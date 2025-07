Silber wird preislich steigen

Dieses Jahr wird das fünfte in Folge sein, welches ein bedeutendes Silberdefizit aufweist.

Für die Minenproduktion erwarten die Experten zwar in 2026 einen Höhepunkt, aber dann wird die Silberausbeute voraussichtlich sinken, denn bei einigen (Primär-)Minen ist die Lebenszeit zu Ende. Und die Erzgehalte in den Minen gehen auch immer mehr nach unten. Auch aus dem Recycling-Bereich ist nicht viel Silber zu erwarten, denn noch sind die Preise nicht hoch genug, um den Nachschub anzukurbeln. Auf der Nachfrageseite seitens der Industrie sollte Stärke zu verzeichnen sein. Der Weg zu einer grüneren Zukunft wird mit wachsenden Zahlen bei der Elektromobilität und der Photovoltaikbranche einhergehen. Dazu kommt der Siegeszug der künstlichen Intelligenz. Diese braucht Silber für Rechenzentren und für die nötigen Geräte. Bei Anlegern sollten wirtschaftliche Unwägbarkeiten für Zulauf sorgen. Aktuell kostet die Feinunze Silber knapp 38 US-Dollar. Erst im Juni lag der Preis des Edelmetalls so hoch wie seit rund 13 Jahren nicht mehr. Da fehlt wohl noch das alte Hoch.

Silber ist nicht nur ein wichtiges Industriemetall, sondern auch ein monetäres Edelmetall, dessen Attraktivität bei den Investoren wächst. So steigt die physische Nachfrage nach dem kleinen Bruder des Goldes besonders in Asien und Nordamerika an. Wie Gold, so dient auch Silber als Schutzschild vor Inflation und Währungsentwertung. Natürlich kommt es bei hohen Preisen auch zu Gewinnmitnahmen, was jedoch an der längerfristig positiven Entwicklung des Silberpreises nichts ändern wird. Silber ist nun mal ein Schlüsselrohstoff für die Energiewende.

Zu den erfolgreichen Produzenten gehört MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – mit seiner Beteiligung an der Juanicipio Silbermine in Mexiko. Diese lieferte im zweiten Quartal 4,3 Millionen Unzen Silber sowie mehr als 10.000 Unzen Gold. Blei- und Zinkproduktion stiegen im Vergleich zum Vorquartal erfreulich an.

