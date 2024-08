GMG berichtet über Fortschritte bei der Vermarktung seiner energiesparenden Beschichtung THERMAL-XR®

Brisbane, Queensland, Australien (19. August 2024) / IRW-Press / Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSXV: GMG) (GMG oder das Unternehmen) freut sich, im folgenden Geschäfts-Update über die aktuellen Fortschritte bei der Vermarktung von THERMAL-XR® Powered by GMG Graphene zu berichten.

GMG und Nu Calgon haben mit einem Berater eine Vereinbarung unterzeichnet, bei der es um die Vorbereitung und Einreichung einer Vorabanmeldung (Pre-Manufacture Notice/PMN) für die Genehmigung von Import und Verkauf des Produkts in den Vereinigten Staaten durch die US-Umweltschutzbehörde (EPA) geht (wie bereits in der Neueinreichung von THERMAL-XR® angekündigt). Der PMN-Antrag wird voraussichtlich noch vor Ende Oktober eingereicht und eine mögliche Genehmigung wird in weniger als 12 Monaten erwartet. Diese PMN wird sich von der PMN für eine Ausnahmegenehmigung für geringe Mengen (LVE), die von GMG bereits eingereicht wurde, ganz wesentlich unterscheiden. Die mögliche PMN-Genehmigung der EPA, um die sich GMG derzeit bemüht, ist voraussichtlich nicht auf ein bestimmtes Volumen, eine bestimmte Anwendung oder einen bestimmten Sektor beschränkt, wohingegen der LVE-PMN-Antrag auf zehn Tonnen pro Jahr, auf eine Anwendungsmethode und auf den Bereich Heizen, Belüften und Klimatisierung (HVAC) beschränkt war.

Die Endkundenakquise in den Vereinigten Staaten wird derzeit mit dem nordamerikanischen Vertriebspartner Nu Calgon abgewickelt, der als größter Anbieter von Spezialchemikalien für den HVACR-Markt (Heizen, Belüften, Klimatisierung und Kältetechnik) in Nordamerika bekannt ist. Nu Calgon verfügt über ein 37-köpfiges Verkaufsteam und rund 4000 Vertriebsstellen. Nu Calgons Cool Worx Powered by GMG Graphene wurde der nordamerikanischen HVACR-Branche im Januar 2024 im Rahmen der AHR Expo vorgestellt. Laut Pressemitteilung konnte im Rahmen einer Demonstration mit Aufbringung von Thermal XR® auf einem 30 Tonnen schweren Aaon-Aufdachklimaanlagenpaket der Turnhalle der High School in Harlingen (Texas) eine Energieeinsparung von 36,7 % erzielt werden.

GMG sondiert auch weiterhin Kooperationen mit internationalen Klimaanlagenherstellern in China und den USA für Tests mit der THERMAL-XR®-Beschichtung im Rahmen der Produktion. Darüber hinaus arbeitet GMG aktuell mit einem internationalen Hersteller von Lastkraftwagen und Zuggarnituren zusammen.

Derzeit kooperiert GMG mit einer Reihe von internationalen Produktionsunternehmen in verschiedenen Sektoren, bei denen die Produktleistungstests mit THERMAL-XR® erfolgreich absolviert wurden und wo nun Verfahren zum Erreichen der optimalen Leistung in Produktionsumgebung stattfinden. Anschließend will man in die Vollproduktion gehen.

Craig Nicol, Managing Director und CEO von GMG, erklärt: GMG erzielt mit THERMAL-XR® derzeit faszinierende Fortschritte. Zu den verschiedenen Industriezweigen, die das Produkt aktuell testen und in einigen Fällen auch bestellen, gehören Klimaanlagen für den Ersatzteilmarkt, Rechenzentren, Klimaanlagenhersteller, Hersteller von LKWs und Zuggarnituren sowie Industrieanlagen (z.B. Flüssiggasanlagen).

Jack Perkowski, Chairman und ein Direktor von GMG, fügt hinzu: THERMAL-XR® ist für das Unternehmen in vielen Märkten, unter anderem auch bei den Klimaanlagenherstellern in China, ein echter Hoffnungsträger. Es stimmt uns äußerst optimistisch zu sehen, wie das Unternehmen in diesem und anderen Märkten an Zugkraft gewinnt.

Über THERMAL-XR® powered by GMG Graphene:

Das THERMAL-XR®-Beschichtungssystem ist eine einzigartige Methode zur Verbesserung der Leitfähigkeit von korrodierten Wärmetauscherflächen und zur Optimierung und Aufrechterhaltung der Leistung von neuen Geräten auf höchstem Niveau. Das Verfahren dient der Beschichtung sowie dem Schutz von Wärmetauscherflächen. Gleichzeitig wird die verlorengegangene korrodierte Wärmeleitfähigkeit wiederherstellt bzw. verbessert und die Wärmeübertragungsrate durch die Nutzung der physikalischen Eigenschaften von GMG-Graphen gesteigert. Dies führt zur Erhöhung des Wirkungsgrades und möglicherweise auch zur Senkung des Energiebedarfs.

THERMAL-XR RESTORE® – Powered by GMG Graphene. ZUM PATENT ANGEMELDET

Über GMG www.graphenemg.com

GMG ist ein Umwelttechnologieunternehmen, das Energieeinspar- und Energiespeicherlösungen auf Grundlage von Graphen anbietet, das unter anderem im eigenen Betrieb unter Einsatz eines eigenen Produktionsverfahren hergestellt wird. GMG hat ein eigenes Produktionsverfahren entwickelt, mit dem Erdgas (z.B. Methan) in seine Einzelelemente Kohlenstoff (als Graphen), Wasserstoff sowie eine Reihe von Kohlenwasserstoffrestgase aufgespalten wird. Mit diesem Verfahren wird hochwertiges, kostengünstiges, skalierbares, vielseitiges und schadstoffarmes/-freies Graphen erzeugt, das sich für den Einsatz auf dem Gebiet der Umwelttechnologien sowie in anderen Anwendungsbereichen eignet.

Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Risikominderung und den Ausbau seiner kommerziellen Kapazitäten sowie die Sicherung von Marktanwendungen. Im Segment Energieeinsparungen legt GMG sein Augenmerk auf mit Graphen verstärkte Beschichtungen (oder energiesparende Beschichtungen) für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC-R), Schmiermittel und Flüssigkeiten.

Im Segment Energiespeicherlösungen arbeitet GMG gemeinsam mit der University of Queensland und mit finanzieller Unterstützung der australischen Regierung am weiteren Ausbau seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie der Vermarktung von Graphen-Aluminium-Ionen-Batterien (G+AI-Batterien).

Die vier kritischen Geschäftsziele von GMG lauten:

1. Herstellung von Graphen und Verbesserung/Skalierung der Zellproduktionsprozesse

2. Erzielung von Umsatz aus Energiesparprodukten

3. Entwicklung von Batterien der nächsten Generation

4. Entwicklung von Lieferketten, Partnern und Projektdurchführungskapazitäten

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

– Craig Nicol, Chief Executive Officer & Managing Director des Unternehmens unter craig.nicol@graphenemg.com, +61 415 445 223

– Leo Karabelas von Focus Communications Investor Relations, leo@fcir.ca, +1 647 689 6041

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, erwartet oder antizipiert oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise oder wahrscheinlich eintreten könnten, sollten, würden oder werden, erkennbar. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Tatsachen, sondern beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und beinhalten ohne Einschränkung das Potenzial von THERMAL-XR®, Energieproduzenten in die Lage zu versetzen, zusätzliche Energie effizienter zu produzieren, den Zeitpunkt der Einreichung des PMN-Antrags des Unternehmens, den Erhalt, den Zeitpunkt und die Art der Genehmigung des PMN-Antrags durch die EPA, das Ziel des Unternehmens, eine optimale Leistung der Produktionslinie für THERMAL-XR® zu erreichen und den Beginn der vollen Produktion.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen der Geschäftsleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Annahmen bezüglich der Entwicklung von Erweiterungen und Verbesserungen des THERMAL-XR®-Portfolios für eine breitere Palette von Anwendungen, dass Energieerzeuger in der Lage sein werden, die erwarteten Vorteile aus den Produkten des Unternehmens zu ziehen, dass der PMN-Antrag des Unternehmens zum erwarteten Zeitpunkt eingereicht wird, dass die EPA den PMN-Antrag zum erwarteten Zeitpunkt genehmigt, dass der Inhalt der EPA-Genehmigung den Erwartungen entspricht und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, eine optimale Leistung der Produktionslinie für THERMAL-XR® zu erreichen und die volle Produktion aufzunehmen. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Informationen mit einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Pläne, Absichten, Aktivitäten, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von GMG erheblich von den zukünftigen Plänen, Absichten, Aktivitäten, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: dass keine Erweiterungen oder Verbesserungen des THERMAL-XR®-Portfolios für ein breiteres Spektrum von Anwendungen entwickelt werden, dass Energieerzeuger nicht den erwarteten Nutzen aus den Produkten des Unternehmens ziehen, dass der PMN-Antrag des Unternehmens nicht im erwarteten Zeitplan oder überhaupt nicht eingereicht wird, dass die EPA den PMN-Antrag nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht genehmigt, dass der Inhalt der EPA-Zulassung nicht wie erwartet ausfällt, dass die Gesellschaft nicht in der Lage sein wird, eine optimale Leistung der Produktionslinie für THERMAL-XR® zu erreichen oder die volle Produktion aufzunehmen, Risiken in Bezug auf das Ausmaß und die Dauer des Konflikts in Osteuropa und dessen Auswirkungen auf die globalen Märkte, die Volatilität der globalen Kapitalmärkte, politische Instabilität, das Versagen des Unternehmens, behördliche Genehmigungen zu erhalten, qualifiziertes Personal anzuwerben und zu halten, unerwartete Herausforderungen bei der Entwicklung und Produktion, unvorhergesehene Kosten und die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens vom 12. Oktober 2023 aufgeführt sind, der auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass man sich für andere Zwecke möglicherweise nicht auf diese Informationen verlassen kann. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Graphene Manufacturing Group Ltd.

craig Nicol

Unit 5, 18 Spine Street

4074 Sumner, Queensland

Australien

email : craig.nicol@graphenemg.com

Pressekontakt:

Graphene Manufacturing Group Ltd.

craig Nicol

Unit 5, 18 Spine Street

4074 Sumner, Queensland

email : craig.nicol@graphenemg.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.