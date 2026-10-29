Avrupa Minerals beantragt Reservierung eines Explorationsgebiets für die historische Ruostesuo-Mine im Bergbaugebiet Pyhäsalmi in Finnland

Vancouver, BC / 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Avrupa Minerals Ltd. (TSXV: AVU) freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen sein Portfolio an Kupfer-Zink-Erkundungsgebieten im Bergbaugebiet Vihanti-Pyhäsalmi in Zentralfinnland weiter ausbaut. Zu diesem Zweck wurde ein neuer Antrag auf die Reservierung eines Explorationsgebiets gestellt, das die ehemalige Ruostesuo-Mine, bereits bekannte Erweiterungen der Mineralisierung sowie ein großes Gebiet mit bisher nicht untersuchten geologischen und geophysikalischen Anomalien umfasst. Das Reservierungsgebiet liegt etwa 20 km südöstlich der historischen Zink-Kupfer-Mine Pyhäsalmi. Inhaber des Reservierungsantrags ist das finnische Unternehmen Akkerman Finland Oy (AFOy), eine Partnerschaft von Avrupa (49 %) und Akkerman Exploration BV (51 %).

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Abbildung 1. Lage des Ruostesuo-Reservierungsantrags 20 km südöstlich von Pyhäsalmi.

Das finnische Unternehmen Outokumpu baute die Zink-Kupfer-Massivsulfid-Lagerstätte Ruostesuo in den Jahren 1988-1989 ab. Historischen internen Berichten zufolge förderte das Unternehmen etwa 265.000 Tonnen Erz entlang einer Streichlänge von 200 Metern bis zu einer maximalen Tiefe von 50 Metern. Die gesamte Streichlänge der bekannten Mineralisierung im Bergbaugebiet beträgt mindestens 2.000 Meter. Outokumpu brachte im Zeitraum von 1960-1989 169 flache Bohrlöcher nieder, um die Massivsulfid-Mineralisierung teilweise zu erkunden. Nur wenige Bohrlöcher wurden tiefer als 250 Meter niedergebracht, obwohl sich die massive Sulfidmineralisierung offenbar noch über diese Tiefe hinaus fortsetzte.

Wie aus den folgenden geologischen Karten hervorgeht, befindet sich die bekannte Mineralisierung in den Schenkeln einer mutmaßlichen Synforme. Der Bergbau fand nur in einem kleinen Bereich im südwestlichen Schenkel der Synforme statt, und Outokumpu führte außerhalb des unmittelbaren Minengebiets nur eine mäßige Anzahl an Explorationsbohrungen durch.

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Abbildung 2. Geologie des Ruostesuo-Gebiets mit synformaler Faltenstruktur (gemäß Berichten von Outokumpu).

Outokumpu führte eine Reihe von geophysikalischen Erkundungsmaßnahmen durch, darunter elektromagnetische Slingram-Bodenmessungen und Schwerkraftmessungen am Boden sowie Mise-à-la-Masse-Leitfähigkeitsmessungen. Die folgende Karte zeigt zusammenfallende positive Schwerkraft- und Mise-à-la-Masse-Anomalien im Inneren der östlichen Synforme, was auf das Vorhandensein eines potenziellen Massivsulfid-Ziels hindeutet, das durch hohe Schwerkraft- und Leitfähigkeitswerte definiert ist, die häufig positive Indikatoren für eine VMS-Mineralisierung darstellen.

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Abbildung 3. Karte mit der Lage der hohen Schwerkraft- und Leitfähigkeitswerte im Zentrum der Synforme (gemäß Outokumpu und AFOy).

Die Vereinfachung der Zielkarte untermauert die Annahme, dass das Gebiet der Ruostesuo-Mine potenziell ein signifikantes VMS-Ziel beherbergt – zusätzlich zum offensichtlichen tiefer liegenden Potenzial entlang des Einfallens der Synformschenkel, das von früheren Explorationsunternehmen in diesem Gebiet oder Bezirk noch nicht untersucht wurde.

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Abbildung 4. Die Interpretation der lokalen Geologie und der Ziele durch AFOy legt nahe, dass das Scharnier der östlichen Synforme ein vielversprechendes VMS-Mineralziel sein könnte. In diesen Gebieten wurden bislang keine Explorationsarbeiten durchgeführt. Auch an anderen Stellen des Antragsgebiets erfolgten bisher keine Erkundungen in Tiefen von mehr als 250 bis 300 Metern unter der Oberfläche.

Paul Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, erklärte: Dieses neue Zielgebiet in der Ruostesuo-Mine sieht äußerst vielversprechend aus. Diese Idee ist für uns nicht neu, da auch die Scharnierzone der Sesmarias-Synforme in Portugal zu unseren Zielgebieten gehört, wo wir eine hochgradige polymetallische Massivsulfid-Mineralisierung durchschnitten haben. Mit der Aufnahme des Ruostesuo-Reservierungsgebiets in unser Kupfer-Zink-Explorationsportfolio in Pyhäsalmi erhöht sich die Anzahl der mineralisierten Zielgebiete auf neun. Wir sind aktuell auf der Suche nach einem potenziellen Partner, der uns dabei unterstützt, dieses einzigartige Explorationsprojekt in einem bekannten, stark mineralisierten historischen Bergbaugebiet voranzutreiben.

Avrupa Minerals Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung von wertvollen Minerallagerstätten konzentriert und ein hybrides Geschäftsmodell zur Generierung von Prospektionsgebieten verfolgt. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit Akkerman Exploration B.V. durch das finnische Explorationsunternehmen Akkerman Finland Oy entwickelt Avrupa aktiv neun Kupfer-Zink-VMS-Ziele und ein orogenisches Goldprojekt in Zentralfinnland. Avrupa hat einen Antrag auf Erteilung einer Bergbaulizenz für die zu 100 % unternehmenseigene Kupfer/Zink-Massivsulfidlagerstätte Sesmarias im nördlichen Teil des portugiesischen Pyritgürtels eingereicht. Das Unternehmen hält eine Explorationskonzession für das Goldprojekt Slivova im Kosovo, an der es zu 49 % beteiligt ist und die an Western Tethyan Resources optioniert wurde. Avrupa konzentriert sich in seinen Projekten auf politisch stabile und prospektive Regionen in Europa und beabsichtigt, neue Projekte im mediterranen Becken zu entwickeln. Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach neuen Joint-Venture-Partnerschaften für seine Projekte in Finnland und Portugal.

Weitere Informationen erhalten Sie über Avrupa Minerals Ltd. unter der Telefonnummer 1-604-687-3520 oder auf unserer Website unter www.avrupaminerals.com.

Im Namen des Boards

Paul W. Kuhn

Paul W. Kuhn, President & Direktor

Diese Pressemitteilung wurde vom Management des Unternehmens erstellt, welches auch die volle Verantwortung für deren Inhalt übernimmt. Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, ein lizenzierter Fachgeologe und eingetragenes Mitglied der Society of Mining Engineers, ist eine qualifizierte Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft. Herr Kuhn hat als qualifizierte Person die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung nicht nur geprüft, sondern diese auch selbst erstellt sowie deren Erstellung oder Genehmigung beaufsichtigt.

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