Vortex Energy extrahiert im Salzprojekt Robinsons River 279 Meter Bohrkernmaterial mit sichtbarer Salzmineralisierung

Die ersten Vorkommen von sichtbarem Salzgestein wurden in einer Tiefe von 327 Metern im Bereich der Western Salt Structure durchörtert, wo laut früheren Schätzungen rund 250.000 Tonnen Wasserstoff in über 25 Kavernen gespeichert werden könnten.

23. September 2024, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf dem Gelände des Salzprojekts Robinsons River (das Projekt) in einer Tiefe von 327 Metern sichtbares Salzgestein durchteuft hat. Aus der dritten Kernbohrung (VTX-23-W-2), die in eine Gesamttiefe von rund siebenhundertfünfunddreißig (735) Meter abgeteuft wurde, wurden insgesamt zweihundertneunundsiebzig (279) Meter salzsteinhaltiges Bohrkernmaterial geborgen. Die Firma Forage FTE Drilling setzte im ersten Teilabschnitt der Bohrung das Dual Rotary-Bohrverfahren mit Rückflutung ein und senkte die Stützverrohrung bis in eine Tiefe von 327 Meter ab. Die Firma Major Drilling International, Inc. übernahm dann die zweite Bohrphase ab 327 Meter Tiefe bis zum Ende des Bohrlochs und wendete dafür das Diamantbohrverfahren an. Die Arbeiten wurden unter der Aufsicht und Projektleitung der Firma RESPEC Consulting Inc. (RESPEC), dem Haupt-Consultingpartner des Unternehmens, durchgeführt.

Die dritte Kernbohrung wurde in der Nähe der zuvor ermittelten Schwerkraftanomalie im westlichen Teil des Projekts niedergebracht, die vom Unternehmen als Western Salt Structure bezeichnet wird. Der obertägige Standort der Kernbohrung wurde gewählt, um die Anomalie mit dem Schwerkrafttief in der Nähe einer bestehenden seismischen Linie zu erkunden; dafür wurde die bereits vorhandene Infrastruktur (Straßen und Bohrpfad) genutzt. Der in der dritten Kernbohrung aufgefundene sichtbare Halit hat Ähnlichkeiten mit jenem in der ersten Kernbohrung (VTX-23-W-1). Er ist schwarz und mit Tonstein (Mudstone) durchsetzt, der mit Salz gefüllte Risse aufweist. Bei der ersten Untersuchung wurde in der Salzformation kein Kalium-Magnesium-Salz (K-Mg) oder Anhydrit festgestellt, der sich negativ auf die Erschließung von Wasserstoff- oder Energiespeichern auswirken könnte.

Die ersten Arbeiten des Unternehmens ergaben, dass in der Western Salt Structure auf Grundlage von konservativen Schätzungen rund 250.000 Tonnen Wasserstoff in über 25 Kavernen gespeichert werden könnten. Konservative Schätzungen gehen nun von einer Wasserstoffspeicherkapazität von mehr als 50 Millionen m3 aus. Weiterführende Informationen zu den Aktivitäten des Unternehmens im Rahmen der Bewertung der Wasserstoffspeicherkapazität, einschließlich bestimmter Annahmen, die als Grundlage für die Bewertung der Wasserstoffspeicherkapazität dienen, finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 24. Juli 2023, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde.

Auch geophysikalische Bohrlochvermessungen (Wireline) wurden durchgeführt, um Detaildaten über die geologischen Formationen rund um das Kernloch zu sammeln. Der gesamte 279 Meter lange Bohrkern, der eine sichtbare Salzmineralisierung enthält, wird derzeit für den Transport nach Saskatoon vorbereitet, wo eine detaillierte Aufzeichnung und Probenauswahl vorgenommen wird. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, werden die ausgewählten Kernproben an die University of Alberta übergeben, um mineralogische Analysen und Proof-of-Concept-Experimente an den Kernproben sowie Simulationsstudien durchzuführen. Am 29. April 2024 erhielt das Kooperationsprojekt zwischen Vortex und der University of Alberta mit dem Titel Field Trial of Hydrogen Storage in Canadian Domal and Bedded Salts (Feldversuch zur Wasserstoffspeicherung in kanadischen Salzstöcken und flach lagernden Salzschichten) eine Zuwendung aus dem Alberta Innovates Funding-Programm in Höhe von 1,2 Mio. $.

Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex, erklärt: Die Sichtungsergebnisse der dritten Kernbohrung im Salzprojekt Robinsons River untermauern die Resultate der Auswertungen früherer Gravitations- und Seismikmessungen, die auf das Vorkommen von Salzformationen auf dem Projektgelände hindeuteten. Die im Kernmaterial beobachtete sichtbare Salzmineralisierung stimmt uns optimistisch, denn die Bohrungen wurden an den Flanken der Western Salt Structure durchgeführt, wo wir normalerweise mit einer größeren Menge an Gesteinsschichten ohne Salzmineralisierung rechnen würden. Wir können es kaum erwarten, das extrahierte Bohrkernmaterial zu analysieren und unsere Arbeiten gemeinsam mit der University of Alberta fortzusetzen.

Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung

Das Bohrkernmaterial wurde einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen. Unmittelbar nach der Entnahme an der Bohranlage wurde das Kernmaterial in Kisten gepackt, auf denen die Tiefenmessungen zusammen mit Holzblöcken zur Tiefenmarkierung handschriftlich vermerkt wurden. Diese Kisten wurden am Ende jeder 12-Stunden-Schicht innerhalb des Gebäudes in den Bereich für die Kernprotokollierung gebracht. Das Bohrkernmaterial wurde vor Ort auf seine Gesteinsqualität (Rock Quality Designation – RQD), den Gewinnungsgrad und die hochgradige Lithologie untersucht und fotografiert. Nach der Aufzeichnung wurden die Kisten mit dem Bohrkernmaterial in Kunststoff verpackt, auf Paletten gestapelt und nochmals eingewickelt, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Aus Gründen der Genauigkeit wurde das gesamte Datenmaterial, einschließlich Fotos, täglich in ein Spreadsheet eingetragen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Piotr Kulkialka, P.Geo, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über RESPEC Consulting Inc.

RESPEC ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet verschiedener Technologien, das aufbauend auf einem reichhaltigen Know-how und einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen erstklassige Lösungen für die Bereiche Wirtschaft, Bergbau, Energie, Wasser, natürliche Ressourcen, Stadtentwicklung, Infrastruktur und Unternehmensdienstleistungen bereitstellt. Die auf den Untergrund spezialisierten Experten von RESPEC haben bereits mehr als 1.000 Kavernen in fast jeder großen Kavernenspeicherregion der Welt evaluiert. RESPEC konnte dank seiner 50-jährigen Erfahrung unter Tage wegweisende Beiträge zur Entwicklung von Spezialsoftware und Gesteinslaboruntersuchungen liefern, die sich auf die Planung von Kavernen im Lösungsbergbau und im konventionellen Bergbau konzentrieren. Ganz ähnliche Arbeiten führt RESPEC auch im Projekt ACES Delta in Utah durch, bei dem es sich um das weltweit größte in Bau befindliche Projekt für grünen Wasserstoff handelt.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinson River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen sondiert auch Technologien zur effizienten Speicherung von Wasserstoff oder Energie in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

