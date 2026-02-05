Adamant Holdings Inc. erwirbt 100 % von Green Ways S.r.l.

Strategische Entwicklung auf dem globalen Markt für erneuerbare Energien in der Industrie

ROM / VANCOUVER – 04. Februar 2026 – Adamant Holdings Inc. (OTC: UCCPF), ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, hat die Übernahme von 100 % der Anteile an Green Ways S.r.l. abgeschlossen, einem italienischen Unternehmen, das sich mit der Entwicklung innovativer Technologien für erneuerbare Energien im Infrastrukturbereich befasst. Dabei handelt es sich um Lösungen zur Energieerzeugung und -integration direkt in große Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen wie Bahnnetze, Straßen und Energienetze.

Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der industriellen Entwicklung von Adamant Holdings, das seinen Fokus erweitert, indem es den Sektor der erneuerbaren Energien in der Industrie, einen der weltweit am schnellsten wachsenden und für institutionelle Investoren besonders attraktiven Märkte mit einem geschätzten Wert von 3,8 Billionen Euro bis 2035, in den Telekommunikationssektor integriert.

Die Übernahme wurde von der Anwaltskanzlei Branchicella abgewickelt und überwacht, die Adamant Holdings während des gesamten Prozesses von der anfänglichen rechtlichen Strukturierung bis zum endgültigen Abschluss der Übernahme unterstützte, sich um jedes Detail kümmerte, die verschiedenen Phasen koordinierte und eine kontinuierliche Überwachung zwischen den Büros in Rom und Mailand sicherstellte.

Die Transaktion stellt für Adamant Holdings eine großartige Gelegenheit dar, neue Märkte zu erschließen und damit zu diversifizieren, aber auch strategische Ressourcen zu erwerben, um sich in einem schnell wachsenden und zunehmend stabilen Sektor weiterzuentwickeln und zu expandieren, um die gewünschten Synergien und Skalierungseffekte zu erzielen.

– Maurizio Branchicella, Anwaltskanzlei Branchicella

Eine gezielte industrielle Transformation

Mit der Übernahme von Green Ways schließt Adamant die Integration des Sektors der erneuerbaren Energien in den traditionellen Telekommunikationssektor ab und erweitert sein Portfolio von einem reifen Sektor wie dem Großhandel mit Telekommunikationsdienstleistungen, der durch einen fortschreitenden Margenrückgang gekennzeichnet ist, auf einen Bereich mit langfristigem strukturellem Wachstum. Dieser Markt wird getragen von europäischen und internationalen Regulierungsvorgaben, verbindlichen gesetzlichen Anforderungen, öffentlichen und privaten Investitionen sowie einer stetig wachsenden institutionellen Nachfrage, die weitgehend unabhängig von Konjunkturzyklen ist.

Der weltweite Markt für erneuerbare Energien im industriellen Bereich wird voraussichtlich von 1,2 Billionen Euro im Jahr 2025 auf 3,8 Billionen Euro im Jahr 2035 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,3 % entspricht. Im gleichen Zeitraum soll sich die weltweit installierte Kapazität an erneuerbaren Energien von 3,4 TW (Terawatt) auf über 11 TW verdreifachen. Mit Green Ways präsentiert sich Adamant als integrierte industrielle Plattform für Energie- und Infrastrukturlösungen mit Schwerpunkt auf Infrastrukturen, Verkehrsnetzen, Eisenbahnsystemen und großen Energieversorgern.

Unternehmensführung und strategische Vision

Die Strategie wurde von Andrea Pagani, seit 2017 Präsident und CEO von Adamant Holdings, geleitet, der das Unternehmen durch einen Prozess der industriellen Neupositionierung führte und dabei seine fundierte Erfahrung im Telekommunikationssektor mit einer auf vielversprechende Schwellenmärkte ausgerichteten Vision verband.

Diese Übernahme ist ein entscheidender strategischer Schritt für Adamant Holdings. Nach Jahren auf dem Telekommunikationsmarkt positionieren wir uns nun im Zentrum der globalen industriellen Energiewende, einem Sektor, der durch gesetzliche Vorgaben, institutionelle Investitionen und eine regelgebundene zwangsläufige Nachfrage gestützt wird. Green Ways ist nicht nur ein operatives Unternehmen, sondern eine Technologieplattform, die für internationale Skalierbarkeit bereit ist.

– Andrea Pagani, CEO Adamant Holdings (OTC: UCCPF)

Green Ways: Technologie, Betrieb und Skalierbarkeit

Green Ways S.r.l. war ein innovatives Start-up-Unternehmen, das sich auf die Integration fortschrittlicher erneuerbarer Lösungen für Infrastrukturen konzentrierte und einen industriellen und operativen Ansatz verfolgte, der auf die Umsetzung in realen Anlagen und Validierungsprozessen in komplexen Infrastrukturkontexten ausgerichtet war.

Der Einstieg von Adamant Holdings ist eine Anerkennung der technologischen und strategischen Solidität von Green Ways. Unsere Lösungen werden bereits in der Praxis auf realen Infrastrukturen getestet, in einem regulatorischen Umfeld, in dem die Energiewende nicht mehr optional, sondern gesetzlich verpflichtend ist. Diese Transaktion ermöglicht es uns, den Weg zur europäischen und internationalen Skalierbarkeit zu beschleunigen und gleichzeitig eine starke italienische industrielle Basis aufrechtzuerhalten.

– Prof. Pietro Maria Putti, Präsident von Green Ways

RFI Pilotprojekt – Juni 2024

Green Ways ist derzeit an einem Pilotprojekt mit Rete Ferroviaria Italiana (italienisches Eisenbahnnetz) beteiligt, das durch eine am 4. Juni 2024 unterzeichnete Absichtserklärung ins Leben gerufen wurde und die Installation und Erprobung integrierter Lösungen für erneuerbare Energien in Eisenbahninfrastrukturen zum Ziel hat.

Die Absichtserklärung wurde von RFI veröffentlicht und kann unter folgendem institutionellen Link eingesehen werden: www.rfi.it/it/news-e-media/comunicati-stampa-e-news/2024/6/4/rfi—impianti-fotovoltaici-digitali-sull-infrastruttura-ferrovi.html

Testgelände

– Bologna San Donato railway circuit (RFI)

Technologien, die getestet werden

– Vertikale Photovoltaikmodule (KimaSol)

– Druckluftspeichersysteme (Nyra)

– Vertikale Windkraftanlagen

– Regenwassernutzungssysteme

– IoT- und KI-Plattform zur Energieoptimierung (Gevy)

Derzeit werden Leistungsberichte erstellt; gleichzeitig laufen fortgeschrittene Studien zur technischen, wirtschaftlichen, landschaftlichen und ökologischen Skalierbarkeit unter Berücksichtigung sowohl der nationalen als auch der europäischen Rahmenbedingungen.

Geografische Entwicklungsstrategie

Adamant hat eine Wachstumsstrategie definiert, die auf drei Hauptrichtlinien basiert, die als progressive Entwicklungsstufen konzipiert sind.

Phase 1: Italien (2026-2027) – Operative Basis und Startpunkt für den europäischen Markteintritt

In der ersten Phase ist Italien als operative Basis und Startpunkt für den europäischen Markteintritt vorgesehen. Diese Entscheidung basiert auf einer bereits unterzeichneten Absichtserklärung mit Rete Ferroviaria Italiana, auf etablierten institutionellen und industriellen Beziehungen sowie auf einem günstigen regulatorischen Umfeld, das durch nationale und europäische Dekarbonisierungsvorgaben gekennzeichnet ist, darunter der italienische PNIEC und der Green Deal der Europäischen Union.

Geschätztes italienisches Projekt- und Investitionsvolumen: 40-50 Mrd. (2026-2030) Zielkunden (Betreiber): RFI, ANAS, Autobahngesellschaften, Energieversorger

Phase 2: Europa (2027-2029) – Ausweitung auf weitere europäische Märkte

Die zweite Phase umfasst die Expansion auf europäischer Ebene mit dem Ziel, das Betriebsmodell von Green Ways auf Infrastrukturbetreiber und Energieversorger in den wichtigsten EU-Ländern auszuweiten.

Geschätztes europäisches Projekt- und Investitionsvolumen: 80-120 Mrd. (2027-2032) Zielkunden (Betreiber):

– Europäische Eisenbahngesellschaften (DB, SNCF, Trenitalia, Renfe, ÖBB)

– Autobahnbetreiber (Autobahn GmbH, Vinci, Atlantia, Autopistas)

– Energieversorger (EDF, EnBW, ENEL, Fortum)

Phase 3: Nordamerika (2028-2030) – Konsolidierung und Aufbau einer globalen Vorreiterposition

Die dritte Phase konzentriert sich auf die Entwicklung und Konsolidierung des nordamerikanischen Marktes für industrielle erneuerbare Infrastruktur im Einklang mit der internationalen Ausrichtung und Positionierung von Adamant Holdings.

Geschätztes Projekt- und Investitionsvolumen in Nordamerika: über 200 Mrd. (2028-2035) Zielkunden (Betreiber):

– Eisenbahngesellschaften in den USA/Kanada (Union Pacific, BNSF, Canadian National)

– Energieversorger (Duke Energy, Southern Company, Dominion Energy)

Wettbewerbsvorteil: Derzeit keine globalen Konsolidierer am Markt – First-Mover-Vorsprung von 24-36 Monaten.

Technologieportfolio und geistiges Eigentum

Durch die Übernahme erhält Adamant die exklusive Kontrolle über ein proprietäres Technologieportfolio, das Lösungen für die Integration erneuerbarer Energiesysteme in kritische Infrastrukturen und Verkehrsnetze umfasst.

Das Portfolio umfasst unter anderem die Technologien KimaSol, SolRing, Nyra und Gevy, die bereits in laufenden Projekten eingesetzt und betrieblich validiert wurden.

Diese Lösungen sind durch über 12 internationale Patentfamilien geschützt, deren Laufzeit noch zwischen 18 und 20 Jahren beträgt, was eine erhebliche Markteintrittsbarriere schafft und einen langfristigen strategischen Wettbewerbsvorteil in den relevanten Märkten begründet.

Regulatorischer Rahmen und daraus resultierende Chancen

Die Übernahme steht im Einklang mit einem europäischen Rechtsrahmen, der die Energiewende der Infrastruktur verbindlich vorschreibt:

– Nationale Energiestrategie (2017) und PNIEC (Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan, 2019):

– Diese Programme legen verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Energien in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr fest, mit einem Zielanteil von 40 % bis 2030.

– EU Green Deal: Der EU-Green-Deal mobilisiert im Zeitraum 2021-2030 über 1 Billion Euro an öffentlichen und privaten Investitionen, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

– Dekarbonisierungsvorgaben: Diese verpflichten zu strukturellen, nicht aufschiebbaren Investitionen in kritische Infrastruktur für erneuerbare Energien.

Finanzielle Auswirkungen und Transformation des Unternehmensprofils

Mit der Übernahme von Green Ways vollzieht Adamant Holdings (NASDAQ: UCCPF) einen entscheidenden Profilwandel:

– Von: Wholesale-VoIP – ein reifer Markt in strukturellem Rückgang mit zunehmendem Margendruck und begrenzten Wachstumsperspektiven

– Zu: Industrielle erneuerbare Energien – ein stark wachsender Sektor (12,3 % CAGR), getragen von nicht-dispositionärer institutioneller Nachfrage, mit hohen Margen und globaler Skalierbarkeit

Adamant erhält damit Zugang zu einem Marktvolumen von 3,8 Billionen Euro bis 2035 sowie einen First-Mover-Vorsprung von 24 bis 36 Monaten, bevor eine internationale Marktkonsolidierung einsetzt.

Kontakt

Adamant Holdings Inc. (OTC: UCCPF) CEO: Andrea Pagani

Investor Relations: investor@adamantglobal.com | Tel +1-604-681-1194

Hauptsitz: 1160 West Pender Street, Vancouver, BC V6E 4J3, Canada

Green Ways S.r.l. (100% Adamant) Kontakt: info@greenways.it

Webseite: www.greenwayssrl.com

Adresse: Viale Bruno Buozzi, 83, 00197 Rom

Anwaltskanzlei Branchicella

Webseite: studiolegalebranchicella.it/

Firmensitz: Rom und Mailand

Adresse: V.le Giuseppe Mazzini, 134, 00195 Rom

Rom/Vancouver – 04. Februar 2026

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adamant Holdings Inc

Andrea Pagani

1200-750 West Pender Street

V6C 2T8 Vancouver, BC

Kanada

email : info@adamantglobal.com

Pressekontakt:

Adamant Holdings Inc

Andrea Pagani

1200-750 West Pender Street

V6C 2T8 Vancouver, BC

email : info@adamantglobal.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.