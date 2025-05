Beginn der luftgestützten geophysikalischen Untersuchung bei Tannenberg und Abschluss der Platzierung

WICHTIGSTE PUNKTE

· Im Januar 2025 war Tannenberg eines von 8 Explorationsprojekten im Frühstadium, die von BHP für das BHP Xplor-Programm 2025 ausgewählt wurden.

· Ungefähr 600 Linienkilometer helikoptergestützter hochauflösender magnetischer und radiometrischer Messungen, die in Tannenberg über dem historischen Richelsdorfer Bergbaurevier durchgeführt werden sollen.

· Die Mittel aus dem BHP Xplor-Programm werden derzeit in Zusammenarbeit mit BHP verwendet, um die geologische Konzeptentwicklung und den Explorationszeitplan zu beschleunigen. Die Untersuchung wird zu 100 % durch das BHP Xplor-Programm finanziert.

· Es wird erwartet, dass mittels der Ergebnisse wichtige Verwerfungen in Lagerstättengröße sowie die Ausdehnung der historischen untertägigen Abbaustätten identifizieren werden.

· Das Gebiet Tannenberg enthält ehemalige Kupferminen und mehrere historische Bohrabschnitte und bietet hervorragendes Potenzial für die Neuentdeckung von oberflächennahen (50 m bis 500 m), weitläufigen und hochgradigen Kupfer- und Silbermineralisierungen, denn ein Großteil des neuen erweiterten Konzessionsgebiets war noch nicht Gegenstand moderner Explorationsarbeiten.

· Das Unternehmen hat feste Zusagen für eine Platzierung von 7,1 Millionen neuen, voll eingezahlten Stammaktien erhalten, um einen Bruttoerlös von 4,6 Millionen AUD vor Kosten zu erzielen.

19. Mai 2025 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX: GRX, LSE: GRX) (GreenX oder Unternehmen) freut sich, mitzuteilen, dass in den kommenden Wochen eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung auf dem Kupferprojekt Tannenberg (Tannenberg oder Projekt) durchgeführt werden wird. Die luftgestützte Untersuchung ist vollständig genehmigt und wird magnetische und radiometrische Daten über dem Projektgebiet sammeln. Die Ergebnisse werden voraussichtlich wichtige Verwerfungen Lagerstättengröße sowie das Ausmaß historischer untertägiger Grubenbaue identifizieren, die für die Planung zukünftiger Explorationsprogramme verwendet werden können.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es ein Bookbuild erfolgreich abgeschlossen und feste Zusagen für eine Platzierung von 7,1 Millionen neuen Stammaktien zu einem Preis von 0,65 AUD (0,315 £) pro Aktie (Neue Aktien) erhalten hat, um einen Bruttoerlös von etwa 4,6 Millionen AUD (Platzierung) zu erzielen.

Die Platzierung wurde von neuen und bestehenden Investoren unterstützt.

Zusammen mit den vorhandenen Barmitteln des Unternehmens (3,7 Millionen AUD zum 30. April 2025 (ungeprüft)) wird der Erlös aus der Platzierung dazu beitragen, dass GreenX eine starke Bilanzposition beibehält.

Ben Stoikovich, CEO von GreenX, sagte: Die luftgestützte geophysikalische Untersuchung ist die erste größere Explorationsarbeit bei Tannenberg seit über 40 Jahren und wird aus dem im Januar 2025 angekündigten Zuschuss von BHP Xplor in Höhe von 500.000 USD finanziert. Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit dem Team von BHP Xplor und deutschen Dienstleistern vor Ort konzipiert und wird Verwerfungen identifizieren, die wahrscheinlich einen wesentlichen Einfluss auf die Mineralisierung haben, sowie das Ausmaß historischer untertägiger Grubenbaue. Kupferschiefer-Sedimentlagerstätten mit Kupfervorkommen gelten weltweit als eine der ergiebigsten Quellen für die moderne Kupferproduktion. Mit der kürzlichen Erweiterung des Kupferprojekts Tannenberg auf 1.900 km2 verfügen wir über ein großes, relativ flaches und potenziell hochgradiges Kupfer-Brownfield-Explorationsprojekt, das strategisch günstig im Herzen der deutschen Industrie gelegen ist.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird als Betriebskapital und für die Geschäftsentwicklung verwendet. Die Platzierung wird voraussichtlich am 23. Mai 2025 abgewickelt, und das Unternehmen wird die neuen Aktien am oder um den 26. Mai 2025 im Rahmen seiner Kapazitäten gemäß ASX Listing Rule 7.1A ausgeben.

Abbildung 1: Zeigt erweitertes Projektgebiet Tannenberg mit historischen Grubenbauen

und Bohransatzpunkten sowie Lage der luftgestützten Untersuchung.

LUFTGESTÜTZTE GEOPHYSIKALISCHE UNTERSUCHUNG

Eine 602 Linienkilometer lange helikoptergestützte magnetische und radiometrische Untersuchung wird in Kürze in einem 58 km2 großen Gebiet auf dem Kupferprojekt Tannenberg beginnen (Abbildung 1). Die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit dem Team von BHP Xplor und lokalen deutschen Dienstleistern konzipiert. Für einen sichereren Betrieb in einer gemischten ländlichen und städtischen Umgebung wurde eine Bugauslegerkonfiguration gewählt (Abbildung 2). Die Ergebnisse der Untersuchung werden Verwerfungen identifizieren, die eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Mineralisierung spielen. Darüber hinaus können die magnetischen Daten das Ausmaß des historischen Untertagebaus verifizieren. Alle erforderlichen Genehmigungen liegen vor, und die entsprechenden Benachrichtigungen wurden übermittelt. Die Arbeiten dürfen im Mai durchgeführt werden. Insgesamt soll die Untersuchung innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung werden analysiert, sobald der Auftragnehmer die luftgestützte Untersuchung abgeschlossen und die geophysikalische Datenverarbeitung durchgeführt hat.

Abbildung 2: Magnetische und radiometrische Konfiguration des Bugauslegers am Helikopter.

KOMMENDE ARBEITSPROGRAMME

Die geophysikalische Untersuchung ist Teil eines größeren Arbeitsprogramms, das in Zusammenarbeit mit dem BHP Xplor-Programm geplant und durch dieses finanziert wird. Zu den wichtigsten Merkmalen des Explorationsprogramms 2025 von GreenX gehören:

· Durchführung luftgestützter magnetischer und radiometrischer Untersuchungen;

· Neuprotokollierung, erneute Analyse und hyperspektrales Scannen historischer Bohrkerne;

· Analyse der archivierten geophysikalischen Daten; und

· Zusammenstellung historischer Bergbau- und Produktionsdaten.

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSON

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, wurden den ASX-Pressemitteilungen vom 28. April 2025 entnommen, die unter www.greenxmetals.com eingesehen werden können.

GreenX bestätigt, dass (a) ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; (b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Inhalten der entsprechenden Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und (c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von GreenX in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. GreenX verpflichtet sich nicht, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Ben Stoikovich, Chief Executive Officer, zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.