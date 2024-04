Attraktiver Arbeitgeber mit offenen Stellen in Jena, Gotha, Weimar und Meiningen

Wer in einer modernen Steuerkanzlei arbeiten und gleichzeitig von zahlreichen Benefits profitieren möchte, ist bei der Kanzlei Becherer ? Carl ? Scherf und Partner mbB Steuerberater genau richtig.

Steuerberatung ist ein interessanter Berufsweg, der bei der Kanzlei Becherer ? Carl ? Scherf und Partner mbB Steuerberater qualifiziert und zeitgemäß gelebt wird. Für Interessierte bieten sich an den Standorten in Jena, Gotha, Weimar und Meiningen verschiedenste Stellen, von Ausbildung und dualem Studium bis hin zu neuen Jobchancen für Berufserfahrene und Quer- oder Wiedereinsteiger. Mit Teamgeist, Zukunftsorientierung und Freude an der Tätigkeit hebt sich das Unternehmen von anderen Steuerberatungen ab.

Hier wird Digitalisierung gelebt

Altbackene Zettelwirtschaft, nicht enden wollende Karteischränke und staubige Ordner gehören bei dieser modernen, papierlosen Kanzlei der Vergangenheit an. Mit digitalisierten Prozessen wird Steuerberatung hier zeitgemäß umgesetzt. Davon profitieren nicht nur Mandanten und Mandantinnen. Es ermöglicht auch den Mitarbeitenden, wichtige digitale Kenntnisse zu erlangen und sich in die Rolle als zentrale Informationsbroker und -brokerinnen einzufinden.

Benefits versüßen die Arbeit

Wo man sich wohl und wertgeschätzt fühlt, gelingt bessere Arbeit. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt der Steuerkanzlei am Herzen. Daher winken den Angestellten zahlreiche Benefits, von denen hier nur einige aufgelistet werden:

– Verkehr: Firmenfahrrad, Firmenwagen, kostenfreie Parkplätze, Tankgutschein

– Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit, Homeoffice, Sonderurlaub

– Weiterentwicklung: Coaching, Feedbackkultur, Mitarbeitergespräche, Weiterbildung

– Gesundheit: Betriebliche Altersvorsorge, täglich frisches Obst, Gesundheitsmaßnahmen, Sportevents

– Teambuilding: Kicker, Mitarbeiter- und Teamevents, Sommer- und Weihnachtsfest, offene Unternehmenskultur

Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?

Bei Interesse an einer der ausgeschriebenen Stellen, sowie auch initiativ, kann die Bewerbung per Mail an die Steuerkanzlei übermittelt werden. Fragen werden gerne über ein persönliches Gespräch am Telefon oder per Teamsmeeting beantwortet. Auch ein fester Telefon- bzw. Videotermin zum unverbindlichen Kennenlernen kann vereinbart werden. Die Kanzlei verfügt über eine Bewerberwebseite unter steuerleicht.sucht-dich.de. Bewerber und Bewerberinnen müssen sich nach Einreichen der Unterlagen einige Tage gedulden, während die Kanzlei eine Vorauswahl trifft und sich anschließend persönlich, telefonisch oder via E-Mail, zurückmeldet. Bei Eignung für die Stelle wird dann ein Bewerbungsgespräch vereinbart. Der weitere Verlauf wird im Folgenden individuell mit der sich bewerbenden Person besprochen.

Arbeiten in einem modernen Unternehmen

Die Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater sind mit ihrem professionellen und kompetenten Team nicht nur als Ansprechpartner in Steuerfragen bestens geeignet, sondern auch als Arbeitgeber attraktiv. Die Kanzlei wurde bereits mehrfach als Great Place to Work für die hervorragende Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet. Die gute Teamarbeit und die zufriedenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprechen für sich. Offene Stellen gibt es an den Standorten Jena, Gotha, Weimar und Meiningen zu entdecken. Auch ein Praktikum in der Kanzlei oder eine Initiativbewerbung per Mail an jena@steuerleicht.de oder mittels persönlichem Gespräch über 03641 / 35260 sind möglich.

