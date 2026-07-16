Blast Resources gibt starke Uran-/Thoriumanomalien auf den Britts-Lake-Claims in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt

Vancouver, British Columbia–(16. Juli 2026) / IRW-Press / Blast Resources Inc. (CSE: BLST) (FSE: O0E) (OTCQB: BLSRF) (Blast oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass beim Uranprojekt Wales Lake, das aus drei Claim-Gruppen auf der südwestlichen Seite des Athabasca-Beckens im Norden Saskatchewans besteht, eine starke Uran-/Thoriumanomalie identifiziert wurde.

Casey Forward, Chief Executive Officer und Director des Unternehmens, kommentierte: Die neu identifizierte Anomalie bei Wales Lake stellt einen bedeutenden Fortschritt bei unseren Bemühungen dar, wertvolle Ergebnisse für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass uns diese Anomalie wertvolle Informationen liefern wird, die im Rahmen eines zukünftigen Arbeitsprogramms genutzt werden können. Mit Blick auf die Zukunft sind wir bestrebt, das Wachstum des Projekts weiter voranzutreiben.

Eine starke Uran-/Thoriumanomalie verläuft den Informationen aus einer Untersuchung des Geological Survey of Canada zufolge in Nord-Süd-Richtung und erstreckt sich über rund 12 km vom südlichen Ende bis in die Nähe des nördlichen Endes, wo die Anomalie sowohl in der Länge als auch in der Breite des Claims MC00019518 erkennbar ist. Was ist an dieser Anomalie bedeutsam und warum wird darüber berichtet?

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85161/Blast_071626_DE.001.jpeg

Abbildung 1: Vorrangige Ziele beim Projekt Wales Lake

Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter:

images.newsfilecorp.com/files/11914/305420_0507033354407925_001full.jpg

Von zusätzlichem Interesse ist, dass historische Informationen sieben Verwerfungen, Scherzonen oder Leiter innerhalb des Claims ausweisen. Diese Anomalie befindet sich auf der östlichen Seite der Clearwater Domain. Die Clearwater Domain im Norden Saskatchewans folgt einer 325 km langen, bogenförmigen aeromagnetischen Hochzone und einer gravimetrischen Tiefzone, die sich vom südlichen Rand des Athabasca-Beckens bis zu dessen nördlichem Rand erstreckt. Obwohl sie größtenteils von Sedimenten bedeckt ist, wird dieses geophysikalische Merkmal als bedeutendes magmatisches Ereignis interpretiert, was durch etwa 1,84 Milliarden Jahre alte Granitaufschlüsse entlang des Clearwater River gestützt wird.

Forschungsarbeiten im Rahmen der Targeted Geoscience Initiative des Geological Survey of Canada untersuchten mögliche Zusammenhänge zwischen diesen Intrusionen und dem Urandistrikt Patterson Lake Corridor (PLC). Neue geophysikalische Untersuchungen und Modellierungen zeigen, dass sich die Clearwater Domain tiefer als bislang bekannt erstreckt – bis in rund 22 km Tiefe – und unter mehrere PLC-Lagerstätten einfällt.

Die geologischen Hinweise stützen ein Modell, nach dem die von den verborgenen Clearwater-Graniten erzeugte radiogene Wärme erhöhte geothermische Gradienten unterhalb der darüberliegenden Sedimentabfolgen erzeugte. Diese Wärme förderte die Mobilisierung tiefer Grundgebirgsfluide, die Edelmetalle enthielten, während reaktivierte Verwerfungen uranhaltige oxidierte Solen nach unten zogen und so die Lagerstätten bildeten.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Locke Goldsmith, M.Sc., P.Eng., P.Geo., Arctex Engineering Services, erstellt und genehmigt. Er ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Blast Resources Inc.

Blast Resources (CSE: BLST) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Aktien an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Exploration seines Flaggschiff-Uranprojekts Wales Lake.

Das Projekt liegt südlich von Wales Lake und unmittelbar außerhalb des südwestlichen Randes des Athabasca-Beckens. Es befindet sich strategisch günstig innerhalb des Patterson Lake Corridor, der zwei bedeutende Uranlagerstätten beherbergt: die Triple-R-Lagerstätte und die Arrow-Lagerstätte.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Casey Forward

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: info@blastresources.com

Website: www.blastresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe-Harbor-Erklärung):

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie erwarten, planen, fortsetzen, rechnen mit, schätzen, Ziel, beabsichtigen, kann, wird, Projekt, sollte, prognostizieren, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Schuldenbegleichung.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sie sich als zutreffend erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund verschiedener Annahmen, Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration im Allgemeinen und den Ergebnissen erwarteter und geplanter Explorationsprogramme, den Bedingungen an den Märkten für Eigenkapitalfinanzierungen sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich des Erhalts regulatorischer Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management hat die vorstehende Zusammenfassung der mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verbundenen Risiken und Annahmen erstellt, um den Lesenden einen umfassenderen Einblick in die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Abgesehen von den Anforderungen der anwendbaren Wertpapiergesetze lehnt das Unternehmen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Weder die CSE Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die Pressemeldung in der originalen Version hier aufrufen: www.newsfilecorp.com/release/305420

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blast Resources Inc.

Eva Reuter

438 – 5525 West Boulevard

V6M 3W6 Vancouver, BC

Kanada

email : e.reuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Blast Resources Inc.

Eva Reuter

438 – 5525 West Boulevard

V6M 3W6 Vancouver, BC

email : e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.