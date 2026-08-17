Primary Hydrogen fasst mit dem Abstecken des Projekts Northumberland Fuß im Cumberland Basin in Nova Scotia, einem Distrikt für natürlichen Wasserstoff

Calgary, Alberta / 17. August 2026 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W, OTCQB: HNATF) (das Unternehmen oder Primary) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Projekt Northumberland für natürlichen Wasserstoff (Northumberland oder das Projekt) abgesteckt hat. Northumberland besteht aus zwei Explorationskonzessionen mit insgesamt 72 Claims (ca. 1.166 Hektar) und erstreckt sich am nördlichen Rand des Cumberland Basin in Cumberland County in der kanadischen Provinz Nova Scotia. Das Projekt grenzt an den Grundbesitz, der Gegenstand einer Partnerschaft zwischen Kavenex Energy und dem in Denver ansässigen Unternehmen Koloma Inc. ist, und positioniert Primary Hydrogen in einem der aktivsten Explorationsgebiete für natürlichen Wasserstoff in Nordamerika.

Highlights

Zwei Explorationskonzessionen (58173 und 58174) bestehend aus insgesamt 72 Claims mit rund 1.166 Hektar Grundfläche zwischen Northport und Pugwash, entlang der Northumberland Strait am Nordrand des Cumberland Basin

Das Projekt grenzt an den Konzessionsblock, der Gegenstand der Partnerschaft von Kavenex Energy mit Koloma Inc. ist, dem natürlichen Wasserstoffunternehmen aus Denver, das mehr als 400 Millionen US$ bei Anlegern eingeworben hat, darunter Breakthrough Energy Ventures, Khosla Ventures, Mitsubishi Heavy Industries und United Airlines¹

Im Jahr 2026 haben Bohrungen anderenorts im Becken von Unternehmen gemeldete, vor Ort erfasste Messwerte von bis zu 16,0 % Wasserstoff (Quebec Innovative Materials Corp., Bohrloch DDH-26-04 bei Bennett Hill, 29. Juni 2026) und 10,77 % Wasserstoff (QIMC, Bohrloch DDH-26-03 bei West-Advocate, 20. Mai 2026) ergeben²

Die Provinzregierung von Nova Scotia hat im April 2026 ein spezielles Gesetz erlassen, mit dem ein dedizierter Regulierungsrahmen für natürlichen Wasserstoff geschaffen wird

Erstes Arbeitsprogramm: Für die aktuelle Feldsaison sind die Datenzusammenstellung, die strukturelle Interpretation und eine Bodengas-Orientierungsuntersuchung geplant

Im Cumberland Basin wurden in diesem Jahr einige der höchsten bislang in Kanada gemeldeten Bohrmesswerte für natürlichen Wasserstoff verzeichnet und die Flächen rund um diese Ergebnisse befinden sich im Besitz von Unternehmen, die von finanzkräftigen Junior-Explorern bis zu einer der am stärksten finanzierten privaten Wasserstoff-Explorationsfirmen der Welt reichen, so David Jackson, Chief Executive Officer von Primary Hydrogen. Mit Northumberland positioniert sich Primary am Nordrand des Beckens, direkt neben diesen Flächen, und das nur zu den mit dem Abstecken verbundenen Kosten. Genau für einen solchen asymmetrischen Eintritt haben wir unser Unternehmen aufgebaut.

Das Projekt Northumberland

Northumberland besteht aus zwei Explorationskonzessionen (58173 und 58174), die sich auf den Claim-Referenzkarten 11E13A und 11E13B von Nova Scotia befinden und 72 Claims (ca. 1.166 Hektar) in Cumberland County umfassen. Die Konzessionen liegen direkt an der Küste am nördlichen Rand des Cumberland Basin zwischen den Gemeinden Northport und Pugwash, entlang der Northumberland Strait. Straßenzugang besteht über den Korridor der Route 6. Der Erwerb der Flächen erfolgte durch kartenbasiertes Abstecken über das NovaROC-System von Nova Scotia.

Hintergrund zum Distrikt

Das Cumberland Basin hat sich zum Zentrum der auf natürlichen Wasserstoff ausgerichteten Explorationsaktivitäten in Kanada entwickelt. Im Jahr 2025 erteilte Nova Scotia 814 Mineralexplorationskonzessionen und damit nahezu das Doppelte der Gesamtanzahl im Jahr 2024, wobei sich die neuen Claims auf Cumberland County konzentrierten.³

Quebec Innovative Materials Corp. (CSE: QIMC) hat 2026 die Ergebnisse von vier Bohrlöchern im Distrikt bekannt gegeben, wozu auch ein Höchstgasmesswert in Bohrschlamm von 10,77 % Wasserstoff in 848 Meter Tiefe in Bohrloch DDH-26-03 bei West-Advocate, fünf Messwerte von mindestens 5 % Wasserstoff auf einem Abschnitt von 69 Metern und Methanwerte am oder unter der Nachweisgrenze (20. Mai 2026) sowie ein Höchstmesswert im Feld von 16,0 % Wasserstoff in 236 Meter Tiefe in Bohrloch DDH-26-04 bei Bennett Hill, etwa 12,5 Kilometer entlang der Cobequid Fault Zone, gehörten (29. Juni 2026).² QIMC hat nach seinem ersten fündigen Bohrloch (März 2026) auch eine unabhängige wissenschaftliche Prüfung seines Explorationsmodells durch das Institut national de la recherche scientifique bekannt gegeben. First Atlas Resources Corp. (CSE: HHE), das sich selbst als der zweitgrößte Inhaber von Claims in diesem Becken beschreibt, hat Bodengas-Wasserstoffwerte von bis zu 1.652 ppm vom Nordrand des Beckens unweit von Springhill gemeldet, wo die Athol Syncline die Oxford Fault durchkreuzt (17. September 2025), und bereitet sich auf ein 2.500 Meter umfassendes Bohrprogramm vor.

Unmittelbar im Süden, direkt angrenzend an Northumberland, befindet sich der im November 2025 abgesteckte Lizenzblock, der mit Kavenex Energy verbunden ist. Kavenex Energy ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Calgary, das eine Partnerschaft mit Koloma Inc. eingegangen ist, um Kolomas Kompetenzen bei der Exploration von natürlichem Wasserstoff in Kanada einzusetzen.

Bei den Wasserstoffmesswerten und den anderen Explorationsergebnissen, die von QIMC, First Atlas und sonstigen Emittenten gemeldet wurden, handelt es sich um historische Daten oder die Ergebnisse Dritter, die von diesen Emittenten offengelegt wurden; sie werden lediglich bereitgestellt, um den regionalen geologischen Zusammenhang zu erläutern. Es handelt sich dabei um von Unternehmen gemeldete Messwerte im Feld oder in Bohrschlamm und keine laborzertifizierten Analysen und kein Gas, dessen Fließraten getestet wurden. Das Unternehmen hat diese nicht unabhängig verifiziert. Wasserstoffvorkommen und Explorationsergebnisse bei nahegelegenen oder angrenzenden Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Geologie oder das Vorkommen von natürlichem Wasserstoff auf den Konzessionen des Unternehmens hin und es kann daher nicht gewährleistet werden, dass auf dem Projekt ähnliche Ergebnisse erzielt werden können.

Geologie und Explorationsthese

Das Cumberland Basin ist ein Ablagerungsraum aus dem späten Karbon innerhalb des Komplexes des Maritimes Basin, wo mächtige klastische Abfolgen die Evaporite der Windsor Group überlagern. Salzstrukturen innerhalb des Beckens – darunter die Pugwash-Salzstruktur, der Standort eines aktiven Salzbergwerks unweit des Projekts – deformieren den Sedimentabschnitt stellenweise und können nach Einschätzung der qualifizierten Person des Unternehmens als mögliche Abdichtungselemente für aufsteigende Gase dienen. Reaktivierte Verwerfungen am Beckenrand entlang der Nordflanke des Beckens bieten möglicherweise Migrationswege aus der Tiefe, eine Architektur, die mit den strukturell kontrollierten Explorationsmodellen übereinstimmt, die von aktiven Betreibern anderenorts im Distrikt angewendet wird.

Auf dem Projekt fanden bislang keine auf natürlichen Wasserstoff ausgerichteten Bohrungen statt und es wurden keine Wasserstoffvorkommen dokumentiert. Bei der natürlichen Wasserstoffexploration handelt es sich um ein neues Gebiet und die entsprechenden Explorationsmethoden entwickeln sich stetig weiter.

Nova Scotias Regulierungsrahmen für natürlichen Wasserstoff

Im Februar 2026 legte die Provinz von Nova Scotia den Gesetzesentwurf Bill 193, den Powering the Economy Act, vor, in dem natürlicher Wasserstoff als Chance eines aufstrebenden Sektors identifiziert wird, für dessen Regulierung sich die Provinz vorbereitet. Das Gesetz, das im April 2026 erlassen wurde, schafft den Subsurface Energy Resource Extraction Act, einen dedizierten rechtlichen Rahmen, der Projekte für natürlichen Wasserstoff, Helium, Geothermie und Kohlenstoffspeicherung regulieren wird. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ist das Gesetz noch nicht in Kraft getreten und die entsprechenden Vorschriften werden derzeit noch ausgearbeitet. Bei den Konzessionen des Unternehmens handelt es sich um gemäß dem Mineral Resources Act von Nova Scotia erteilte Mineralexplorationskonzessionen; die Rechte zur Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff werden dem neuen Regulierungsrahmen unterliegen, sobald dieser in Kraft tritt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Christopher Michael Longton, AIPG CPG #11958, Vice President Exploration des Unternehmens, einer qualifizierten Person im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Als leitender Angestellter des Unternehmens gilt Herr Longton im Sinne des National Instrument 43-101 nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Quellennachweis

1. The Globe and Mail, Calgary startup joins the hunt for natural hydrogen, 8. März 2026; Halifax Examiner, 9. Dezember 2025.

2. Pressemitteilungen von Quebec Innovative Materials Corp. vom 10. März, 19. März, 20. Mai und 29. Juni 2026.

3. CBC News, 12. Dezember 2025.

4. Pressemitteilungen von First Atlas Resources Corp. vom 17. September 2025 und 28. Mai 2026 sowie Unternehmenspräsentation vom 30. März 2026.

5. Pressemitteilung der Provinz Nova Scotia, 24. Februar 2026.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche Wasserstoffressourcen zu explorieren und zu erschließen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Projekte in den USA und in ganz Kanada, darunter die Projekte Blakelock, Hopkins, Marys Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla, Cogburn und Northumberland. Primary hält eine Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Wasserstoff-REE-Projekt Wicheeda North, das in British Columbia liegt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Dave Jackson

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: dave@primaryh2.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich: (i) der vom Unternehmen geplanten Datenzusammenstellung, strukturellen Interpretation und Bodengas-Orientierungsuntersuchungen sowie des entsprechenden Zeitplans; (ii) des Explorationspotenzials und der geologischen Höffigkeit des Projekts Northumberland; (iii) der Verkündung und Umsetzung des Subsurface Energy Resource Extraction Act von Nova Scotia und der damit verbundenen Vorschriften; sowie (iv) der fortgesetzten Explorationsaktivitäten anderer Emittenten im Cumberland Basin.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass die geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet verlaufen werden; dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel zur Finanzierung seiner geplanten Programme verfügen wird; dass der Regulierungsrahmen für natürlichen Wasserstoff in Nova Scotia ordnungsgemäß umgesetzt wird; und dass sich die allgemeine Wirtschafts- und Marktlage nicht wesentlich verschlechtern wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bedeutenden Risiken und Ungewissheiten verbunden und stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: das frühe Entwicklungsstadium des Projekts, bei dem bislang kein natürliches Vorkommen von Wasserstoff dokumentiert wurde; das Risiko, dass Explorationsergebnisse auf benachbarten Konzessionsgebieten nicht repräsentativ für die Geologie des Projekts sind; Unsicherheiten, die der Exploration von natürlichem Wasserstoff innewohnen – einem aufstrebenden Gebiet mit sich weiterentwickelnden Methoden; Änderungen oder Verzögerungen bei der Umsetzung des Regulierungsrahmens von Nova Scotia für unterirdische Energieressourcen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu beschaffen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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