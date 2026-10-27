Avrupa Minerals nimmt an der Rohstoffmesse München am 6. und 7. November teil

Vancouver, BC, 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Avrupa Minerals Ltd. (AVU:TSXV) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 6. und 7. November an der Rohstoffmesse München in der MotorWorld München teilnehmen wird. Paul Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, wird an beiden Tagen am Stand des Unternehmens (Nr. 1) für Gespräche mit Investoren und Aktionären zur Verfügung stehen. Zudem wird Herr Kuhn am Freitag, dem 6. November, um 10:45 Uhr im Konferenzsaal eine Unternehmenspräsentation halten.

Interessierte Investoren, Aktionäre und sonstige Interessierte können sich über die offizielle Website der Konferenz unter www.munich-mining-conference.com/ eine kostenlose Eintrittskarte für die Konferenz sichern.

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Avrupa Minerals Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung von wertvollen Minerallagerstätten konzentriert und ein hybrides Geschäftsmodell zur Generierung von Prospektionsgebieten verfolgt. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit Akkerman Exploration B.V. durch das finnische Explorationsunternehmen Akkerman Finland Oy entwickelt Avrupa aktiv neun Kupfer-Zink-VMS-Ziele und ein orogenisches Goldprojekt in Zentral-Finnland. Avrupa hat einen Antrag auf Erteilung einer Bergbaulizenz für die Kupfer/Zink-Massivsulfidlagerstätte Sesmarias im nördlichen Teil des portugiesischen Pyritgürtels eingereicht. Das Unternehmen besitzt eine zu 49 % unternehmenseigene Explorationskonzession für das Goldprojekt Slivova im Kosovo, das in Option an Western Tethyan Resources vergeben ist. Avrupa konzentriert sich in seinen Projekten auf politisch stabile und ertragsreiche Regionen in Europa, und beabsichtigt, neue Projekte im mediterranen Becken zu entwickeln. Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach neuen Joint-Venture-Partnerschaften für seine Projekte in Finnland und Portugal.

Weitere Informationen erhalten Sie über Avrupa Minerals Ltd. unter der Telefonnummer 1-604-687-3520 oder auf unserer Website unter www.avrupaminerals.com.

Im Namen des Boards

Paul W. Kuhn

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Paul W. Kuhn, President & Direktor

410 – 325 Howe Street

Vancouver, BC Kanada V6C 1Z7

T: (604) 687-3520

F: (888) 889-4874

Diese Pressemitteilung wurde vom Management des Unternehmens erstellt, welches auch die volle Verantwortung für deren Inhalt übernimmt. Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, ein lizenzierter Fachgeologe und eingetragenes Mitglied der Society of Mining Engineers, ist eine qualifizierte Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft. Herr Kuhn hat als qualifizierte Person die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung nicht nur geprüft, sondern diese auch zusammengestellt bzw. die Zusammenstellung beaufsichtigt und genehmigt.

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Avrupa Minerals Ltd.

Winnie Wong

410-325 Howe Street

V6C 1Z7 Vancouver, BC

Kanada

email : wwong@pacificopportunity.com

Avrupa Minerals Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich intensiv mit der Entdeckung hochwertiger Rohstofflagerstätten in politisch stabilen und aussichtsreichen Regionen Europas (u.a. Portugal, Kosovo und Deutschland) beschäftigt und dabei ein Projektgenerierungsmodell anwendet.

Pressekontakt:

Avrupa Minerals Ltd.

Winnie Wong

410-325 Howe Street

V6C 1Z7 Vancouver, BC

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