Clean Air Metals gibt Überprüfung des Zwischenabschlusses für das zweite Quartal durch den Wirtschaftsprüfer bekannt

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 26. Oktober 2026 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals oder das Unternehmen) (TSXV:AIR)(FWB:CKU)(OTC PINK:CLRMF) gibt bekannt, dass Manning Elliott LLP, der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, die Überprüfung des Zwischenabschlusses des Unternehmens für das zweite Quartal für den am 31. Juli 2026 endenden Sechsmonatszeitraum (der Zwischenabschluss) zum 22. Oktober 2026 abgeschlossen hat. Der Zwischenabschluss war im Rundschreiben des Managements des Unternehmens vom 14. Oktober 2026 im Zusammenhang mit der bevorstehenden ordentlichen und außerordentlichen Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 13. November 2026 enthalten. Infolge der Überprüfung durch den Wirtschaftsprüfer wurden keine Änderungen am Zwischenabschluss vorgenommen, mit Ausnahme der Streichung des Notice of No Auditor Review.

Bevorstehende ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

Darüber hinaus werden die Aktionäre von Clean Air Metals daran erinnert, dass die ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) am 13. November 2026 virtuell stattfinden wird. Aktionäre von Clean Air Metals sollten das Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einsehen, um die geänderte Einberufung der Versammlung sowie die Unterlagen zur Versammlung, einschließlich des Zugangs zur Versammlung von Clean Air Metals sowie Anweisungen zur Stimmabgabe und zur Vollmachtserteilung, einzusehen.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale, Thunder Bay North, vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario, Kanada befindet (das Projekt TBN). Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, die nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 14,9 Mio. t mit 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni (NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, SLR Consulting Canada Ltd, 21. November 2025), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in Einfallrichtung.

Als eine der wenigen primären Platinressourcen außerhalb Südafrikas befindet sich das Projekt TBN in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den lokalen First Nations. Das Projekt TBN hat das Potenzial, sich zu einer sicheren Quelle für seltene Platinmetalle sowie andere kritische Metalle wie Kupfer, Nickel und Kobalt für den nordamerikanischen Fertigungssektor zu entwickeln. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals bestrebt, das Projekt TBN voranzutreiben und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals erkennt an, dass sich das Projekt Thunder Bay North für kritische Minerale innerhalb des Gebiets befindet, das vom Robinson-Superior-Vertrag von 1850 umfasst wird, und die angestammten Gebiete der Fort William First Nation, der Red Rock Indian Band, der Biinjitiwaabik Zaaging Anishinabek und der Kiashke Zaaging Anishinaabek einschließt.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen angestammten Gebieten tätig zu sein, und bekennen uns weiterhin zur Anerkennung und Achtung all jener, die seit jeher auf diesen Gebieten gelebt haben, gereist sind und sich hier versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich, das indigene Erbe zu bewahren und eine respektvolle Beziehung zu den First Nations, Métis und Inuit aufzubauen, zu pflegen und zu fördern – basierend auf den Prinzipien des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geiste der Versöhnung.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON CLEAN AIR

Mike Garbutt

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

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Mike Garbutt, President und CEO

705-207-2111

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QUELLE: Clean Air Metals, Inc.

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