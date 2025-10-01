Southern Cross Gold verstärkt Kontinuität auf Rising Sun einschließlich 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq (335,5 g/t Au, 2,8 % Sb) – Projekt umfasst nun 70 Bohrschnitte mit >100 g/t m AuEq

1. Oktober 2025 – Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-high-grade-gold-and-antimony-results-show-further-potential/ -) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) gibt die Ergebnisse von fünf Diamantbohrlöchern aus dem Rising Sun-Prospekt des zu 100 % unternehmenseigenen Sunday Creek-Gold-Antimon-Projekts in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 6).

Fünf wichtige Punkte

1. Kontinuität des Streichs bestätigt: SDDSC169AW1 durchteufte 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq nur 12 m entlang des Streichs von SDDSC118, das zuvor 0,7 m mit 604,0 g/t AuEq durchteufte, was die hochgradige Kontinuität innerhalb der Ader RS15 belegt.

2. Breite mineralisierte Zonen beherbergen mehrere hochgradige Ausläufer: SDDSC178W1 ergab 18,0 m mit 3,7 g/t AuEq, die vier verschiedene höhergradige Abschnitte enthalten, während SDDSC169AW1 5,9 m mit 4,6 g/t AuEq und 6,1 m mit 3,4 g/t AuEq ergab, was sowohl die Größe als auch den Gehalt belegt.

3. Gestapelte Aderarchitektur bestätigt: Sieben unterschiedliche mineralisierte Adersätze in SDDSC169AW1 und neun Adersätze in SDDSC178W1 über vertikale Abschnitte von mehr als 160 m wurden erfolgreich durchschnitten, was die mehrstufige Beschaffenheit des Rising Sun-Systems bestätigt.

4. Hohe Antimon-Gehalte: Drei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 40 % Sb (nahezu reines Stibnit mit ca. 71 % Sb), darunter 43,8 % Sb und 42,1 % Sb, was die strategische Bedeutung von Sunday Creek als Antimonquelle im Westen der Welt unterstreicht.

5. Meilenstein des Projekts: Mit diesen Ergebnissen gibt es nun insgesamt 70 Abschnitte mit >100 g/t AuEq x m und 74 Abschnitte mit >50 bis 100 g/t AuEq x m in Sunday Creek, wodurch es zu einem der hochgradigsten Goldprojekte weltweit wird.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: Sunday Creek überzeugt erneut mit Gehalt und Größe. Während wir durch umfangreiche Bohrungen die Kontinuität in der Auf- und Abwärtsausrichtung der Adern festgestellt haben, sehen wir nun mit dem jüngsten Fokus auf Bohrungen entlang des Streichs eine weitere Bestätigung der lateralen Gehaltskontinuität. Der Abschnitt von SDDSC169AW1 mit 0,5 m @ 342 g/t AuEq, der nur 12 m entlang des Streichs von unserem vorherigen Abschnitt von 0,7 m @ 604 g/t AuEq in der Ader RS15 entfernt liegt, bestätigt erneut, dass sich die hohen Gehalte konsistent in mehrere Richtungen erstrecken.

Was Sunday Creek so einzigartig macht, sind nicht nur die hohen Gehalte, sondern die Kombination aus hohen Gehalten und größeren mineralisierten Mächtigkeiten. Der Abschnitt von SDDSC178W1 mit 18 m @ 3,7 g/t AuEq ist ein perfektes Beispiel dafür, da er vier verschiedene höhergradige Adergruppen innerhalb einer einzigen breiten Hülle enthält. Dies zeigt, wie gestapelte Adergruppen wesentlich breitere Zonen schaffen können, die potenziell abbaubar sind. Mit drei Zonen, die neben diesen hochgradigen, breiten goldreichen Abschnitten mehr als 40 % Sb aufweisen, bietet Sunday Creek zudem eine seltene Kombination aus Gehalt in zwei attraktiven Rohstoffen und beträchtlicher Mächtigkeit.

Diese Ankündigung zu Rising Sun sowie die früheren Ankündigungen der letzten zwei Monate zu Apollo East, Golden Dyke und Christina zeigen bedeutende Fortschritte bei den Ressourcenbohrungen und das Vertrauen in die Kontinuität der Mineralisierung sowie die Erweiterung des Explorationsziels. Mit mittlerweile 70 Bohrschnitten, die 100 Gramm-Meter AuEq im gesamten Projekt überschreiten, und unserem erfolgreichen Einsatz der Keiltechnologie, die eine präzise Zielung dieser Adergruppen ermöglicht, liefert Rising Sun als einer von fünf Körpern in Sunday Creek weiterhin Größe, Gehalt und Kontinuität. Dies ist nach jedem globalen Standard außergewöhnlich.

FÜR ALLE, DIE DETAILS LIEBEN

Wichtige Erkenntnisse

SDDSC169AW1 – Bestätigung der lateralen Kontinuität von RS15:

– Nach anfänglicher Bohrlochabweichung wurden mit Hilfe der Keiltechnologie sieben verschiedene Adergruppen durchschnitten.

– 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq (335,5 g/t Au, 2,8 % Sb) ab 615,7 m, nur 12 m entlang des Streichens von der vorherigen 0,7 m mit 604 g/t AuEq ab 555,7 m, was die außergewöhnliche laterale Gehaltskontinuität in der Ader RS15 belegt. Die Einzeluntersuchung von 0,3 m mit 592,0 g/t Au ab 616,0 m stellt einen der höchsten Goldgehalte bei Rising Sun dar.

– 5,9 m mit 4,6 g/t AuEq ab 550,3 m, darunter 1,4 m mit 12,6 g/t AuEq, was eine breitere Mineralisierung zeigt, die hochgradige Kerne umgibt

– Vier separate mineralisierte Abschnitte in einer Tiefe von 550 m bis 700 m weisen eine gestapelte Aderarchitektur über eine vertikale Ausdehnung von 150 m auf

SDDSC178W1 – Mehrere hochgradige Aderensätze mit außergewöhnlichem Antimon:

– Nach dem Abweichen vom ursprünglichen Bohrloch wurden neun Adern erfolgreich durchschnitten, wobei die Mineralisierung zwischen 434 m und 593 m durchschnitten wurde, was eine ausgezeichnete vertikale Kontinuität über 160 m zeigt.

– 18,0 m mit 3,7 g/t AuEq ab 574,8 m stellen den breitesten mineralisierten Abschnitt in diesen Ergebnissen dar und enthalten vier verschiedene höhergradige Zonen, darunter 0,6 m mit 17,7 g/t AuEq und 1,5 m mit 9,0 g/t AuEq

– Rekord-Antimon-Gehalte mit drei Untersuchungsergebnissen > 40 % Sb, darunter 0,13 m mit 43,8 % Sb auf 589,8 m und 0,13 m mit 42,1 % Sb auf 524,7 m (nahezu reines Stibnit mit ca. 71 % Sb).

– 1,2 m mit 13,9 g/t AuEq 524,0 m, darunter 0,1 m mit 125,9 g/t AuEq, kombiniert sowohl hohen Goldgehalt (25,3 g/t) als auch Antimongehalt (42,1 %), was auf eine gemeinsame Ausfällung beider Metalle hindeutet

Technische Leistung:

– Bei beiden Bohrlöchern wurde präzise Keiltechnologie eingesetzt, um nach anfänglichen Abweichungen optimale Aderdurchschneidungen zu erzielen

– Die Ergebnisse bringen die Gesamtzahl des Projekts auf 70 Abschnitte mit >100 g/t AuEq x m und 74 Abschnitte mit >50 bis 100 g/t AuEq x m

Erörterung der Bohrlöcher

Die Ergebnisse stammen aus fünf Diamantbohrlöchern im Prospektionsgebiet Rising Sun:

– SDDSC169, SDDSC169A und SDDSC169AW1

– SDDSC178 und SDDSC178W1

SDDSC169-Serie: Das ursprüngliche Bohrloch (SDDSC169) wurde aufgrund einer zu starken Abweichung vorzeitig aufgegeben. Um den geplanten Infill-Abstand beizubehalten, wurde ein Keilbohrloch (SDDSC169A) gebohrt. Dies führte schließlich zum erfolgreichen dritten Keilbohrloch (SDDSC169AW1).

SDDSC178-Serie: SDDSC178 wurde von West nach Ost gebohrt, subparallel zum Hauptgang und zur Alterationszone, jedoch in einem hohen Winkel zur Mineralisierung und zur Ausrichtung der Adern. Als das Bohrloch zu weit vom Zielgebiet abwich, wurde es aufgegeben. Anschließend wurde ein Keilbohrloch (SDDSC178W1) fertiggestellt, um den geplanten Infill-Abstand zu erreichen, was zu erfolgreichen Durchschneidungen führte.

SDDSC169-SERIE

SDDSC169AW1 wurde in west-östlicher Richtung gebohrt, subparallel zum Hauptgang und zum Alterationspaket und in einem steilen Winkel zur Mineralisierung und zur Ausrichtung der Adern.

SDDSC169AW1 durchteufte sieben Aderensätze im Rising Sun-System und bestätigte eine außergewöhnlich hochgradige Kontinuität entlang des Streichs innerhalb der RS15-Aderstruktur (Abbildung 6). Das Bohrloch ergab 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq (335,5 g/t Au, 2,8 % Sb) auf 0,5 m ab 615,7 m, nur 12 m entlang des Streichs von SDDSC118, wo zuvor 0,7 m mit 604,0 g/t AuEq (604,0 g/t Au, 0,0 % Sb) auf 555,7 m gemeldet worden waren (gemeldet am 13. Juni 2024). Die Kontinuität der extrem hochgradigen Mineralisierung bestätigt die Robustheit des RS15-Adersystems.

Zu den Highlights der Bohrung SDDSC169AW1 gehören:

– 5,9 m mit 4,6 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 550,3 m, einschließlich:

o 1,4 m mit 12,6 g/t AuEq (9,3 g/t Au, 1,4 % Sb) ab 554,8 m

– 3,4 m mit 1,4 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 572,0 m

– 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq (335,5 g/t Au, 2,8 % Sb) ab 615,73 m, einschließlich:

o 0,3 m mit 603,3 g/t AuEq (592,0 g/t Au, 4,7 % Sb) ab 615,98 m

– 2,8 m mit 2,0 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 632,06 m

– 8,9 m mit 1,5 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 678,78 m

– 6,1 m mit 3,4 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 693,87 m, einschließlich:

o 0,1 m mit 117,4 g/t AuEq (116,0 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 699,82 m

– 5,7 m mit 0,9 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 704,27 m

– 1,2 m mit 5,2 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 719,61 m

Der Schnittpunkt mehrerer mineralisierter Zonen über bedeutende Abschnitte in Kombination mit den hochgradigen Kernen zeigt das Potenzial sowohl für selektiven hochgradigen Abbau als auch für Massenabbau bei Rising Sun.

SDDSC178-SERIE

SDDSC178W1 durchschnitten neun Aderensätze im Rising Sun-System und zeigten damit die ausgedehnte gestapelte Natur der Mineralisierung. Bemerkenswert ist, dass drei einzelne Untersuchungsergebnisse Antimon-Gehalte von über 40 % ergaben, darunter 0,13 m mit 43,8 % Sb und 3,15 g/t Au ab 589,84 m sowie 0,13 m mit 42,1 % Sb und 25,3 g/t Au ab 524,66 m. Diese außergewöhnlichen Antimon-Gehalte nähern sich dem theoretischen Reinheitsgrad von Stibnit (SbS = ~71 % Sb) und unterstreichen das Potenzial von Rising Sun, westliche Märkte mit wichtigem Antimon zu versorgen.

Zu den Höhepunkten der Bohrung SDDSC178W1 gehören:

– 0,6 m mit 51,5 g/t AuEq (30,2 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 434,3 m

– 0,5 m mit 8,0 g/t AuEq (6,5 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 526,99 m

– 1,2 m mit 13,9 g/t AuEq (2,9 g/t Au, 4,6 % Sb) ab 523,99 m, einschließlich:

o 0,1 m mit 125,9 g/t AuEq (25,3 g/t Au, 42,1 % Sb) ab 524,66 m

– 0,4 m mit 12,2 g/t AuEq (8,4 g/t Au, 1,6 % Sb) ab 528,67 m

– 1,0 m mit 5,3 g/t AuEq (4,3 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 540,62 m

– 2,6 m mit 1,1 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 542,96 m

– 1,1 m mit 5,4 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 567,91 m

– 18,0 m mit 3,7 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 574,75 m, einschließlich:

o 0,6 m mit 17,7 g/t AuEq (14,9 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 580,0 m

o 1,5 m mit 9,0 g/t AuEq (4,1 g/t Au, 2,1 % Sb) ab 582,17 m

o 0,2 m mit 51,4 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 20,0 % Sb) ab 584,69 m

o 1,3 m mit 14,1 g/t AuEq (2,0 g/t Au, 5,1 % Sb) ab 588,85 m

– 2,4 m mit 1,6 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 596,0 m

– 5,8 m mit 1,2 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 670,0 m

Die 18 m lange mineralisierte Hülle mit mehreren hochgradigen Kernen veranschaulicht den charakteristischen Mineralisierungsstil von Sunday Creek, wo breitere Zonen mit wirtschaftlicher Mineralisierung spektakuläre hochgradige Ausläufer beherbergen.

Ausstehende Ergebnisse und Programmaktualisierung

Die Ergebnisse von 32 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden, stehen noch aus, darunter neun Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, und vier aufgegebene Bohrlöcher, wobei neun Bohrgeräte aktiv im Einsatz sind. Das Unternehmen setzt sein 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne innerhalb eines 16.900 Hektar (Ha) großen Explorationskonzessionsgebiets. SXGC ist auch Eigentümer des 1.054,51 Ha großen Grundstücks, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets des Projekts Sunday Creek und dessen Umgebung bildet.

Seit Ende 2020 wurden aus Sunday Creek insgesamt 220 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 97.553,07 m gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 19 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.120,27 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrbereichs von Sunday Creek gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt siebzig (70) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und vierundsiebzig (74) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wobei ein Untergrenzwert von 2 m @ 1 g/t AuEq angewendet wurde.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden hochgradigen Aderformationen ab. Diese wurden zunächst über eine Streichlänge von 1.500 m vom Christina- bis zum Apollo-Prospekt definiert, von denen etwa 620 m intensiver bohrtechnisch untersucht wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis heute wurden mindestens 83 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildungen 1 bis 3).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Der regionale Wirt der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen der , die zu einer Sub-Greenschist-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Falten gefaltet wurden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der Website von SXGC verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit Michael Hudson, President und CEO, zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen den Standort des Projekts, den Plan, Längsschnitte und die Analyse der hier gemeldeten Bohrergebnisse, während die Tabellen 1 bis 3 die Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten enthalten. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte beträgt etwa 60 % bis 90 % der gemessenen Mächtigkeit anderer gemeldeter Bohrlöcher. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m abgeschnitten wurden.

Kritische metallische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon legiert sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften für Lote, Munition, Lager und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 15. September 2024 Exportbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte zu verhängen. Dies setzt die westlichen Verteidigungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf die Versorgung mit dem Metall aus und treibt die Preise in die Höhe, da China die Versorgung mit dem Metall auf den globalen Märkten dominiert. Dies ist positiv für SXGC, da wir wahrscheinlich eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt haben, das die westliche Nachfrage in Zukunft decken kann.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX: SXGCF)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSX: SXGC , ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) kontrolliert das Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne, Australien, befindet. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 70 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus nur 97,5 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, deren Kontinuität von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m bestätigt wurde.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Das bedeutet, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden kann, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial erhalten bleibt. Dies hat nach den chinesischen Exportbeschränkungen für Antimon aus, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93-98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, Präsident und CEO sowie Geschäftsführer von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Explorationsmanager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem Qualitätssystem ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimon-Gehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine und Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Mandalay Resources Ltd befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Ergebnisse) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC eine = ( / ) + 2,39 × (%) für angemessen, um die erste Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek zu starten.

JORC-Erklärung einer kompetenten Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, registrierter professioneller Geologe und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert haben.

– Ende –

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin – Kanada

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 – 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead – Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Unternehmenssekretär – Australien

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung: Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit zu und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage auf den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178 und SDDSC178W1 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.

Abbildung 2: Planansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178und SDDSC178W1 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochverläufen (dunkelblau).

Abbildung 3: Längsschnitt von Sunday Creek über A-B in der Ebene des Gangbrekzien-/veränderten Sedimentwirtsgesteins in Richtung Norden (Streichung 236 Grad) mit mineralisierten Adergruppen. Zeigt die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178 und SDDSC178W1 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) mit ausgewählten Durchschneidungen und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochpunkten begrenzt.

Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 12 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms über 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet in Golden Dyke-Apollo entfernt.

Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimony-Projekt

Abbildung 6: Geneigter Längsschnitt (10 Meter Einflussbereich) über C-D in der Ebene der Adergruppe RS15. Abschnittsstreichung 143 Grad.

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die aktuellen Bohrlöcher.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC169 68,6 Aufgehende Sonne 330340 5867861 276,7 -54,6 76,3

SDDSC169A 354,95 Rising Sun 330340,1 5867861 276,8 -54 76,1

SDDSC169AW1 731,4 Aufgehende Sonne 330340,1 5867861 276,8 -54 76,1

SDDSC178 353,3 Rising Sun 330340,7 5867861 277 -42,6 79,1

SDDSC178W1 718 Rising Sun 330340,7 5867861 277 -42,6 79,1

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC167 404,8 Apollo Ost 331830,3 5868092,4 347,9 -37,9 216,9

SDDSC176 865,8 Golden Dyke 330950,2 5868006,1 313,7 -53,2 257,3

SDDSC177 655,3 Golden Dyke 330774,9 5867890,7 295,2 -52,2 258,1

SDDSC179 448,8 Apollo 331465 5867862,9 333,2 -38,6 265,4

SDDSC180 1159,77 Christina 330753,2 5867732,9 306,8 -45 273,1

SDDSC181 1142,5 Apollo 331614,8 5867952,3 346,9 -52,7 269,2

SDDSC182 586,21 Golden Dyke 330219 5867664,1 268,9 -41,6 60,8

SDDSC174B 912,5 Apollo 331596,2 5867936,2 345,5 -41,6 263

SDDSC183 343,1 Christina 329713,9 5867445,1 300,1 -40 340,2

SDDSC184A 804 Golden Dyke 330775,1 5867890,9 295,3 -54,8 263,2

SDDSC186 In Bearbeitung Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

Plan 900

m

SDDSC187 518,3 Rising Sun 330510,7 5867852,7 295,4 -50,5 75,4

SDDSC186W1 774,1 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC188 702 Christina 330218,3 5867664 268,9 -50,5 57,9

SDDSC190 451,8 Rising Sun 330511,4 5867852,5 295,5 -40,8 80,1

SDDSC192 1141 Apollo 331615,2 5867952,3 347 -56,2 268,8

SDDSC193 669 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC194 In Bearbeitung Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 310

Plan 1650

m

SDDSC195 152,4 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5

SDDSC196 In Bearbeitung Rising Sun 330484,2 5867893,4 289,5 -64,4 74,8

Plan 840

m

SDDSC197 In Bearbeitung Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

Plan 820

m

SDDSC198 275 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC199 In Bearbeitung Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2

Plan 415

m

SDDSC201 320,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC174BW1 In Bearbeitung Apollo 331596,2 5867936,2 345,5 -41,6 263

Plan 935

m

SDDSC191W1 In Bearbeitung Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,3 275,2

Plan 1200

m

SDDSC203 In Bearbeitung Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

Plan 550

m

SDDSC204 In Bearbeitung Apollo 331615,4 5867952,1 347 -58,3 270,5

Plan 1210

m

Verlassene Bohrlöcher, die derzeit verarbeitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Norden Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC174 469,3 Apollo 331595,7 5867936 345,4 -42,1 264,8

SDDSC174A 306,7 Apollo 331595,5 5867936 345,5 -41,5 263,2

SDDSC184 77,5 Golden Dyke 330775 5867891 295,4 -56,5 259,2

SDDSC191 864,4 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,1 275,2

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178 und SDDSC178W1 mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC169AW1 550,3 556,2 5,9 3,6 0,4 4,6

Einschließlich 554,8 556,2 1,4 9,3 1,4 12,6

SDDSC169AW1 572 575,4 3,4 1,3 0,1 1,4

SDDSC169AW1 615,75 616,25 0,5 335,5 2,8 342,2

Einschließlich 615,98 616,28 0,3 592,0 4,7 603,3

SDDSC169AW1 632,06 634,86 2,8 0,8 0,5 2,0

SDDSC169AW1 678,78 687,68 8,9 0,6 0,4 1,5

SDDSC169AW1 693,87 699,97 6,1 3,0 0,2 3,4

Einschließlich 699,82 699,92 0,1 116,0 0,6 117,4

SDDSC169AW1 704,27 709,97 5,7 0,5 0,2 0,9

SDDSC169AW1 719,61 720,81 1,2 3,9 0,6 5,2

SDDSC178W1 434,3 434,9 0,6 30,2 8,9 51,5

SDDSC178W1 520,99 521,49 0,5 6,5 0,6 8,0

SDDSC178W1 523,59 524,79 1,2 2,9 4,6 13,9

Einschließlich 524,66 524,76 0,1 25,3 42,1 125,9

SDDSC178W1 528,67 529,07 0,4 8,4 1,6 12,2

SDDSC178W1 540,62 541,62 1 4,3 0,4 5,3

SDDSC178W1 542,96 545,56 2,6 0,8 0,1 1,1

SDDSC178W1 567,91 569,01 1,1 4,9 0,2 5,4

SDDSC178W1 574,75 592,75 18 1,6 0,9 3,7

Einschließlich 580 580,6 0,6 14,9 1,2 17,7

Einschließlich 582,17 583,67 1,5 4,1 2,1 9,0

Einschließlich 584,69 584,89 0,2 3,6 20,0 51,4

Einschließlich 588,65 589,95 1,3 2,0 5,1 14,1

SDDSC178W1 596 598,4 2,4 0,6 0,4 1,6

SDDSC178W1 670 675,8 5,8 1,1 0 1,2

Tabelle 3: Alle einzelnen Untersuchungsergebnisse aus SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178 und SDDSC178W1, die hier mit >0,1 g/t AuEq angegeben sind. Die einzelnen Untersuchungsergebnisse und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC169AW1 420,99 421,45 0,46 0,12 0,00 0,13

SDDSC169AW1 437,39 437,89 0,5 0,2 0,00 0,21

SDDSC169AW1 437,89 438,03 0,14 0,13 0,02 0,18

SDDSC169AW1 453,44 454,69 1,25 0,07 0,02 0,11

SDDSC169AW1 454,69 455,6 0,91 0,15 0,03 0,21

SDDSC169AW1 455,6 455,7 0,1 0,33 1,80 4,63

SDDSC169AW1 455,7 455,87 0,17 0,34 0,03 0,42

SDDSC169AW1 455,87 456,08 0,21 0,68 0,18 1,11

SDDSC169AW1 499,8 500,9 1,1 0,17 0,01 0,18

SDDSC169AW1 500,9 501,9 1 0,33 0,01 0,34

SDDSC169AW1 523 524 1 0,1 0,01 0,12

SDDSC169AW1 525,6 525,9 0,3 0,54 0,01 0,56

SDDSC169AW1 525,9 526,6 0,7 0,67 0,01 0,69

SDDSC169AW1 526,6 527 0,4 0,49 0,01 0,50

SDDSC169AW1 527,7 527,9 0,2 3,18 0,02 3,22

SDDSC169AW1 527,9 529 1,1 0,32 0,01 0,34

SDDSC169AW1 532 533 1 0,33 0,03 0,41

SDDSC169AW1 536,1 536,25 0,15 0,6 0,02 0,64

SDDSC169AW1 538 539 1 0,15 0,01 0,17

SDDSC169AW1 539,8 540,15 0,35 0,3 0,01 0,32

SDDSC169AW1 540,15 540,6 0,45 0,52 0,04 0,61

SDDSC169AW1 540,6 541 0,4 1,74 0,01 1,77

SDDSC169AW1 543,8 544,25 0,45 0,21 0,01 0,23

SDDSC169AW1 545,15 545,4 0,25 0,13 0,01 0,16

SDDSC169AW1 545,9 546,3 0,4 0,93 0,46 2,03

SDDSC169AW1 546,3 546,55 0,25 1,51 0,10 1,75

SDDSC169AW1 546,55 546,9 0,35 0,25 0,02 0,29

SDDSC169AW1 546,9 547,5 0,6 0,45 0,01 0,47

SDDSC169AW1 547,5 547,8 0,3 0,25 0,01 0,27

SDDSC169AW1 549,2 550,3 1,1 0,52 0,01 0,54

SDDSC169AW1 550,3 550,75 0,45 5,59 0,08 5,78

SDDSC169AW1 550,75 551,2 0,45 0,06 0,02 0,11

SDDSC169AW1 551,2 551,4 0,2 2,64 1,46 6,13

SDDSC169AW1 551,4 551,7 0,3 4,04 0,00 4,04

SDDSC169AW1 551,7 552,7 1 0,11 0,02 0,15

SDDSC169AW1 552,7 553,53 0,83 3,22 0,03 3,29

SDDSC169AW1 553,53 553,7 0,17 3,6 1,38 6,90

SDDSC169AW1 553,7 554 0,3 0,12 0,04 0,21

SDDSC169AW1 554 554,45 0,45 0,36 0,02 0,40

SDDSC169AW1 554,45 554,57 0,12 0,45 0,26 1,07

SDDSC169AW1 554,57 554,8 0,23 0,96 0,19 1,41

SDDSC169AW1 554,8 554,95 0,15 4,63 0,30 5,35

SDDSC169AW1 554,95 555,4 0,45 0,34 0,10 0,58

SDDSC169AW1 555,4 555,6 0,2 0,25 0,07 0,41

SDDSC169AW1 555,6 555,8 0,2 0,62 0,48 1,77

SDDSC169AW1 555,8 556 0,2 55,4 8,15 74,88

SDDSC169AW1 556 556,2 0,2 4,37 0,47 5,49

SDDSC169AW1 559,2 560 0,8 0,17 0,09 0,39

SDDSC169AW1 560,5 561 0,5 1,13 0,55 2,44

SDDSC169AW1 561 561,1 0,1 1,65 0,16 2,03

SDDSC169AW1 566 567 1 0,08 0,03 0,15

SDDSC169AW1 569 570 1 0,25 0,10 0,48

SDDSC169AW1 572 573 1 3,04 0,06 3,18

SDDSC169AW1 573 573,5 0,5 0,42 0,01 0,44

SDDSC169AW1 573,5 573,7 0,2 0,61 0,02 0,65

SDDSC169AW1 573,7 574,8 1,1 0,34 0,07 0,50

SDDSC169AW1 574,8 575,4 0,6 0,96 0,06 1,11

SDDSC169AW1 576,4 577 0,6 0,09 0,00 0,10

SDDSC169AW1 583 584 1 0,1 0,01 0,12

SDDSC169AW1 615,75 615,98 0,23 0,99 0,25 1,59

SDDSC169AW1 615,98 616,28 0,3 592 4,72 603,28

SDDSC169AW1 621,3 622 0,7 0,31 0,04 0,41

SDDSC169AW1 622 622,45 0,45 0,33 0,33 1,12

SDDSC169AW1 622,45 623,4 0,95 0,15 0,01 0,17

SDDSC169AW1 623,4 624,2 0,8 0,08 0,01 0,10

SDDSC169AW1 625,23 625,36 0,13 4,06 0,06 4,20

SDDSC169AW1 625,36 626,32 0,96 0,57 0,38 1,48

SDDSC169AW1 626,6 627,61 1,01 0,3 0,05 0,42

SDDSC169AW1 628,05 629,32 1,27 0,36 0,03 0,43

SDDSC169AW1 630,62 631,5 0,88 0,1 0,01 0,11

SDDSC169AW1 632,06 632,22 0,16 0,37 0,71 2,07

SDDSC169AW1 632,22 632,52 0,3 0,06 0,02 0,11

SDDSC169AW1 632,52 632,91 0,39 2,2 0,15 2,56

SDDSC169AW1 632,91 633,16 0,25 1,27 0,18 1,70

SDDSC169AW1 633,16 633,47 0,31 1,86 1,71 5,95

SDDSC169AW1 633,47 633,62 0,15 1 0,52 2,24

SDDSC169AW1 633,62 634,4 0,78 0,3 0,45 1,38

SDDSC169AW1 634,4 634,58 0,18 0,1 0,02 0,14

SDDSC169AW1 634,58 634,82 0,24 0,41 0,48 1,56

SDDSC169AW1 635,57 635,88 0,31 0,12 0,06 0,27

SDDSC169AW1 636,99 637,19 0,2 0,24 0,41 1,22

SDDSC169AW1 637,19 638,23 1,04 0,07 0,01 0,10

SDDSC169AW1 638,23 638,37 0,14 0,31 0,02 0,36

SDDSC169AW1 647,3 648,6 1,3 0,12 0,01 0,13

SDDSC169AW1 648,6 649,9 1,3 0,04 0,04 0,15

SDDSC169AW1 650,81 650,92 0,11 0,14 0,06 0,28

SDDSC169AW1 661,1 662,15 1,05 0,1 0,00 0,11

SDDSC169AW1 664,34 664,5 0,16 -0,01 0,06 0,14

SDDSC169AW1 665,8 667,1 1,3 0,05 0,03 0,13

SDDSC169AW1 667,1 667,45 0,35 0,13 0,02 0,18

SDDSC169AW1 668,11 668,21 0,1 0,17 0,26 0,79

SDDSC169AW1 670 670,31 0,31 0,08 0,09 0,30

SDDSC169AW1 671,24 672,32 1,08 0,05 0,04 0,14

SDDSC169AW1 677,96 678,23 0,27 0,16 0,01 0,18

SDDSC169AW1 678,23 678,78 0,55 0,24 0,20 0,72

SDDSC169AW1 678,78 679,22 0,44 1,66 0,38 2,57

SDDSC169AW1 679,22 679,35 0,13 0,89 0,22 1,42

SDDSC169AW1 679,35 679,56 0,21 0,32 0,10 0,55

SDDSC169AW1 679,56 679,98 0,42 0,28 0,09 0,50

SDDSC169AW1 679,98 680,09 0,11 0,63 1,13 3,33

SDDSC169AW1 680,09 680,28 0,19 0,22 0,08 0,40

SDDSC169AW1 680,28 680,72 0,44 0,14 0,05 0,26

SDDSC169AW1 680,72 680,82 0,1 0,26 0,08 0,45

SDDSC169AW1 680,82 681,1 0,28 0,51 0,90 2,66

SDDSC169AW1 681,1 681,7 0,6 0,29 0,31 1,03

SDDSC169AW1 681,7 682,03 0,33 0,5 0,09 0,71

SDDSC169AW1 682,03 682,13 0,1 1,12 0,10 1,36

SDDSC169AW1 682,13 682,69 0,56 0,38 0,16 0,76

SDDSC169AW1 682,69 683,03 0,34 0,37 0,27 1,02

SDDSC169AW1 683,03 684 0,97 1,03 1,50 4,62

SDDSC169AW1 684 684,83 0,83 0,47 0,08 0,66

SDDSC169AW1 684,83 685,19 0,36 0,17 0,02 0,22

SDDSC169AW1 685,19 685,6 0,41 0,8 0,26 1,42

SDDSC169AW1 685,6 685,94 0,34 0,18 0,03 0,24

SDDSC169AW1 685,94 686,53 0,59 0,51 0,20 0,99

SDDSC169AW1 686,53 687,04 0,51 0,67 0,57 2,03

SDDSC169AW1 687,04 687,15 0,11 1,11 1,70 5,17

SDDSC169AW1 687,15 687,72 0,57 0,7 0,17 1,11

SDDSC169AW1 687,72 687,83 0,11 0,15 0,04 0,25

SDDSC169AW1 687,83 688,75 0,92 0,2 0,06 0,34

SDDSC169AW1 689,2 689,77 0,57 0,35 0,07 0,51

SDDSC169AW1 689,77 689,87 0,1 2,17 0,06 2,31

SDDSC169AW1 689,87 690,75 0,88 0,23 0,04 0,33

SDDSC169AW1 692,55 693,12 0,57 0,19 0,07 0,36

SDDSC169AW1 693,12 693,87 0,75 0,21 0,03 0,28

SDDSC169AW1 693,87 694 0,13 10 1,15 12,75

SDDSC169AW1 694 694,4 0,4 0,36 0,08 0,55

SDDSC169AW1 694,4 695,24 0,84 0,1 0,03 0,16

SDDSC169AW1 695,24 695,37 0,13 1,37 0,27 2,02

SDDSC169AW1 695,37 695,73 0,36 0,58 0,68 2,21

SDDSC169AW1 695,73 696,6 0,87 0,18 0,04 0,27

SDDSC169AW1 696,6 697,76 1,16 0,87 0,11 1,13

SDDSC169AW1 697,76 698,41 0,65 1,23 0,49 2,40

SDDSC169AW1 698,41 699,28 0,87 0,13 0,06 0,28

SDDSC169AW1 699,28 699,68 0,4 0,13 0,01 0,16

SDDSC169AW1 699,68 699,82 0,14 1,44 0,27 2,09

SDDSC169AW1 699,82 699,94 0,12 116 0,57 117,36

SDDSC169AW1 699,94 700,61 0,67 0,17 0,13 0,48

SDDSC169AW1 700,61 701,61 1 0,12 0,04 0,22

SDDSC169AW1 702,63 703,46 0,83 0,08 0,02 0,12

SDDSC169AW1 703,46 704,27 0,81 0,37 0,13 0,68

SDDSC169AW1 704,27 704,42 0,15 1,36 0,31 2,10

SDDSC169AW1 704,42 704,87 0,45 0,57 0,36 1,43

SDDSC169AW1 704,87 705,38 0,51 0,18 0,15 0,54

SDDSC169AW1 705,38 705,8 0,42 0,09 0,03 0,16

SDDSC169AW1 705,8 706,96 1,16 0,69 0,29 1,38

SDDSC169AW1 706,96 707,06 0,1 1,67 1,15 4,42

SDDSC169AW1 707,06 708,3 1,24 0,23 0,03 0,31

SDDSC169AW1 708,3 709 0,7 0,24 0,10 0,48

SDDSC169AW1 709 710 1 0,59 0,21 1,09

SDDSC169AW1 710 710,32 0,32 0,09 0,03 0,15

SDDSC169AW1 710,32 710,64 0,32 0,2 0,16 0,58

SDDSC169AW1 714,6 715,86 1,26 0,1 0,06 0,25

SDDSC169AW1 715,86 716,45 0,59 0,54 0,28 1,21

SDDSC169AW1 716,45 716,84 0,39 0,32 0,15 0,68

SDDSC169AW1 716,84 716,94 0,1 0,77 0,76 2,59

SDDSC169AW1 716,94 717,68 0,74 0,39 0,15 0,75

SDDSC169AW1 717,68 718,52 0,84 0,47 0,08 0,66

SDDSC169AW1 719,61 720,28 0,67 0,97 0,36 1,83

SDDSC169AW1 720,28 720,8 0,52 7,67 0,83 9,65

SDDSC169AW1 721,38 722 0,62 0,25 0,02 0,30

SDDSC169AW1 722 722,35 0,35 0,14 0,02 0,19

SDDSC169AW1 724,62 725,65 1,03 0,82 0,23 1,37

SDDSC169AW1 726,95 727,42 0,47 0,71 0,17 1,12

SDDSC169AW1 728 729 1 0,11 0,02 0,16

SDDSC178 194,52 194,85 0,33 0,48 0,00 0,48

SDDSC178W1 419,74 419,84 0,1 0,13 4,80 11,60

SDDSC178W1 422 423 1 0,13 0,01 0,15

SDDSC178W1 423 424 1 1,79 0,01 1,81

SDDSC178W1 425 426 1 0,1 0,01 0,12

SDDSC178W1 426 427 1 0,15 0,01 0,18

SDDSC178W1 428 429 1 0,22 0,01 0,24

SDDSC178W1 431 432 1 0,22 0,00 0,23

SDDSC178W1 433 433,6 0,6 0,19 0,01 0,21

SDDSC178W1 434,3 434,7 0,4 10,3 2,80 16,99

SDDSC178W1 434,7 434,86 0,16 80,1 24,10 137,70

SDDSC178W1 436,9 437,7 0,8 0,16 0,00 0,17

SDDSC178W1 446 447 1 0,24 0,01 0,25

SDDSC178W1 455,46 456,76 1,3 0,09 0,02 0,13

SDDSC178W1 461,96 463,26 1,3 0,28 0,01 0,30

SDDSC178W1 463,26 464,25 0,99 0,1 0,01 0,13

SDDSC178W1 464,25 464,52 0,27 1,58 0,16 1,96

SDDSC178W1 464,52 465,82 1,3 0,34 0,05 0,45

SDDSC178W1 465,82 467,12 1,3 0,23 0,01 0,25

SDDSC178W1 468,42 469,1 0,68 0,29 0,01 0,30

SDDSC178W1 469,1 469,5 0,4 0,62 0,00 0,63

SDDSC178W1 469,5 470,33 0,83 0,09 0,00 0,10

SDDSC178W1 470,33 471,63 1,3 0,17 0,02 0,22

SDDSC178W1 481,3 482,2 0,9 0,19 0,02 0,24

SDDSC178W1 482,2 483,15 0,95 0,17 0,02 0,22

SDDSC178W1 483,15 483,56 0,41 0,2 0,01 0,22

SDDSC178W1 483,56 484,86 1,3 0,23 0,00 0,24

SDDSC178W1 484,86 486,16 1,3 0,12 0,00 0,13

SDDSC178W1 486,16 486,58 0,42 0,11 0,00 0,12

SDDSC178W1 498,09 498,39 0,3 0,1 0,01 0,13

SDDSC178W1 498,39 499,09 0,7 0,09 0,05 0,20

SDDSC178W1 499,09 499,52 0,43 0,18 0,05 0,30

SDDSC178W1 499,52 500,15 0,63 0,07 0,02 0,11

SDDSC178W1 500,15 500,59 0,44 0,09 0,01 0,12

SDDSC178W1 500,59 501,06 0,47 0,34 0,07 0,50

SDDSC178W1 501,06 501,56 0,5 0,47 0,05 0,58

SDDSC178W1 501,56 501,96 0,4 0,37 0,07 0,54

SDDSC178W1 501,96 502,46 0,5 0,56 0,06 0,70

SDDSC178W1 502,46 502,98 0,52 0,78 0,07 0,95

SDDSC178W1 502,98 503,35 0,37 0,09 0,06 0,24

SDDSC178W1 503,35 503,79 0,44 0,56 0,06 0,69

SDDSC178W1 503,79 504,12 0,33 2,86 0,22 3,39

SDDSC178W1 504,12 504,52 0,4 0,08 0,07 0,24

SDDSC178W1 504,52 505 0,48 0,09 0,03 0,15

SDDSC178W1 506,23 506,63 0,4 0,7 0,02 0,74

SDDSC178W1 506,63 507,05 0,42 0,11 0,02 0,15

SDDSC178W1 508,35 508,53 0,18 0,29 0,02 0,34

SDDSC178W1 513,42 514,72 1,3 0,06 0,10 0,30

SDDSC178W1 517,9 518,74 0,84 0,09 0,02 0,14

SDDSC178W1 520,99 521,14 0,15 21,1 1,44 24,54

SDDSC178W1 521,14 521,5 0,36 0,46 0,25 1,06

SDDSC178W1 521,5 521,89 0,39 0,06 0,02 0,11

SDDSC178W1 521,89 522,36 0,47 0,18 0,04 0,27

SDDSC178W1 523,59 523,72 0,13 0,98 0,39 1,91

SDDSC178W1 524,66 524,79 0,13 25,3 42,10 125,92

SDDSC178W1 528,67 529,03 0,36 8,44 1,58 12,22

SDDSC178W1 529,03 529,75 0,72 0,09 0,04 0,18

SDDSC178W1 530,54 530,96 0,42 0,41 0,04 0,51

SDDSC178W1 530,96 532,23 1,27 0,02 0,05 0,13

SDDSC178W1 533,39 533,62 0,23 0,5 0,01 0,51

SDDSC178W1 534,3 534,81 0,51 0,23 0,01 0,26

