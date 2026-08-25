Alte Gucci Uhren: Modelle, Wert & Preise 2026 – Ratgeber

Gucci Uhren vergangener Produktion – Preisentwicklung – Wertanlage?

Marktauswertung: Alte Gucci-Uhren kosten im Median 403 Euro – Uhrenhändler rät von Wertanlage-Erwartungen ab

Auswertung von rund 2.500 Angeboten zeigt: 59 Prozent aller gebrauchten Gucci-Uhren liegen unter 500 Euro. Der Fachhändler Uhren Wellmann ordnet ein, was Erben und Verkäufer realistisch erwarten können.

Nörten-Hardenberg, 22. August 2026 – Millionen Gucci-Armbanduhren aus den 1980er und 1990er Jahren lagern heute in Schubladen, Sammlungen und Nachlässen. Eine aktuelle Marktauswertung des Luxusuhrenhändlers Uhren Wellmann zeigt nun, was diese Uhren tatsächlich wert sind – und dämpft zugleich verbreitete Erwartungen an eine Wertsteigerung.

Für die Auswertung wurden im August 2026 offenen Angebote der Marke Gucci auf verschiedenen Handelsplattformen erfasst. Ergebnis: Bei rund 2.467 verfügbaren Angeboten liegt der Median bei 403 Euro. 59 Prozent aller angebotenen Gucci-Uhren kosten weniger als 500 Euro, 81 Prozent weniger als 1.000 Euro.

Große Preisspannen innerhalb einer Referenz

Auffällig ist die Streuung innerhalb einzelner Modellreihen. Bei der Damenreihe 1500L reichen die Angebote von 105 bis 850 Euro, bei der sportlicheren Reihe 5500 von 115 bis 845 Euro. Die häufig gehandelte zweifarbige 9000er-Reihe liegt bei einem Median von 179 Euro (Damen) beziehungsweise 197 Euro (Herren). Am oberen Ende der älteren Referenzen steht der Quarz-Chronograph 101M mit einem Median von 368 Euro.

„Diese Spreizung hat fast nichts mit dem Modell zu tun und fast alles mit dem Zustand“, sagt Gerhard Wellmann, der seit 1993 mit gebrauchten Luxusuhren handelt. „Ältere Gucci in wirklich gutem Zustand haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber Gucci ist keine Wertanlage – das sind Modeuhren, und das sage ich jedem, der mich danach fragt.“

Warum die Preise niedrig bleiben

Der Grund liegt in der Produktionsgeschichte. Gucci ließ seine Uhren ab 1972 unter Lizenz von der Schweizer Severin Watches fertigen. In den Hochzeiten verkaufte das Unternehmen nach Angaben der Fachpresse über eine Million Gucci-Uhren jährlich bei einem permanenten Lagerbestand von 300.000 bis 400.000 Stück. Im November 1997 übernahm Gucci die Severin Montres und führte sie als Gucci Timepieces weiter.

„Ein Modell, das über Jahre in sechsstelligen Stückzahlen gebaut wurde, ist nicht selten. Und Seltenheit ist nun einmal der wichtigste Preistreiber bei Sammleruhren“, erläutert Wellmann.

Zustand entscheidet über die Verkäuflichkeit

Für Verkäufer aus Erbschaften und Sammlungsauflösungen ergibt sich daraus eine klare Konsequenz: Nur neuwertige Exemplare finden verlässlich Abnehmer. „Die Käufer für diese Uhren sind modebewusste Menschen, die eine Uhr wollen, die aussieht wie neu – keine Sammler, die über Patina hinwegsehen“, so Wellmann. Exemplare mit durchgeriebener Vergoldung an den Bandanstößen oder Kratzern im Glas seien praktisch unverkäuflich.

Als wichtigsten Prüfpunkt nennt der Händler die Vergoldung, da die meisten Vintage-Referenzen kein massives Gold, sondern eine Goldauflage besitzen. Seine Erfahrung fällt dabei positiv aus: „Bei den Exemplaren, die ich in der Hand hatte, hält die Vergoldung auch nach Jahren des Tragens. Das ist in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich.“

Die vollständige Auswertung mit Preisspannen zu neun Referenzen, einem Kaufratgeber und Hinweisen zum Verkauf ist im Ratgeber „Alte Gucci Uhren: Modelle, Wert und Preise 2026“ auf uhren-wellmann.de veröffentlicht.

Hinweis zur Datenbasis: Die genannten Werte beruhen auf einer eigenen Auswertung offener Angebote auf diversen Plattformen im August 2026. Es handelt sich um Angebotspreise, nicht um erzielte Verkaufspreise.

Ratgeber „Alte Gucci Uhren“: https://www.uhren-wellmann.de/alte-gucci-uhren/

Gucci Uhren im Bestand: https://www.uhren-wellmann.de/luxusuhren/gucci/

Uhren Ankauf: https://www.uhren-wellmann.de/uhren-ankauf/

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Uhrenhandel Wellmann

Herr Gerhard Wellmann

Zur Lehmkuhle 30

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Uhren Wellmann handelt seit 1993 mit gebrauchten Luxusuhren. Das Unternehmen mit Sitz in Nörten-Hardenberg bei Göttingen kauft und verkauft geprüfte Uhren namhafter Hersteller. Ein Ladengeschäft betreibt Uhren Wellmann nicht – Interessenten können das Büro nach vorheriger Terminabsprache persönlich besuchen. Ankaufspreise werden individuell nach Zustand und Marktlage gemeinsam mit dem Verkäufer ermittelt.

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