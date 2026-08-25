Sibanye-Stillwater: Mehr als nur Platingruppenmetalle

Gold, Recycling, Lithium und strategische PGM-Projekte bilden die Grundlage für ein zunehmend diversifiziertes Metallunternehmen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 25. August 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Vom PGM-Produzenten zum diversifizierten Metallunternehmen +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das aktuelle Unternehmensprofil lässt sich besonders gut über ein am 20. August 2026 veröffentlichtes Interview von WisdomTree mit CEO Dr. Richard Stewart einordnen. Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) versteht sich nicht mehr ausschließlich als klassischer Bergbaukonzern: Primärbergbau, Sekundärbergbau und Recycling sollen gemeinsam eine breitere und flexiblere Rohstoffbasis schaffen. Im Zentrum stehen weiterhin Gold und Platingruppenmetalle (PGM), ergänzt um Lithium, weitere Batteriemetalle und Verarbeitungsaktivitäten.

Die operative Ausgangslage ist dabei deutlich verbessert. Im ersten Quartal 2026 erzielte Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) ein bereinigtes EBITDA von 1,2 Mrd. USD – ein Anstieg von 371 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. PGM, Gold und Recycling steuerten zusammen den wesentlichen Teil des Ergebnisses bei. Das bereinigte EBITDA ist eine vom Unternehmen verwendete Nicht-IFRS-Kennzahl und daher nicht ohne Weiteres mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Gesellschaften vergleichbar.

Platin: strukturelles Defizit trifft auf große operative Basis!

Der Platinmarkt bleibt ein wesentlicher positiver Faktor für die strategische Einordnung. Der World Platinum Investment Council erwartet für 2026 ein viertes aufeinanderfolgendes Marktdefizit von rund 297.000 Unzen. Gleichzeitig könnten die oberirdischen Bestände bis Jahresende auf weniger als drei Monatsbedarfe sinken. Das ist eine Marktprognose und keine Garantie für steigende Preise, sie verdeutlicht jedoch die potenzielle Bedeutung stabiler und verantwortungsvoll produzierender Anbieter.

Sibanyes südafrikanische PGM-Operationen produzierten…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Stand der Angaben

WisdomTree, Interview mit Richard Stewart – Originalquelle (Interview vom 20.08.2026)

Sibanye-Stillwater, Q1 2026 Operating Update – Originalquelle (Produktion, EBITDA, Recycling, Keliber)

World Platinum Investment Council, Platinum Quarterly – Originalquelle (Defizitprognose 2026)

Sibanye-Stillwater, Keliber – Originalquelle (Beteiligung, Projektprofil, Produktion)

Reuters, Goldmarkt am 24.08.2026 – Originalquelle (Marktumfeld und Preisbewegung)

Sibanye-Stillwater, UBS-Beteiligung – Originalquelle (Meldung vom 22.07.2026)

Sibanye-Stillwater, BlackRock-Beteiligung – Originalquelle (Meldung vom 02.06.2026)

Sibanye-Stillwater, Palladium-Berufung – Originalquelle (Meldung vom 21.07.2026)

USITC, Russland-Palladium – Originalquelle (Entscheidung vom 29.05.2026)

Data Intelo – Originalquelle (Drittprognose zur Recyclingmarktgröße)

Intro-Bild: stock.adobe.com; Pfeil der nach oben zeigt

Rechtliche Hinweise, Transparenz und Risiken

Werbung / bezahlte Unternehmenskommunikation

Dieser Beitrag ist ein entgeltlich verbreitetes Advertorial und erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Sibanye-Stillwater einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag. Der Beitrag ist werblicher Kommunikation zuzuordnen und wurde nicht als unabhängige Finanzanalyse erstellt. Die Vergütung durch SRC wird offengelegt, damit Leser die Einordnung bei der Bewertung des Inhalts berücksichtigen können.

Keine Finanzanalyse und keine Anlageberatung

Die Ausführungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen weder eine unabhängige Finanzanalyse noch eine Anlageberatung, Anlagevermittlung, Finanzportfolioverwaltung oder sonstige individuelle Empfehlung dar. Sie sind insbesondere keine Aufforderung, kein Angebot und keine Einladung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder sonstigen Finanzinstrumenten. Es wird keine bestimmte Rendite, Kursentwicklung, Produktion oder wirtschaftliche Tragfähigkeit zugesichert.

Quellen, Studien und Zukunftsaussagen

Die Angaben wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt und redaktionell geprüft. Unternehmensangaben, Produktionsdaten, Prognosen, Projektziele und technische beziehungsweise wirtschaftliche Annahmen werden als solche kenntlich gemacht. Zukunftsbezogene Aussagen beruhen auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Insbesondere Metallpreise, Kosten, Wechselkurse, Genehmigungen, Finanzierung, technische Umsetzung, Rohstoffqualität, Recyclingzufuhr und politische Rahmenbedingungen können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich verändern.

Wesentliche Risiken

Investitionen in Rohstoffunternehmen und deren Aktien sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen insbesondere Schwankungen der Edelmetall- und Aktienkurse, Wechselkurs- und Zinsrisiken, Konjunktur- und Finanzierungsrisiken, Verwässerung, eingeschränkte Liquidität, technische und geologische Unsicherheiten, Kostensteigerungen, Betriebsunterbrechungen, Sicherheitsrisiken, Genehmigungs- und Umweltrisiken sowie politische und rechtliche Risiken. Bei Entwicklungs- und Transformationsprojekten kommen Bau-, Zeitplan-, Kapital- und Hochlaufrisiken hinzu. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Interessen, Vergütung und Positionen

Jörg Schulte hält nach den vorliegenden Angaben keine Aktien, Optionen oder sonstigen Derivate an Sibanye-Stillwater Ltd. JS Research GmbH, SRC swiss resource capital AG und ihnen nahestehende Personen halten nach den vorliegenden Angaben keine Long- oder Short-Position von mindestens 0,5 Prozent in Sibanye-Stillwater. Market-Making-, Liquidity-Providing-, Investmentbanking-, Lead- oder sonstige Beratungsbeziehungen bestehen nach den vorliegenden Angaben nicht. Der Emittent hält nach den vorliegenden Angaben keine Beteiligung von mindestens 5 Prozent an JS Research GmbH oder SRC swiss resource capital AG. SRC erhält für die IR- beziehungsweise Kommunikationsleistung eine Vergütung.

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