Berufsinfomarkt Jena: Becherer Carl Scherf und Partner mbB sucht Azubis für 2026

Steuerfachangestellte (m/w/d) gesucht: Becherer Carl Scherf und Partner mbB war am 14. März 2026 auf dem Berufsinfomarkt in Jena – inklusive VR-Erlebnis zum Berufsalltag.

Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater aus Jena präsentierte sich am Samstag, dem 14. März 2026, auf dem Berufsinfomarkt im Volkshaus Jena. Das Unternehmen nutzte die Veranstaltung, um interessierte Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten beziehungsweise zum Steuerfachangestellten (m/w/d) mit Ausbildungsstart 2026 anzusprechen. Neben persönlichen Gesprächen erwartete die Besucherinnen und Besucher ein besonderes technisches Highlight: eine VR-Brille, mit der sich der berufliche Alltag in der Steuerberatung virtuell erleben lassen konnte.

Persönlicher Einblick in die Ausbildung vor Ort

Die Kanzlei Becherer Carl Scherf und Partner mbB ist am 14. März 2026 von 10 bis 16 Uhr auf dem Berufsinfomarkt im Volkshaus Jena vertreten gewesen. Der Stand befand sich im Obergeschoss im Raum Otto Schott unter der Standnummer 99. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kanzlei standen an diesem Tag für Fragen rund um den Berufsalltag, den Ausbildungsablauf und die Perspektiven in der Steuerberatung zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler sowie alle Ausbildungsinteressierten erhielten dort die Möglichkeit, sich umfassend über die Ausbildung zur Steuerfachangestellten beziehungsweise zum Steuerfachangestellten zu informieren.

VR-Brille macht Berufsalltag erlebbar

Ein besonderes Angebot am Stand war der Einsatz einer Virtual-Reality-Brille, bereitgestellt vom Steuerberaterverband Thüringen. Damit konnten Interessierte in einen virtuellen Raum eintauchen und den Arbeitsalltag in einer Steuerkanzlei hautnah erleben, noch bevor die Ausbildung beginnt. Dieses interaktive Erlebnis sollte einen authentischen Eindruck des Berufsbilds vermitteln und Hemmschwellen beim Einstieg in die Welt der Steuerberatung abbauen. Wer mehr über die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten bei Becherer Carl Scherf und Partner mbB erfahren möchte, findet weitere Informationen auf der Karrierewebsite.

Kontakt und Anfahrt

Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater ist in der August-Bebel-Straße 9 in 07743 Jena ansässig. Weitere Informationen zur Kanzlei finden Sie unter www.steuerleicht.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater

Frau Anne Ulbrich

August-Bebel-Straße 9

07743 Jena

Deutschland

fon ..: 03641 / 3526 – 0

web ..: https://www.steuerleicht.de

email : jena@steuerleicht.de

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