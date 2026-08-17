Alzai Health Corp. gibt Marketingdienstleistungsvereinbarung bekannt

Toronto, Ontario / 17. August 2026 / IRW-Press / Alzai Health Corp. (TSXV: ALZI) (das Unternehmen oder ALZAI) gibt bekannt, dass mit der Firma Euro Digital Media Ltd. (Euro Digital) (Adresse: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, UK WC2H 9JQ) am 12. August 2026 eine Dienstleistungsvereinbarung unterzeichnet wurde, mit der Euro Digital vom Unternehmen mit der Erbringung von Digital-Marketing-Leistungen sowie Leistungen zur Steigerung der Marktpräsenz beauftragt wird.

Gemäß den Bedingungen der Dienstleistungsvereinbarung erstellt Euro Digital Kampagnen, Anzeigengruppen, Textanzeigen und Displayanzeigen, führt detaillierte Keyword-Recherchen durch, entwickelt und managt Remarketing-Kampagnen, optimiert Keyword-Sets dynamisch, übernimmt das laufende Gebotsmanagement, optimiert Keyword-Optionen, koordiniert sich mit Online-Werbetreibenden und -Vermarktern entsprechend den Online-Marketing-Zielen des Unternehmens, schaltet Displayanzeigen und erstellt Landingpages für Werbekampagnen (die Dienstleistungen).

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, Euro Digital für die Leistungserbringung ein Honorar in Höhe von 425.000 USD zuzüglich der geltenden örtlichen Steuern zu zahlen. Die Leistungserbringung erfolgt voraussichtlich über einen Zeitraum von 12 Monaten nach TSX-Genehmigung (siehe unten) oder bis das entsprechende Budget aufgebraucht ist – je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Das Unternehmen wird Euro Digital die Erbringung der Marketingdienstleistungen nicht mit Wertpapieren vergüten. Soweit dem Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt bekannt ist, besitzen weder die Firma Euro Digital noch seine Principals Wertpapiere des Unternehmens und Euro Digital steht in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen. Die Dienstleistungsvereinbarung bedarf der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV-Genehmigung).

Über Alzai Health Corp.

ALZAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das nicht-invasive, KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten entwickelt. Die proprietäre Plattform des Unternehmens dient dazu, Personen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko bereits vor einer klinischen Diagnose zu ermitteln, wodurch frühzeitig Interventionen ermöglicht werden und verbesserte Behandlungsergebnisse im Sinne der Patienten erzielt werden. ALZAIs Technologie wurde anhand umfangreicher Daten aus dem Gesundheitswesen validiert und ist für die Integration in bestehende Gesundheitsinfrastrukturen wie elektronische Gesundheitsakten, Cloud-Umgebungen und unternehmensweite Gesundheitsplattformen vorgesehen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Hayim Raclaw

Chairman und Chief Executive Officer

Alzai Health Corp.

E-Mail: info@alzaihealth.com

Telefon: 416-862-4351

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Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Dienstleistungsvertrags, der von Euro Digital zu erbringenden Dienstleistungen, des Zeitplans, des Umfangs und der Dauer des Marketingprogramms, der voraussichtlichen Verwendung und Angemessenheit der Dienstleistungsgebühr, der Erstellung und Nutzung von Landingpages und Marketingmaterialien sowie der Erwartung des Unternehmens, dass der Dienstleistungsvertrag von der TSX Venture Exchange genehmigt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, darunter die Annahme, dass die TSX Venture Exchange den Dienstleistungsvertrag zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen genehmigen wird, dass Euro Digital die Dienstleistungen gemäß dem Dienstleistungsvertrag und den geltenden Wertpapiergesetzen erbringen wird und dass die Marktbedingungen und die geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen die Umsetzung des Marketingprogramms nicht wesentlich beeinträchtigen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem das Risiko, dass die TSX Venture Exchange den Dienstleistungsvertrag nicht genehmigt oder Bedingungen auferlegt, die für das Unternehmen nicht akzeptabel sind, das Risiko, dass Euro Digital die Dienstleistungen nicht wie erwartet oder nicht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen erbringt, das Risiko, dass das Marketingprogramm die vom Unternehmen angestrebten Ziele nicht erreicht, Risiken im Zusammenhang mit der Prüfung, Genehmigung, Richtigkeit und Vollständigkeit von Marketingmaterialien und Landingpages, Risiken im Zusammenhang mit Online-Werbung und Maßnahmen zur Steigerung der Marktbekanntheit, Börsenvolatilität, Schwankungen an den Kapitalmärkten, allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen, regulatorische Änderungen sowie die Risikofaktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen werden. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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