Becherer Carl Scherf und Partner in Jena mehrfach als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Top-Arbeitgeber mit Homeoffice-Option: Becherer Carl Scherf und Partner überzeugt mit Flexibilität, Digitalisierung und Auszeichnungen.

Die Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater mit Sitz in Jena zählt deutschlandweit zu den fortschrittlichsten Steuerberatungsgesellschaften. Neben einem hohen Anspruch an fachliche Qualität überzeugt das Unternehmen durch eine moderne Arbeitskultur mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Homeoffice-Optionen und gezielter Förderung der persönlichen Entwicklung seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Diese Qualitäten wurden bereits mehrfach mit dem Siegel „Top-Arbeitgeber“ sowie der Auszeichnung „Digitale DATEV-Kanzlei“ gewürdigt.

Kontinuierliche Auszeichnungen als Zeichen moderner Unternehmenskultur

Die Steuerkanzlei wurde wiederholt mit dem „Top-Arbeitgeber“-Siegel ausgezeichnet, das besondere Leistungen in den Bereichen Mitarbeiterführung, Unternehmenskultur und Weiterentwicklung honoriert. Zusätzlich trägt die Kanzlei das Label „Digitale DATEV-Kanzlei“, das innovative, prozessoptimierte Arbeitsweisen und hohe Digitalisierungsgrade würdigt. Diese Auszeichnungen unterstreichen die konsequente Ausrichtung auf Zukunftsfähigkeit und ein modernes Arbeitsumfeld.

Flexibilität und Digitalisierung im Kanzleialltag

Flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice-Möglichkeiten und digitale Arbeitsprozesse prägen den Berufsalltag bei Becherer Carl Scherf und Partner. Dank moderner technischer Ausstattung können viele Aufgaben ortsunabhängig erledigt werden. Die Kanzlei bietet nicht nur Gleitzeitregelungen, sondern auch individuelle Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – sowohl für Berufseinsteiger und -einsteigerinnen als auch für erfahrene Fachkräfte.

Persönliche Entwicklung und gelebter Teamgeist

Ein zentrales Element der Kanzleikultur ist die gezielte Förderung der persönlichen und fachlichen Entwicklung. Interne Schulungen, externe Weiterbildungen und ein aktiver Wissensaustausch im Team gehören zum Selbstverständnis der Kanzlei. Regelmäßige Jahreszielplantagungen in entspannter Atmosphäre stärken zudem das Miteinander und fördern einen klaren, gemeinsamen Fokus für das Geschäftsjahr. Wertschätzung, Kommunikation auf Augenhöhe und ein starker Teamgeist schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen langfristig wohlfühlen.

Anfahrt und Kontakt

Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater mit Sitz in der August-Bebel-Straße 9, 07743 Jena, bietet umfassende steuerliche Beratung für Unternehmen, Selbstständige und Privatpersonen. Die Kanzlei steht für digitale Kompetenz, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und moderne Arbeitsmodelle. Weitere Informationen unter www.steuerleicht.de sowie aktuelle Stellenangebote auf der BCS-Karriereseite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater

Frau Anne Ulbrich

August-Bebel-Straße 9

07743 Jena

Deutschland

fon ..: 03641 / 3526 – 0

web ..: https://www.steuerleicht.de

email : jena@steuerleicht.de

Wir von Becherer ? Carl ? Scherf und Partner mbB Steuerberater in Jena sind Ihre kreativen Sparringpartner für sämtliche steuerrechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, egal ob Sie Unternehmer, Freiberufler oder Privatperson sind.

Wir beraten Sie als Steuerberater und Unternehmensberater proaktiv, halten Prozesse schlank und digital und holen alles für Sie raus. Dadurch haben Sie von jedem Ort der Welt Zugriff auf Ihre Daten und unsere Mandanten-Fern-Betreuung. Sie können sich darauf verlassen, dass wir mit Ihrer knappsten Ressource „Zeit“, sorgsam umgehen.

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