Auf Gold achten

Gold ist wertvoll und dies ruft Profi-Betrüger auf den Plan, es gibt Falsch-Gold und Geistergeschäfte.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc. und Blue Moon Metals Inc.

Falsch-Gold ist im Umlauf und die Betrüger arbeiten mit immer besseren Tricks. Wie aktuelle Fälle zeigen, hilft dem Bürger kein modernes Testgerät und auch nicht die Prüfung von Durchmesser und Gewicht. So kaufte zum Beispiel in München ein Kunde im Internet eine Maple Leaf-Münze. Laut seinem Testgerät alles in Ordnung. Dann die böse Überraschung, im Kern war nur das Schwermetall Wolfram, umgeben von 20 Prozent Gold. Da Gold und Wolfram bezüglich der Dichte fast identisch sind, lassen bei dieser beliebten Betrugsmasche Gewicht und Dichte auf eine echte Goldmünze schließen.

In Ansbach eröffneten Betrüger sogar ein Geschäft in der Innenstadt. Gold wurde dem Geschäft von gutgläubigen Kunden verkauft, vom Geschäft wurde nur eine kleine Anzahlung geleistet, dann war das Geschäft verlassen und geschlossen. Auch Online-Plattformen sind ein Tummelplatz für Fälscher. Bestens eingeschweißt und mit einem gefälschten Zertifikat versehen locken die Fälschungen. Da muss also auf Seriosität geachtet werden, da die Betrüger immer dreister werden. Beim Kauf von Werten der Goldunternehmen dagegen kann man sicher sein, dass sie echtes Gold in den Projekten besitzen.

Immer wieder gibt es auch Personen, die aus Versehen Goldschätze in den Müll werfen (passiert immer wieder, zum Beispiel in Italien oder Dubai) oder so verstecken, dass sie lange oder für immer unentdeckt bleiben. Anleger, die sich Goldunternehmen anschauen, sollten auf die Lage der Projekte achten (sichere Jurisdiktion, stabile politische und rechtliche Rahmenbedingungen), auf ein erfahrenes Management, auf den Finanzstatus, ist ein Unternehmen gut finanziert oder vielleicht sogar schuldenfrei und ob Goldressourcen und -reserven bereits nachgewiesen sind.

Blue Moon Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/ – besitzt in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. Beide kommen bestens voran. In Nussir wird gerade ein unterirdischer Zugang geschaffen. Dann gibt es noch das Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon in den USA. Der Erwerb der Springer-Mine ist abgeschlossen, sie sichert dem Unternehmen die für die Mineralverarbeitung in Nevada nötigen Infrastrukturen.

U.S. GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Das Potenzial auf neue Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten dort hat sich bei Bohrungen gezeigt.

