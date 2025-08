Blei in Gold verwandeln

Ein Unternehmen aus San Francisco verwandelt Blei in Gold. Aber es gibt einen Haken.

Mithilfe von Kernfusion wandelt die Firma Quecksilber in Energie um, jetzt gelang auch die Transformation in Gold. Nach eigenen Angaben können Kraftwerke pro Gigawatt Stromerzeugung jährlich 5.000 Kilogramm Gold erzeugen. Und dies ohne Kompromisse bei der Stromerzeugung. Dies wäre sogar wirtschaftlich, denn der Gewinn durch den Verkauf von Gold würde sogar die Stromkosten senken können. Der alte Wunsch der Alchimisten Gold zu erzeugen, würde sich damit erfüllen. Allerdings gäbe es etwas Negatives dabei. Das Gold müsste man sieben bis 17 Jahre lagern, denn es wäre radioaktiv. Da bestehen also noch ziemliche Hindernisse und das Gold muss noch von den Bergbaugesellschaften aus dem Boden geholt werden.

Der Goldpreis musste gerade etwas Federn lassen, denn die US-Notenbank Fed hat nicht an der Zinsschraube für die Leitzinsen gedreht. Und auch für September scheint es keine Eile seitens der Fed zu geben, die Zinsen zu senken, jedoch sei die Wahrscheinlichkeit dann höher als jetzt. Eine Zinssenkung käme dem Goldpreis zugute. Für Charttechniker gilt, dass der Goldpreis auf über 3.377 US-Dollar steigen müsste, damit es weiter aufwärts geht. Sollte die Unze Gold mehr als 3.400 US-Dollar kosten, so könnte das Allzeithoch wieder ins Visier genommen werden. Gerade verkündete der US-Präsident diverse neue Zölle, etwa für Importe aus Brasilien, Indien oder Südkorea. Die Unsicherheiten setzen sich also fort und auf längere Sicht glänzt Gold sowieso. Niedrige Preise sind Kaufgelegenheiten und auch die Goldgesellschaften sollten bei Anlageüberlegungen nicht vergessen werden.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– besitzt die Projekte Cariboo (Kanada), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

Goldshore Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resources-inc/– verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen.

