Ackerwerbung in XXL: Wenn Felder zu riesigen Werbeflächen werden

Ackerwerbung verbindet OOH-Außenwerbung, Natur und digitale Reichweite. Riesige Logos, Schriftzüge und Bodenbilder machen Markenbotschaften aus der Luft und am Boden sichtbar.

Ackerwerbung eröffnet der Außenwerbung ungewöhnliche Dimensionen. Statt klassischer Plakatflächen entstehen riesige Logos, Schriftzüge und Bodenbilder direkt auf landwirtschaftlichen Flächen.

Durch präzise Planung und moderne Verfahren der Landwirtschaft können Motive aus unterschiedlichen Feldfrüchten, Blumen, Sonnenblumen oder bewusst angelegten Konturen entstehen. Ihre besondere Wirkung entfalten die großformatigen Bodenbilder vor allem aus der Luft sowie an stark frequentierten Standorten wie Einflugschneisen, Straßen und Bahnstrecken.

Damit wird Ackerwerbung auch für Werbe- und Mediaagenturen interessant. Als außergewöhnliche Form von OOH-Außenwerbung verbindet sie die physische Präsenz in der Landschaft mit digitaler Kommunikation. Luftbilder, Drohnenvideos, Social Media, PR und redaktionelle Berichterstattung können die reale Werbefläche weit über ihren Standort hinaus verlängern.

Auch für Unternehmen, die Nachhaltigkeit und Biodiversität in ihrer Kommunikation berücksichtigen möchten, bieten sich neue Möglichkeiten. Blühmischungen und geeignete Pflanzen können zusätzliche Blühflächen und Lebensräume schaffen. Natur wird damit nicht nur Kulisse, sondern Bestandteil der Kommunikation.

Weitere Informationen, Bilder und Beispiele zu Ackerwerbung, Geobrandings, Bodenbildern und Nature OOH:

Ackerwerbung und Geobrandings:

https://ackerwerbung.com/

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Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

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