedingungen rund um ein Ereignis zu verstehen. Die Nyktòs-MWIR-Fähigkeit von Hydrosat wird es Kunden ermöglichen, kleinere thermische Merkmale weitaus detaillierter zu erfassen.

Zusammen verbinden diese Technologien die großflächige thermische Überwachung mit gezielt beauftragten hochauflösenden Wärmebildaufnahmen. Osiris kann ungewöhnliche Aktivitäten in einer Region erkennen und hochauflösende thermische Beobachtungen durch Nyktòs zur genaueren Analyse anstoßen. In Kombination mit historischen, optischen und Radardaten kann dieser koordinierte Tipping-and-Cueing-Ansatz, bei dem Auffälligkeiten erkannt und gezielte Folgebeobachtungen ausgelöst werden, Regierungen dabei helfen, festzustellen, wo bedeutende Aktivitäten stattfinden, diese genauer zu untersuchen und Veränderungen im Zeitverlauf zu überwachen. Er kann außerdem Rettungsdiensten dabei helfen, Prioritäten für die Begutachtung von Gebieten zu setzen, Infrastrukturbetreibern dabei, Einrichtungen zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern, und Sicherheitsanalysten dabei, relevante Aktivitäten von der thermischen Umgebung zu unterscheiden.

Um Aktivitäten am Boden zu erkennen und zu verstehen, ist sowohl die Überwachung größerer Gebiete als auch die Fähigkeit erforderlich, bestimmte Orte im Detail zu untersuchen, sagte Scott Soenen, Chief Technology Officer bei Hydrosat. Die großflächige thermische Überwachung liefert den Kontext, um Veränderungen zu erkennen, während die hochauflösende MWIR-Technologie es uns ermöglicht, diese Veränderungen genauer zu untersuchen. Unsere Vision ist es, diese sich ergänzenden Fähigkeiten in einem einheitlichen thermischen Beobachtungssystem zu vereinen und so Regierungs- und Gewerbekunden dabei zu unterstützen, zu verstehen, was sich verändert, wo dies geschieht und wie es sich in das Gesamtbild einfügt.

Für staatliche Missionen wird Hydrosat in der Lage sein, das Gleichgewicht zwischen nationalen und kommerziellen Kapazitäten entsprechend den Anforderungen jedes Kunden zu gestalten. Eine dedizierte Mission könnte maßgeschneiderte Regelungen für Aufgabenvergabe, Steuerung, Sicherheit und Datenzugriff bieten, während die kommerziellen Konstellationskapazitäten von Hydrosat die Beobachtungsmöglichkeiten erweitern, die Abdeckung der Umgebung vergrößern und eine kontinuierliche Überwachung im Verlauf der Ereignisse unterstützen könnten.

Die erweiterte Präsenz von Hydrosat in Europa wird das Unternehmen näher an Regierungskunden, Industriepartner und das breitere Raumfahrt- und Sicherheitsökosystem der Region heranführen. Neue Niederlassungen und ein erweitertes Netzwerk europäischer Lieferkettenpartner werden die Technologieentwicklung, die Integration von Raumfahrzeugen, den Missionsbetrieb, die Datenverarbeitung und die thermische Analyse unterstützen und gleichzeitig das regionale Fachwissen stärken, das erforderlich ist, um diese Fähigkeiten langfristig aufrechtzuerhalten.

Die Expansion wird die Beteiligung von Hydrosat am wachsenden staatlichen Raumfahrtmarkt Europas vertiefen und das Unternehmen in die Lage versetzen, nationale Programme sowie die umfassenderen Beobachtungsnetzwerke zu unterstützen, die von Europa und seinen Verbündeten aufgebaut werden.

Über Hydrosat

Hydrosat ist ein führendes Unternehmen im Bereich Thermal Intelligence, das Regierungen und Konzerne dabei unterstützt, die physische Welt mithilfe von Infrarot-Satellitendaten und Analysen zu überwachen. Durch die Kombination von proprietären Wärmebildern, KI-gestützten Modellen und cloudbasierten Bereitstellungsplattformen wandelt Hydrosat Oberflächentemperaturen in operative Daten um, um einige der weltweit drängendsten Herausforderungen in den Bereichen Ressourcen und Sicherheit zu bewältigen.

Die Lösungen von Hydrosat werden eingesetzt, um strategische staatliche Anwendungen zu unterstützen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Intelligence, Landwirtschaft sowie Rohstoffresilienz. Weitere Informationen finden Sie unter www.hydrosat.com.

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Christine Vlachou

Sr. Marketing & Communications Manager

marketing@hydrosat.com

QUELLE: Hydrosat

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