Kupferprojekt Tannenberg in Deutschland auf 1.900 km2 erweitert

28. April 2025 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Kupferprojekt Tannenberg (Tannenberg oder das Projekt) von 272 km2 auf 1.900 km2 erweitert wurde, einschließlich eines neuen Gebiets mit zusätzlichen historischen Bohrabschnitten. Das erweiterte Projekt ist sehr aussichtsreich für sedimentäre Kupferlagerstätten (Kupferschiefer-Typ).

HIGHLIGHTS

– Die Explorationslizenz für Tannenberg umfasst nun 1.900 km2, was einer Vergrößerung um das Siebenfache gegenüber dem ursprünglichen Projektgebiet von 272 km2 entspricht.

– Die ursprüngliche Explorationslizenz für Tannenberg wurde um weitere drei Jahre verlängert (Tannenberg 1).

– Eine zweite große Explorationslizenz für Tannenberg mit einer Fläche von 1.628 km2 und einer Laufzeit von 3 Jahren wurde erteilt (Tannenberg 2). Tannenberg 2 kann nach deutschem Recht um weitere 3 Jahre verlängert werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79388/GreenX_280425_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Erweitertes Projektgebiet Tannenberg

– Das Projekt Tannenberg wird im Rahmen einer Earn-in-Vereinbarung gehalten, durch die GreenX eine 90-prozentige Beteiligung erwerben kann.

– Im Januar 2025 war Tannenberg eines von 8 Explorationsprojekten im Frühstadium, die von BHP für das BHP Xplor-Programm 2025 ausgewählt wurden

– Die Mittel aus dem BHP Xplor-Programm werden derzeit in Zusammenarbeit mit BHP verwendet, um die geologische Konzeptentwicklung und den Explorationszeitplan in Tannenberg, einschließlich des neu erweiterten Lizenzgebiets, zu beschleunigen

– Das Gebiet Tannenberg enthält ehemalige Kupferminen und mehrere historische Bohrabschnitte und bietet hervorragendes Potenzial für die Neuentdeckung von oberflächennahen (50 m bis 500 m), weitläufigen und hochgradigen Kupfer- und Silbermineralisierungen, denn ein Großteil des neuen erweiterten Konzessionsgebiets war noch nicht Gegenstand moderner Explorationsarbeiten.

– Zusätzlich zu den im August 2024 bekannt gegebenen historischen Bohrergebnissen enthält Tannenberg 2 auch mehrere hervorragende Bohrabschnitte, darunter: 0,69 m mit 3,1 % Cu und 31,7 ppm Ag aus 378 m; und 2,2 m mit 0,9 % Cu und 23,1 ppm Ag aus 378 m

Der CEO von GreenX, Ben Stoikovich, sagte: Nach einer umfassenden Überprüfung der historischen Daten haben wir festgestellt, dass das erweiterte Gebiet eine ähnliche Kupferschiefer-Geologie aufweist wie das historische Bergbaugebiet Richelsdorf im ursprünglichen Lizenzgebiet Tannenberg 1. Kupferschiefer-Sedimentlagerstätten mit Kupfervorkommen gelten weltweit als eine der ergiebigsten Quellen für die moderne Kupferproduktion. Mit der Erweiterung des Kupferprojekts Tannenberg auf 1.900 km2 verfügen wir nun über ein noch größeres, relativ flaches und potenziell hochgradiges Kupfer-Brownfield-Explorationsprojekt, das strategisch günstig im Herzen der deutschen Industrie gelegen ist, wobei Kupfer von der Europäischen Union als strategischer Rohstoff anerkannt ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79388/GreenX_280425_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Tannenberg liegt im industriellen Zentrum Europas innerhalb des Basal-Zechstein-Trends (braune Schattierung)

KUPFERPROJEKT TANNENBERG

Nach der Erweiterung des Projekts von 272 km2 auf 1.900 km2 freut sich das Unternehmen, neue historische Bohrergebnisse gemäß dem JORC-Code (2012) bekannt zu geben.

Tabelle 1: Ausgewählte Bohrlöcher.

Ort Bohrloch ID Abschnitt (m) Cu Ag

(%) (ppm)

Von Bis Länge

Ronshausen Ro23 365,48 367,58 2,10 2,7 2,7

Ro18 209,50 211,00 1,50 3,7 3,7

Ro19 339,50 342,00 2,50 1,7 1,7

Ro15 285,86 289,31 3,45 1,0 1,0

Ro20 377,53 378,22 0,69 3,1 31,7

Ro25 533,38 534,39 1,01 1,8 N/A

Ro17 481,51 482,42 0,80 1,5 11,6

Ro35 378,27 380,50 2,23 0,9 23,1

Ro38 536,25 538,00 1,75 0,7 15,7

Nentershausen Ro45 268,00 269,63 2,00 1,6 1,6

Fett gedruckt sind zuvor gemeldete Bohrlöcher. Siehe ASX-Mitteilung vom 2. August 2024. N/A bedeutet nicht untersucht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79388/GreenX_280425_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 3: Der historische Bergbau im Bezirk Richelsdorf erschloss die Mineralisierung nahe der Oberfläche. Historische Bohrungen durchschnitten mineralisierten Kupferschiefer bis in eine Tiefe von 436 m. Ein Großteil des Kupferschiefers zwischen 50 und 600 m ist noch nicht untersucht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79388/GreenX_280425_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 4: Das erweiterte Konzessionsgebiet umfasst eine zusätzliche Fläche von 1.628 km2, die von derselben vielversprechenden T1-Kupferschiefer-Sequenz unterlagert ist, die auch im historischen Bergbaugebiet Richelsdorf zu finden ist.

Im Süden des Lizenzgebiets in der Nähe der Stadt Ronshausen haben Bohrlöcher mineralisierte Kupferschiefer-Sequenzen in Tiefen von 211 bis 368 m unter der Oberfläche durchschnitten (z. B. Ro18 und Ro23). In der Nähe der Stadt Nentershausen im Norden hat ein isoliertes Bohrloch 2 m mit 1,6 % Cu durchschnitten (Ro45).

BEVORSTEHENDE ARBEITSPROGRAMME

Diese neuen und zuvor gemeldeten Bohrergebnisse werden als Grundlage für zukünftige Arbeitsprogramme auf dem Projekt dienen, die in Zusammenarbeit mit BHP durchgeführt werden, um die Bohrzielfindung durch die kombinierte Auswertung geophysikalischer und geologischer Daten sowie die Zusammenführung von Daten zu unterstützen. Das Projekt Tannenberg ist reich an Daten, und das Projektteam von GreenX ist mit der Zusammenstellung der Daten aus historischen Bohrungen und Berichten bereits weit fortgeschritten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die erste Erfassung magnetischer Daten innerhalb weniger Wochen beginnen wird; die Neuprotokollierung der Bohrkerne und die Erfassung der Schwerkraftdaten werden über die Sommermonate fortgesetzt.

Zu den wichtigsten Merkmalen des Explorationsprogramms 2025 gehören:

– Neuprotokollierung, erneute Analyse und Scannen der archivierten Bohrkerne;

– Abschluss einer luftgestützten magnetischen und radiometrischen Untersuchung;

– Erfassung zusätzlicher bodengestützter Schwerkraftmessungen;

– Neuverarbeitung archivierter geophysikalischer Daten; und

– Zusammenstellung historischer Bergbau- und Produktionsdaten.

Da die Explorationslizenz für Tannenberg 1 verlängert wurde, kann GreenX nun gemäß der Earn-in-Vereinbarung (siehe ASX-Mitteilung vom 2. August 2024) seine Option auf das Projekt ausüben.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

-ENDE-

INFORMATIONEN ZU DEN GRUNDSTÜCKEN

Tabelle 2: Informationen zu den Grundstücken.

Konzessionsgebiet Rohstoffe Gebiet (km2) Lizenzbeginn Lizenzende

Tannenberg 1 1Kupfer, Silber 272 07.06.2022 06.06.2028

2Antimon, Arsen, Blei, Gallium, Germanium,

Gold, Indium, Cadmium, Kobalt, Molybdän,

Nickel, Palladium, Platin, Rhodium, Selen,

Thallium, Vanadium, Wismut und

Zink

Tannenberg 2 1Kupfer, Silber 1.628 22.04.2025 06.06.2028

2Antimon, Arsen, Blei, Gallium, Germanium,

Gold, Indium, Cadmium, Kobalt, Molybdän,

Nickel, Palladium, Platin, Rhodium, Selen,

Thallium, Vanadium, Wismut und

Zink

Anmerkungen

1 Zielrohstoffe

2 In der Explorationslizenz enthaltene Rohstoffe

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSON

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Matthew Jackson, einer sachkundigen Person und Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt wurden. Dr. Jackson ist als technischer Direktor bei GreenX Metals beschäftigt. Dr. Jackson verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Australasischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven) qualifiziert zu sein. Dr. Jackson stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Pressemitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von GreenX in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. GreenX verpflichtet sich nicht, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Ben Stoikovich, Chief Executive Officer, zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

