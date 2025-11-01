Battery X Metals schließt vorläufige KI-gestützte Prospektivitätsmodellierung ab, identifiziert mehrere vielversprechende Zonen mit geologischen Mustern, die mit bekannter Lithiummineralisierung übereinstimmen, und beginnt mit sekundärer Modellierung, um KI-generierte Ziele für kritische Batteriemetalle in Nevada (USA) zu verfeinern

Highlights der Pressemitteilung:

1. Battery X Discoveries, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Battery X Metals, hat in Zusammenarbeit mit TerraDX die vorläufige KI-gestützte Prospektivitätsmodellierung seiner Explorationsinitiative in Nevada erfolgreich abgeschlossen.

2. Die Analyse, die mithilfe des proprietären KI-Systems von TerraDX durchgeführt und mit 60 kuratierten geologischen Datensätzen untermauert wurde – darunter auch solche aus Regionen mit bekannter Lithiummineralisierung -, hat mehrere neue potenzielle Zonen in Nevada identifiziert. Diese Zonen wurden vom KI-Modell aufgrund wichtiger Datenattribute und Korrelationen markiert, die mit denen in den Trainingsdatensätzen übereinstimmen.

3. Mit diesen vorläufigen Ergebnissen geht das Projekt nun in die zweite Phase über, die sich auf die Ausschlusskartierung konzentriert. In dieser Phase sollen größere Regionen zu hochgradig zuverlässigen, KI-basierten Explorationszielen eingegrenzt werden, indem die Vorhersagegenauigkeit verbessert und ungeeignete Gebiete wie Schutzgebiete und Ballungszentren systematisch ausgeschlossen werden.

Vancouver, British Columbia – 31. Oktober 2025 – Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW0) (WKN: A41RJF) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das sich mit der Exploration von Ressourcen und Technologien für die Energiewende befasst, hatte bereits in seinen Pressemitteilungen vom 25. April 2025 und 1. August 2025 bekannt gegeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Battery X Discoveries Inc. (Battery X Discoveries) eine verbindliche Absichtserklärung (MOU) mit TerraDX Discoveries Inc. (TerraDX) und MineMind Metals Inc. (MineMind Metals) geschlossen hat, um einen strategischen Joint-Venture-Rahmen für die gemeinsame Exploration von kritischen Batteriemetallen, darunter Lithium, Kobalt, Graphit und andere Batteriemetallziele im US-Bundesstaat Nevada, durch die Anwendung von durch künstliche Intelligenz (KI) gestützten Modellen zur Mineralienerkundung zu schaffen, und zwar auf der Grundlage der am 1. August 2025 bekannt gegebenen Fertigstellung der grundlegenden Datenaufbereitungs- und -verarbeitungsphase. Im Anschluss an die oben genannten Pressemitteilungen gab das Unternehmen jetzt bekannt, dass die vorläufige Prospektivitätsmodellierung der Initiative nun abgeschlossen ist, wobei die ersten Ergebnisse mehrere Regionen identifiziert haben, die geologische Muster aufweisen, die mit bekannten Lithiummineralisierungen übereinstimmen. Diese erste Analyse unterstreicht nicht nur die Fähigkeit des KI-Modells, aussagekräftige geologische Zusammenhänge zu erkennen, sondern auch sein Potenzial, die Exploration in ganz Nevada zu beschleunigen.

Für die vorläufige KI-Modellierung wurden etwa 60 kuratierte Datensätze aus öffentlichen Quellen sowie intern generierte Datensätze verwendet. Diese wurden mit den proprietären KI-Modellen von TerraDX verarbeitet, um vorläufige Wahrscheinlichkeitsmodelle zu erstellen, die geologische Muster hervorheben, die mit bekannten Lithiummineralisierungen übereinstimmen. Für die Prospektivitätsanalyse wurden öffentlich zugängliche Datensätze auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene vom U.S. Geological Survey (USGS) und dem Nevada Bureau of Mines and Geology (NBMG) verwendet. Dazu gehörten Datenbanken zu Mineralvorkommen und Lagerstätten, geochemische Zusammenstellungen, geophysikalische Vermessungsdaten und geologische Kartierungsprodukte. Das KI-Modell korrelierte diese Datensätze mit Regionen bekannter Lithiummineralisierung, um Gebiete zu identifizieren, die innerhalb der analysierten Eingaben vergleichbare Datenmuster aufweisen.

Diese Analyse stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Initiative dar, da sie die Fähigkeit des KI-Systems bestätigt, subtile Korrelationen und komplexe geologische Zusammenhänge zu identifizieren, die mit traditionellen Explorationsmethoden möglicherweise übersehen werden.

In der zweiten Phase der Modellierung werden nun zusätzliche Trainingsläufe durchgeführt, um die Vorhersagegenauigkeit zu verbessern, sowie Ausschlusskartierungen, um ungeeignete Explorationsgebiete wie Ballungszentren, Nationalparks und Gebiete mit Nutzungsbeschränkungen systematisch herauszufiltern und die Prospektivitätszonen der Phase I zu hochgradig zuverlässigen, KI-basierten Explorationszielen zu optimieren. Diese verfeinerten Ziele sollen als Leitfaden für die Bewertung potenzieller Erwerbsmöglichkeiten von Claims oder Projekten in Nevada dienen.

Die umfassende 360°-Strategie von Battery X Metals für die gesamte Wertschöpfungskette von Batteriemetallen

Die Initiative baut weiterhin auf der strategischen Partnerschaft des Unternehmens mit TerraDX und MineMind Metals auf. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Pfeiler der umfassenden 360°-Strategie von Battery X Metals entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle. Diese Strategie umfasst die Exploration vielversprechender inländischer Liegenschaften durch KI-Targeting, die Entwicklung proprietärer Rückgewinnungstechnologien zur Gewinnung von batteriegeeigneten Materialien aus Altbatterien in Zusammenarbeit mit einer Universität1, die weltweit unter den Top 20 rangiert, sowie die Verlängerung der Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien durch die zum Patent angemeldete Rebalancing-Software und -Hardware der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Battery X Rebalancing Technologies Inc.

Die Identifizierung von Regionen mit geochemischen Ähnlichkeiten zu bekannten Regionen mit Lithiummineralisierung ist eine eindeutige Bestätigung unseres KI-gestützten Explorationsansatzes, sagte der CEO von Battery X Metals, Massimo Bellini Bressi. Diese vorläufigen Ergebnisse bestärken uns darin, die nächste Phase der Modellierung und Ausschlusskartierung in Angriff zu nehmen. Wir gehen davon aus, dass wir diese Zonen zu hochgradig vielversprechenden Zielen für die Feldvalidierung verfeinern können.

Das Unternehmen beabsichtigt, nach Abschluss der sekundären Modellierungsphase weitere Informationen bekannt zu geben.

Nevadas strategische Rolle bei der Förderung der Unabhängigkeit der US-amerikanischen Lieferkette für Batteriemetalle

Nevada ist einer der ressourcenreichsten Bundesstaaten der Vereinigten Staaten für wichtige Batteriemetalle, insbesondere Lithium. Schätzungen zufolge verfügt der Bundesstaat über etwa 85 % der bekannten Lithiumvorkommen des Landes. Dies ist vor allem auf die trockene Umgebung und die geschlossenen hydrologischen Systeme des Bundesstaates zurückzuführen, in denen sich über Millionen von Jahren hinweg große Mengen des für die Energiewende2 als kritisch angesehenen Minerals abgelagert haben.

Laut dem U.S. Geological Survey (USGS) stammte die kommerzielle Lithiumproduktion in den Vereinigten Staaten im Jahr 2023 ausschließlich aus einer kontinentalen Soleanlage in Nevada3 – der Silver-Peak-Anlage, die von der Albemarle Corporation betrieben wird. Damit war Nevada im Jahr 2023 der einzige heimische Lithiumproduzent. In Nevada befindet sich auch Thacker Pass, das innerhalb der McDermitt Caldera im Humboldt County liegt. Es gilt als die größte gemessene Lithiumreserve und -ressource der Welt.4

Diese Entwicklungen stehen im Einklang mit den politischen Initiativen der Bundesregierung zur Sicherung der Lieferketten für kritische Mineralien. Mit dem in Kraft gesetzten Defense Production Act soll die heimische Lithiumproduktion beschleunigt und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen verringert werden.

Nevada bietet eine stabile Grundlage für die KI-gesteuerte Exploration. Durch die strategische Vereinbarung mit TerraDX und MineMind Metals wird die integrierte 360°-Strategie von Battery X Metals entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle gestärkt. Das Unternehmen soll so positioniert werden, dass es die Ziele der USA im Bereich saubere Energie und Elektrifizierung unterstützt.

1 Die ursprüngliche Research- und Kooperationsvereinbarung wurde am 30. Juni 2025 geschlossen. Das Unternehmen prüft derzeit eine neue Vereinbarung mit einer der 20 weltweit führenden Universitäten, um seine bisherigen Entwicklungsarbeiten fortzusetzen und auszuweiten, 2 Nevada Independent, 3 USGS Mineral Commodity Summaries 2025 – Lithium, 4 LAC, 5 U.S. Department of Defense – DPA Awards

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration heimischer Batterie- und kritischer Metallressourcen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Ziele, Strategien und Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf KI-gestützte Exploration, strategische Partnerschaften und die Weiterentwicklung seiner 360°-Batteriemetallstrategie. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: Aussagen zu den erwarteten Ergebnissen und potenziellen Vorteilen der vorläufigen und sekundären Modellierungsphasen der Nevada-Initiative; die Leistung und erwarteten Fähigkeiten des proprietären KI-Systems von TerraDX; die Verfeinerung der Modellierungsergebnisse durch Ausschlusskartierung; die Bewertung potenzieller Möglichkeiten zum Erwerb von Claims oder Projekten; die Gründung, Fortführung oder Durchführung von Joint-Venture-Vereinbarungen mit TerraDX und MineMind Metals; den Zeitpunkt weiterer Aktualisierungen in Bezug auf die Modellierung, den Explorationsfortschritt und damit verbundene strategische Entwicklungen; sowie die umfassenderen Pläne des Unternehmens zur Weiterentwicklung von Technologien für die Exploration, Materialrückgewinnung und Verlängerung der Batterielebensdauer als Teil seiner integrierten Batteriemetallstrategie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung als angemessen erachtet werden. Solche Aussagen unterliegen jedoch inneweilen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Genauigkeit, Qualität und Verfügbarkeit der in der KI-Modellierung verwendeten Datensätze; die Zuverlässigkeit, Interpretation und Anwendbarkeit der von KI generierten Ergebnisse; den Zeitpunkt, die Kosten und die Durchführbarkeit der sekundären Modellierungsphase; die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle Explorationsmöglichkeiten zu sichern oder zu bewerten; die Aushandlung oder Fortsetzung von Joint-Venture-Vereinbarungen; den Zugang zu Finanzmitteln; regulatorische, umweltbezogene oder genehmigungsrechtliche Überlegungen in Nevada oder anderen Gerichtsbarkeiten; Rohstoffpreisschwankungen; sowie allgemeine Entwicklungen in der Branche, auf dem Markt oder auf geopolitischer Ebene. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen und Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann nicht garantiert werden, dass die KI-Prospektivitätsmodellierung wirtschaftliche Mineralvorkommen identifiziert oder dass die identifizierten Regionen zu Explorations- oder Erschließungsaktivitäten führen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und werden aufgefordert, die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu lesen, um sich über zusätzliche Risikofaktoren und weitere Informationen zu informieren.

