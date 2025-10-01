Arctic Minerals präsentiert sich auf zwei führenden europäischen Bergbaukonferenzen

29. September 2025 / IRW-Press / Arctic Minerals AB (publ) (Arctic Minerals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Oktober aktiv an zwei führenden europäischen Bergbaukonferenzen teilnehmen wird:

– Die Rohstoffmesse München 2025, die am 3. und 4. Oktober in der Olympiahalle in München (Deutschland) stattfindet. Am 3. Oktober um 9.55 Uhr (MESZ) wird Peter George, Executive Director von Arctic Minerals, zum Konferenzpublikum sprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.munich-mining-conference.com.

– Die Nordic Funds & Mines 2025, die am 8. und 9. Oktober im Hotel Six in Stockholm (Schweden) stattfindet. Am 9. Oktober um 8.50 Uhr (MESZ) wird Peter George, Executive Director von Arctic Minerals, zum Konferenzpublikum sprechen. Peter wird außerdem um 13.20 Uhr (MESZ) an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, in der es um die Bergbauregion der nordischen Ländern geht. Weitere Informationen erhalten Sie unter nordicfundsandmines.com.

Diesen Monat, am 17. September, hat Peter George bereits einen Vortrag beim Investor Day der Swedish Shareholders Association (Aktiespararna) gehalten und ein Update zu den jüngsten Entwicklungen im Unternehmen gegeben. Die Präsentation ist auf der Presseseite von Arctic Minerals unter arcticminerals.se/en/media/ als Download verfügbar.

