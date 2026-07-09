Zweibrüder erhält zwei Red Dot Design Awards 2026

Die Stirnlampe ZB7H und die Taschenlampe ZB6T wurden mit dem begehrten Designpreis ausgezeichnet

Solingen, im Juni 2026 – Das junge Solinger Unternehmen Zweibrüder hat sich beim Designwettbewerb Red Dot Award 2026 gleich mit zwei Modellen durchgesetzt, der Stirnlampe ZB7H und der Taschenlampe ZB6T. Dabei erhielt die Taschenlampe mit Autofokus sogar das begehrte Qualitätssiegel „best of the best“ und damit die bedeutendste Auszeichnung für visionäres und perfektioniertes Design.

Tobias Schleder, Geschäftsführer von Zweibrüder, freut sich sehr über diese Anerkennung: „Der Red Dot Award steht für exzellentes Produktdesign. Best of the Best ist dabei die höchste Auszeichnung, die für wegweisende Gestaltung vergeben wird und nur den besten Produkten einer Kategorie vorbehalten bleibt. Dass unsere ZB6T damit prämiert wurde, ist eine großartige Anerkennung unserer Arbeit.“

Die intelligente Sensorik der 3.000 Lumen starken ZB6T ermöglicht erstmals, dass eine Taschenlampe automatisch fokussiert und dimmt – ein Novum, das Zweibrüder bereits zum Patent angemeldet hat. Diese Auto Focus Technology setzt sowohl anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten als auch herausfordernde Arbeiten im Handwerk blitzschnell in das jeweils passende Licht. So ist jederzeit ohne manuelles Umschalten für beste Sicht und maximale Energieeffizienz gesorgt.

Generell kombiniert das Unternehmen bei seinen Produkten innovative Technologien mit intuitiver Bedienbarkeit und zeitlos elegantem Design. So hat Zweibrüder unter anderem die Multiple Optic Technology entwickelt, die mehrere optische Elemente im extrem kompakten Design integriert. Dadurch lassen sich unterschiedliche Lichtbilder wie Fern-, Flut-, Lese- und Rotlicht erzeugen, die bereits vor dem Einschalten gewählt werden können.

Die leichte und kompakte Stirnlampe ZB7H wurde ebenfalls mit dem Red Dot Award 2026 für ihr herausragendes Design prämiert. Sie punktet auch mit der Multiple Optic Technology, cleveren Focus-Funktionen, sowie mit der Flicker-Free Light Function und weiteren durchdachten Features.

Die Lampen von Zweibrüder sind immer mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, der sich komfortabel per USB-C aufladen lässt und lange Laufzeiten ermöglicht. So leuchten die ZB7H und die ZB6T im Low Power Modus jeweils bis zu 50 Stunden lang.

UVP und Verfügbarkeit

Alle Modelle von Zweibrüder werden in einer hochwertigen Box geliefert, die Taschenlampe ZB6T inklusive Gürteltasche, Akku, USB-C-Ladekabel. Der UVP beträgt 89,90 Euro inklusive gesetzlicher MwSt.

Die Stirnlampe ZB7H kostet 89,90 Euro. Im Lieferumfang sind ein Akku, eine Helmhalterung und eine Tasche enthalten.

Die ZB6T und ZB7H sind im Webshop von Zweibrüder und bei amazon.de erhältlich sowie im Fachhandel, u.a. bei Globetrotter.

Weitere Informationen zu Zweibrüder sind unter folgendem Link verfügbar: https://zweibruder.de

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Über Zweibrüder

Zweibrüder mit Sitz in Solingen entwickelt und produziert hochwertige LED Stirn- und Taschenlampen für Alltag, Beruf und Outdoor, die Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit vereinen. Dazu tragen Innovationen wie die patentierte Auto Focus Technologie bei. Speziell entwickelte Optiken lenken das Licht präzise dorthin, wo es gebraucht wird und sorgen so für maximale Lichtwirkung. Das Unternehmen profitiert von mehr als zwei Jahrzehnten praktischer Erfahrung der Gründer. Die Zweibrüder Stirn- und Taschenlampen entstehen aus echter deutscher Ingenieurskunst für Menschen, die sich auf ihr Werkzeug verlassen müssen und für die tragbares Licht weit mehr als Helligkeit bedeutet. Es steht für Orientierung, Sicherheit und Freiheit.

So entstehen Produkte, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen funktionieren, intuitiv bedienbar sind und eine lange Lebensdauer bieten. Diese Qualität wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: Die Taschenlampen ZB8T und ZB19T erhielten den iF Design Award 2026, die Stirnlampe ZB7H den Red Dot Award 2026, die Taschenlampe ZB6t wurde beim Red Dot Award 2026 als Best of the Best prämiert. Bei der Outdoor.Markt Trophy wurde Zweibrüder zum Aufsteiger des Jahres 2026 gekürt.

Geschäftsführer Tobias Schleder verantwortet ein Portfolio aus den Marken Zweibrüder und Duracell, das hochwertige Produkte sowie Lösungen für ein breites Anwenderspektrum bietet.



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