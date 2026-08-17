MAX Power verkündet Abschluss einer strategischen Investition in Höhe von 10 Mio. Dollar von Eric Sprott und wird die kommerzielle Validierung des Lawson-Projekts weiter vorantreiben

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Die neue Investition von Eric Sprott in MAX Power folgt auf erste Erfolge im laufenden Bohrprogramm zur kommerziellen Validierung im Lawson-Komplex, mit dem MAXX die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff bestätigen will – einer potenziell bahnbrechenden neuen Primärenergiequelle.

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Regina, SK – 17. August 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 10. August 2026 seine strategische, nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) mit Herrn Eric Sprott mit einem Bruttoerlös von 10 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung umfasste 4.000.000 Einheiten (Einheiten) des Unternehmens zu einem Preis von 2,50 Dollar pro Einheit und erfolgte über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, deren wirtschaftlicher Eigentümer Herr Sprott ist.

Herr Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, erklärte: Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen von Eric in MAX Power und unsere Mission, das kommerzielle Potenzial von natürlichem Wasserstoff zu erschließen. Diese Investition ermöglicht es uns, unsere Validierungsbohrungen im Lawson-Komplex zu beschleunigen, wodurch wir der Demonstration der Rentabilität dieser transformativen Energiequelle einen Schritt näher kommen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur weiteren Förderung seines laufenden kommerziellen Validierungsbohrprogramms im Lawson-Komplex sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Verwaltungs- und Marketingkosten, zu verwenden.

Bedingungen der Privatplatzierung

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Bezugsrecht für Stammaktien (jeweils ein Bezugsrecht). Jedes Bezugsrecht berechtigt Herrn Sprott zum Kauf einer Stammaktie (jeweils eine Bezugsaktie) zu einem Preis von 3,25 Dollar pro Bezugsaktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Herr Sprott hält derzeit mehr als 10 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien. Daher stellte seine Beteiligung an der Privatplatzierung eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützte sich auf die Ausnahmen von den Anforderungen einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) des MI 61-101, da der beizulegende Zeitwert der an Herrn Sprott ausgegebenen Einheiten und die von ihm gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überstiegen.

Nach Abschluss der Privatplatzierung hält Herr Sprott indirekt 34.984.979 Stammaktien und 28.638.548 Optionsscheine und übt die Kontrolle darüber aus; dies entspricht etwa 19,5 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf unverwässerter Basis) bzw. 30,5 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf teilweise verwässerter Basis unter der Annahme der Ausübung der Optionsscheine).

Wie zuvor vom Unternehmen angekündigt, ist für den 20. August 2026 eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) angesetzt, auf der unabhängige Aktionäre aufgefordert werden, einen ordentlichen Beschluss zur Anerkennung von Herrn Sprott als kontrollierende Person des Unternehmens (der Beschluss zur kontrollierenden Person) zu prüfen und, falls sie dies für ratsam halten, zu genehmigen. Gemäß den Bestimmungen einer Zusatzvereinbarung hat sich Herr Sprott bereit erklärt, von der Ausübung von Optionsscheinen abzusehen, die dazu führen würden, dass sein Aktienbesitz 19,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien übersteigt, es sei denn, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und der Börse wurden bereits eingeholt.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch wird ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Abbildung 1 – Bohrfoto aus Lawson, Genesis-Trend (Nov. 2025)

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson Discovery des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine marktbeherrschende Landposition auf Distriktebene aufgebaut, mit etwa 2 Millionen Acres (~809.000 Hektar) an Genehmigungen, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu validieren, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

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Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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Max Power Mining Corp.

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Kanada

email : info@maxpowermining.com

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Max Power Mining Corp.

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