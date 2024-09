Atlas Lithium erzielt Fortschritte im Hinblick auf wichtige Genehmigung

Boca Raton, Florida – (23. September 2024) / IRW-Press / Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) (Atlas Lithium oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der Lithiumexploration und -erschließung, gibt bekannt, dass die Gruppe für technisches Management der Minas Gerais Environmental Foundation, der Regierungsbehörde, die die Betriebsgenehmigungen im Bundesstaat Minas Gerais (die Behörde) regelt, einen 161 Seiten umfassenden technischen Bericht herausgebracht hat, in dem empfohlen wird, dem Genehmigungsantrag für das Projekt Neves von Atlas Lithium stattzugeben. Das ist ein wichtiger Schritt, damit das Unternehmen die Genehmigung für den Bau und Betrieb seiner Lithiumverarbeitungsanlage erhalten und das abgebaute Erz in der Anlage verarbeiten kann.

Atlas Lithium hat seinen Antrag für die Betriebsgenehmigung am 1. September 2023 gestellt. Seitdem wurde das Projekt Neves vom technischen Team der Behörde geprüft, was ein wichtiger Schritt im Genehmigungsverfahren ist. In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Atlas Lithium zahlreiche technische Anfragen seitens der Mitarbeiter der Behörde, die das Unternehmen zeitnah beantwortete, sodass die Behörde einen umfangreichen Bericht erstellte, in dem empfohlen wird, dem Genehmigungsantrag des Unternehmens stattzugeben.

Marc Fogassa, CEO des Unternehmens, sagte dazu: Diese Ankündigung ist ein Meilenstein und eine der wichtigsten Entwicklungen in der Geschichte von Atlas Lithium. Wir danken den zahlreichen Experten der Umweltbehörde des Bundesstaats Minas Gerais, die unser Projekt gründlich analysiert haben und daraus die Empfehlung aussprachen, unseren Antrag zu genehmigen. Wir machen weiterhin kontinuierliche Fortschritte auf dem Weg zum Produzenten.

Außerdem laufen die Vorbereitungen für den Transport der Lithiumverarbeitungsanlage des Unternehmens nach Brasilien wie geplant. Die Anlagenkomponenten, die in Südafrika hergestellt wurden, werden in Brasilien zusammengesetzt, um Erz aus dem Unternehmensprojekt Neves zu verarbeiten und Lithiumkonzentrat zu produzieren. Dabei handelt es sich um ein entscheidendes Handelsprodukt in der weltweiten Lithium-Lieferkette, das für die Produktion von E-Fahrzeugbatterien äußerst wichtig ist.

Die Verarbeitungsanlage von Atlas Lithium stellt einen Fortschritt gegenüber traditionellen Designs dar, weil sie kompakt und modular ist. Wir machen stetige Fortschritte beim Abschluss aller notwendigen Schritte vor dem Transport, erklärte James Schloffer, ein Experte im Bereich der Lithiumverarbeitung und Mitglied des Betriebskomitees des Unternehmens.

Der kompakte, modulare Aufbau der Anlage des Unternehmens soll Transport, Installation und Inbetriebnahme optimieren. Verglichen mit anderen Verarbeitungsanlagen in der heutigen Lithiumindustrie ist die Dense Media Separation-(DMS)-Anlage niedriger, leichter und insgesamt platzsparender. Diese Eigenschaften tragen zu einem umweltverträglichen Design bei, das den Wasserverbrauch minimiert, indem das Wasserrecycling maximiert wird. Außerdem ermöglicht Atlas Lithiums Projekt die Trockenlagerung von Abraum ohne Einsatz von Dämmen.

Über Atlas Lithium Corporation

Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Hartgestein-Lithiumprojekts im Bundesstaat Minas Gerais. Darüber hinaus besitzt Atlas Lithium eine 100-%-Eigentümerschaft an Mineralrechten für andere Batterie- und kritische Metalle wie Nickel, Seltene Erden, Titan, Graphit und Kupfer. Das Unternehmen besitzt auch Aktienbeteiligungen an Apollo Resources Corp. (Privatunternehmen; Eisen) und Jupiter Gold Corp. (OTCQB: JUPGF) (Gold und Quarzit).

