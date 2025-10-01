Core Silver erweitert hochgradige Silber-Polymetall-Sulfidmineralisierung im Zielgebiet Jackie

Vancouver, 1. Oktober 2025 / IRW-Press / Core Silver Corp. (Core Silver oder das Unternehmen) (CSE: CC) (FWB: 8ZR) (OTC.QB: CCOOF) freut sich, ein Update zu den Diamantkernbohrungen 2025 im Zielgebiet Jackie (Jackie) auf dem Polymetallprojekt Silver Lime (das Projekt) im zentralen Konzessionsgebiet Blue (das Konzessionsgebiet) im Bergbaurevier Atlin im Nordwesten von British Columbia bekanntzugeben.

Highlights

– Im Jahr 2025 wurden drei (3) Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 564 Metern im Zielgebiet Jackie niedergebracht (Abbildung 1, Tabelle 1).

– Die Bohrungen im Jahr 2025 dienten dazu, einen mehr als 150 Meter langen, von Nordwest nach Südost verlaufenden Trend zu überprüfen, der bedeutende Aufschlüsse einer noch nicht untersuchten, hochgradigen, silberreichen Karbonat-Verdrängungsmineralisierung (CRM), einer in Skarn und Gängen beherbergten polymetallischen Mineralisierung bei Jackie enthält und die bekannten Abschnitte mit hochgradiger Ag-Zn-Pb-Cu-Mineralisierung auf Tiefen von mehr als 100 Metern erweitern sollte.

– SLM25-067, die erste abgeschlossene Bohrung der Saison 2025, durchteufte erfolgreich sich wiederholende Zonen mit silberhaltigem Bleiglanz und sphaleritführender Sulfidmineralisierung über mehr als 150 m entlang dieses Trends und bestätigte die Kontinuität der im Jahr 2022 durchteuften Mineralisierung bis zu einer wahren Tiefe von 182 m (211 m Bohrtiefe).

– Im Jahr 2022 erweiterte die Bohrung SLM22-001 erfolgreich die Sulfidmineralisierung im südöstlichen Abschnitt des Trends und durchteufte 21,65 m mit 23 g/t Ag, 1,0 % Zn, 1,2 % Pb und 0,08 % Cu ab der Oberfläche, einschließlich 1,25 m mit 215 g/t Ag, 9,9 % Zn, 8,9 % Pb und 0,36 % Cu (Abbildung 2).

– Freiliegende und noch nicht überprüfte, ultrahochgradige massive und halbmassive Sulfidvorkommen entlang des nordwestlichen Abschnitts des Trends haben außergewöhnliche Gehalte an der Oberfläche geliefert, darunter: 1.090 g/t Ag mit >20 % Pb, 5,73 % Zn und 2,0 % Cu (Probe 152027; 2021), 767 g/t Ag, 48,3 % Pb, 1,7 % Zn und 1,12 % Cu (Probe F422175; 2024) und 583 g/t Ag, 40,8 % Pb, 1,24 % Zn und 2,42 % Cu (Probe 88262; 1990).

– Die Bohrungen SLM25-067 und 069 durchteuften Zonen mit klassischer CRM und polymetallischer Gangbildung mit spätem flüchtigem Kalzit, die lokal von späten, mineralisierten zerscherten Gängen durchschnitten und brekziiert sind, was den Metallgehalt des Ziels erhöht.

– Die Bohrung SLM25-068 zielte auf eine Reihe von silberreichen Galenit-Pyrit-Tafelgängen ab, die in einer kretazischen mafischen Intrusion beherbergt sind, und durchteufte erfolgreich eine mäßig bis sehr dichte Gangbildung über 32 m. Oberflächenproben, die an dieser Stelle im Jahr 2024 entnommen wurden, enthielten 216 g/t Ag, 12 % Pb, 0,11 % Cu und 115 ppm Te (F422181).

– Das Programm für 2025 zeigt, dass Jackie mehrere hochgradige silberhaltige polymetallische Mineralisierungsarten in verschiedenen Lithologien beherbergt, was sein potenzielles Ausmaß erheblich erweitert und die Skalierbarkeit des Ziels innerhalb des Konzessionsgebietes Blue unterstreicht. Die Mineralisierung ist strukturell kontrolliert und bleibt in der Tiefe und in mehrere Richtungen offen.

– Core Silver setzt seine Bohrkampagne auf dem Skarn-Porphyr-Projekt Laverdiere fort und wird zu gegebener Zeit Updates bereitstellen.

Nick Rodway, President und CEO von Core Silver, kommentierte: Jackie zeigt weiterhin das Potenzial hinsichtlich Größe und Gehalt, das das Konzessionsgebiet Blue so einzigartig macht. Die Fähigkeit, mehrere Arten von silberreicher Mineralisierungen in der Tiefe, direkt unter den ultrahochgradigen Ausbissen an der Oberfläche, zu durchteufen, bestätigt Jackie als ein vielversprechendes und erweiterbares Ziel. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bohrungen 2025 festigen wir die Grundlage für ein unserer Meinung nach aufstrebendes Silber- und Polymetallsystem von Bezirksgröße, das den Aktionären langfristigen Wert bieten kann.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81241/CoreSilver_011025_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Fotos der hochgradigen Silbermineralisierung an der Oberfläche und der neuen Sulfidmineralisierung, die von Bohrung SLM25-067 durchteuft wurde (Analysen stehen noch aus) und die Fortsetzung der Mineralisierung bestätigt, die von Entdeckungsbohrung SLM22-001 ab der Oberfläche durchteuft wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81241/CoreSilver_011025_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Geologische Karte und Karte der Diamantkernbohrungen im Ziel Jackie in Draufsicht, die die hochgradige Silbermineralisierung an der Oberfläche hervorhebt.

TABELLE 1: DATEN DER DIAMANTKERNBOHRUNGEN 2025 – ZIELGEBIET JACKIE

DDH-ID EASTING NORTHING HÖHE (m) GESAMTTIEFE AZIMUT NEIGUNG ANMERKUNGEN

SLM25-067 538677 6557469 1661 275 162 -60 Analysen ausstehend

SLM25-068 538677 6557469 1661 214 167 -65 Analysen ausstehend

SLM25-069 538677 6557469 1661 75 78 -45 Analysen ausstehend

RÜCKTRITT EINES DIREKTORS

Das Unternehmen gibt den Rücktritt von Herrn Andrew Carne aus dem Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt. Das Board dankt Herrn Carne herzlich für seine wertvollen Dienste und sein Engagement und wünscht ihm für seine zukünftigen Tätigkeiten alles Gute.

MARKETING-UPDATE

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, bekannt zu geben, dass es mit Upswitch Media Corp. (Upswitch) einen aktualisierten Beratungsvertrag mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 abgeschlossen hat, der die Erbringung bestimmter Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen zum Zweck der Steigerung der Bekanntheit des Unternehmens und der Kommunikation mit der Investment-Community vorsieht.

Die Dienstleistungen können unter anderem die Beauftragung von Werbetextern, die Gestaltung von Werbeinhalten und Kampagnen zur Förderung des Unternehmens, die Bereitstellung von Übersetzungsdienstleistungen, die Einbindung von Werbekampagnen bei Verlagen sowie die Nachverfolgung, Organisation und Durchführung der Dienstleistungen durch Tests und analytische Studien umfassen. Die Dienstleistungen werden über verschiedene Online-Kommunikationskanäle für Nachrichten und die Investment-Community bereitgestellt und verbreitet und können gegebenenfalls auch Druckpublikationen umfassen. Upswitch wird unverzüglich mit der Erbringung der Dienstleistungen beginnen. Der zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.000.000 $ (zuzüglich Mehrwertsteuer) und ist in vier gleichen monatlichen Raten zu jeweils 250.000 $ ab dem 1. Oktober 2025 zu zahlen.

Jeff Gillis, der Geschäftsführer von Upswitch, hat seinen Sitz unter der Adresse 2709B 43rd Ave., Suite 1013, in der Stadt Vernon in der Provinz British Columbia und wird als Hauptvertreter und Servicekoordinator fungieren. Herr Gillis ist unter der Telefonnummer 1-604-373-5875 und unter info@upswitchmedia.com erreichbar. Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzen Upswitch und Herr Gillis derzeit keine Wertpapiere am Kapital des Unternehmens.

ÜBER DAS POLYMETALLPROJEKT SILVER LIME

Das Projekt Silver Lime liegt in einer wenig erkundeten Region im Nordwesten von British Columbia. Die Wirtsgesteine sind hauptsächlich Metasedimente der prä-spätdevonischen Nisling-Gruppe. Diese Metasedimente werden im Westen vom Coast Plutonic Complex und im Osten von der Llewellyn-Verwerfung begrenzt. Die Llewellyn-Verwerfung ist eine regionale, metallhaltige, nach Südosten verlaufende, spröde rechtsgerichtete Transversalverschiebung. Entlang der gesamten Länge der Llewellyn-Verwerfung sind mesothermale Au-, epithermale Au-, intrusionsbezogene Au-, Skarn- und Cu-Mo-Porphyr-Mineralisierungen verbreitet.

Die auf dem Projekt Silver Lime beobachtete Geologie, Mineralisierung und Alteration deuten alle auf ein nahe gelegenes und verdecktes Zn-Cu-Ag-Pb-Skarn- und Mo-Cu-Ag-Porphyr-System hin. Spröde bis duktile stark deformierte Scherzonen sind im gesamten Konzessionsgebiet Blue verbreitet, insbesondere die Llewellyn-Scherzone und die Wann River-Scherzone. Rechtsgerichtete Transversalverschiebungen, die höchstwahrscheinlich mit dem Llewellyn-Verwerfungssystem in Zusammenhang stehen, sowie damit verbundene Querverwerfungen haben vermutlich ein Zufuhrsystem am Porphyr-Ziel Sulphide City geschaffen, wodurch der Sulphide City-Intrusionskörper und das damit verbundene mineralisierende hydrothermale System eine weit verbreitete Sulfid- Mineralisierung und epithermale Mineralisierung auf dem gesamten Projekt Silver Lime erzeugen konnten. Es gibt auch Hinweise darauf, dass das System Sulphide City aus dem Eozän eine ältere, geschichtete mafische Intrusion aus der Kreidezeit überprägt hat, die in Jackie und Pike Valley zutage tritt.

PROBENAHMEN, AUFBEREITUNG & QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE (QA/QC)

Alle Gesteins- und Bohrkernproben aus dem Jahr 2025 werden am Ende jedes Tages per Hubschrauber zur Kernprotokollierungsanlage in Atlin (BC) transportiert und dort verarbeitet. Mit der Auswahl der Feldproben sollte eine homogene Lithologie, Alteration, Mineralisierung und Erzgangbildung erfasst werden. Alle Gesteins- und Bohrkernproben werden an die Einrichtung von Bureau Veritas (BV) Labs in Whitehorse (YT) überstellt. Jede Probe wird zu 70 % auf 2 mm zerkleinert und anschließend zu 85 % auf 200 Mikrometer pulverisiert. Anschließend werden alle Proben im Rahmen eines 59-Element-Ultraspurenpakets (Methode MA-250) einem Vier-Säuren-Aufschluss mit abschließendem ICP-MS-Verfahren bzw. einer Brandprobe durch Pb-Sammlung mit abschließendem ICP-ES-Verfahren für Au, Pt und Pd (Methode FA-330) unterzogen. Proben, die bei der primären Multielementmethode die oberen Nachweisgrenzen für die interessierenden Elemente erreichen, werden anhand eines sekundären Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-OES-Verfahren (Methode MA-370) weiter analysiert. Proben mit extrem hohen Pb-Gehalten wurden bei Überschreiten der Nachweisgrenze einer tertiären Methode, GC-817m, unterzogen.

OFFENLEGUNG GEMÄß NATIONAL INSTRUMENT 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz # 46541) (Berufszulassung # 100359) ist President, CEO und Direktor des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

ÜBER CORE SILVER CORP.

Core Silver Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia befasst. Das Unternehmen besitzt derzeit sämtliche Anteile und Rechte am Mineralkonzessionsgebiet Blue, das eine Grundfläche von 114.074 Hektar (ca. 1.140 km²) umfasst. Das Projekt liegt im Atlin Mining District, einem bekannten Goldbergbaugebiet, das sich auf dem nicht abgetretenen Territorium der Taku River Tlingit First Nation und der Carcross/Tagish First Nation befindet. Das Konzessionsgebiet Blue enthält eine große Strukturformation, die als Llewellyn Fault Zone (LFZ – Verwerfungszone Llewellyn) bekannt ist. Diese Struktur ist ungefähr 140 Kilometer lang und erstreckt sich von der Tally-Ho Shear Zone im Yukon nach Süden durch das Konzessionsgebiet Blue bis zum Juneau Ice Sheet im Alaskan Panhandle in den Vereinigten Staaten. Core Silver ist der Auffassung, dass das südliche Gebiet von Atlin Lake und die LFZ seit den letzten großen Explorationskampagnen in den 1980er-Jahren vernachlässigt wurden. Die LFZ spielt eine wichtige Rolle bei der Mineralisierung oberflächennaher Metallvorkommen auf dem Mineralkonzessionsgebiet Blue. In den letzten 50 Jahren wurden wichtige Fortschritte im Verständnis von Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten erzielt, sowohl weltweit als auch im Golden Triangle in British Columbia. Das Unternehmen hat diese Informationen genutzt, um ein bereits bewährtes Explorationsmodell für das Konzessionsgebiet Blue anzupassen und ist überzeugt, dadurch eine wichtige Entdeckung ermöglichen zu können. Core Silver freut sich darauf, sich zu einem der bedeutendsten Explorationsunternehmen im Bergbaubezirk Atlin zu entwickeln, und sein Team ist von den bedeutenden Möglichkeiten für Neuentdeckungen und die Erschließung in diesem Gebiet überzeugt.

Für das Board of Directors

CORE SILVER CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Aussagen in diesem Dokument, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den von Upswitch zu erbringenden Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen, Aussagen zum Potenzial des bewährten Explorationsmodells des Unternehmens, Aussagen zu den potenziellen Möglichkeiten im Bergbaugebiet Atlin sowie alle anderen allgemeinen Aussagen zu den geplanten oder zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens auf dem Grundstück Blue. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehört, dass es dem Unternehmen aufgrund von Umwelt-, Technologie- und anderen Faktoren möglicherweise nicht gelingt, die Mineralisierungsfläche der Projekte wie geplant zu erweitern; dass bestimmte Explorationsmethoden, einschließlich des vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsmodells für das Blue- Konzessionsgebiet, unter den gegebenen Umständen unwirksam oder unzureichend sein könnten; dass wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, geopolitische, ökologische und technologische Faktoren die Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens beeinflussen könnten; dass sich unsere konkreten Pläne und Zeitpläne für Bohrungen, Feldarbeiten und andere Vorhaben ändern können; dass das Unternehmen aufgrund von Kostenfaktoren, der Beschaffenheit des Geländes oder der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Technologie möglicherweise keinen Zugang zu Mineralien hat oder diese nicht erschließen kann; und dass wir möglicherweise nicht genügend Mittel aufbringen können, um unsere Pläne durchzuführen oder abzuschließen. Die anhaltende COVID-19-Pandemie, Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima und der Konflikt in der Ukraine und den umliegenden Regionen sind weitere Faktoren, die die aktuelle Wirtschaftslage beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die operative Leistung, die Finanzlage und die Aussichten des Unternehmens auswirken kann. Insgesamt bergen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken, die derzeit nicht beschreibbar und nicht messbar sind. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse sind und sie sich daher aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht vorbehaltlos auf sie verlassen sollten. Zusätzliche Risikofaktoren werden im Abschnitt Risk Factors in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments nicht aktualisieren oder revidieren, um sie an das Eintreten zukünftiger, nicht vorhersehbarer Ereignisse anzupassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

