Argyle Resources meldet Berufung von Michael Yeung zum Chief Financial Officer

Calgary, 19. August 2024 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC:ARLYF) (FWB:ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Michael Yeung zum Chief Financial Officer berufen wurde. Mit mehr als 18 Jahren Erfahrung an den öffentlichen und privaten Fremd- und Eigenkapitalmärkten war Herr Yeung in führenden Rollen sowohl in öffentlichen als auch privaten Unternehmen tätig. Seine Expertise umfasst verschiedene Führungspositionen, unter anderem CEO, CFO und Mitglied des Board of Directors. Er verfügt über nachweisliche Kompetenzen in den Bereichen Finanzaufsicht, strategische Finanzplanung, Risikomanagement und Investor Relations. Als CFO managte Herr Yeung effizient Finanztransaktionen, implementierte Finanzkontrollen und spielte eine entscheidende Rolle bei der Förderung der finanziellen Solidität und des Wachstums der Unternehmen, für die er tätig war. Seine strategischen Einsichten und seine Finanzkompetenz waren ein maßgeblicher Treiber bei der Optimierung der Kapitalallokation, der Verbesserung der Finanzberichterstattung und der Sicherstellung der Compliance mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen und trugen somit signifikant zum Gesamterfolg der Unternehmen unter seiner Führung bei.

Herr Yeung übernimmt die Position von Herrn Christian Grundling. Das Unternehmen möchte Herrn Grundling für seine Dienste danken und wünscht ihm viel Erfolg für seine zukünftige Laufbahn.

Das Unternehmen freut sich außerdem zu melden, dass es Independent Trading Group, Inc. (ITG) als Market Maker für seine an der Canadian Securities Exchange (CSE) gehandelten Aktien beauftragt hat.

ITG ist ein führender kanadischer Broker-Dealer und erbringt seinen Kunden rund um den Globus Liquiditäts- und Abwicklungsdienstleistungen. Als Market Maker für Argyle ist ITG bestrebt, in Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE die Liquidität der Aktien von Argyle zu verbessern und zu einem fairen und geordneten Markt für diese Aktien beizutragen; dabei werden die Aktien von Argyle an der CSE sowie an sonstigen alternativen kanadischen Handelsplätzen gekauft und verkauft.

Jeff Stevens, CEO von Argyle, merkte dazu wie folgt an: ITG bringt enorme Erfahrung und hohes Engagement für einen herausragenden Service für seine Kunden mit, und wir sind davon überzeugt, dass dies Argyle helfen wird, seinen Anlegern eine optimale Handelserfahrung zu bieten. Dies ist für das Unternehmen ein wichtiger Schritt nach vorn, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ITG.

ITG freut sich außerordentlich, mit Argyle zusammenzuarbeiten, um dessen wachsender Aktionärsbasis Market-Making-Services bereitzustellen, sagte Jeff Gamble, Managing Director von ITG. Unsere erfahrenen Händler und unsere bewährte Technologie unterstützen uns bei der Bereitstellung eines liquiden und effizienten Handelsumfelds für die Aktien von Argyle.

ITG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DVX Capital Markets. Der Vertrag mit ITG hat eine Laufzeit von drei Monaten und verlängert sich danach automatisch um jeweils einen Monat gegen ein monatliches Honorar von 5.000 CDN $. ITG erhält als Vergütung für seine Dienstleistungen keine Aktien oder Optionen. ITG und Argyle sind selbstständige, nicht miteinander verbundene Unternehmen; zum Zeitpunkt des Vertrags über die Dienstleistungen von ITG verfügen nach Kenntnis des Unternehmens weder ITG noch dessen Führungskräfte direkt oder indirekt über eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens.

Independent Trading Group, Inc., ist ein in Toronto ansässiges Dealer-Mitglied von IIROC, das sich auf folgende Services spezialisiert: Market Making, Bereitstellung von Liquidität, Agenturabwicklung, Konnektivität mit extrem geringer Latenzzeit und maßgeschneiderte Lösungen für den algorithmischen Handel. ITG wurde im Jahr 1992 mit einem Fokus auf Marktstruktur, Abwicklung und Trading gegründet und setzt seine proprietäre Technologie dafür ein, einem breiten Spektrum öffentlicher Emittenten und institutioneller Anleger hochwertige Dienstleistungen im Bereich Liquiditätsbereitstellung und Abwicklung bereitzustellen.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Quarzsand-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Quebec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Quarzsandprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

