A2Gold identifiziert bezirksweites Potenzial für Antimonvorkommen auf dem Silber-Gold-Projekt Taylor in Nevada

Tonopah, Nevada / 17. März 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. (A2Gold oder das Unternehmen) (AUAU: TSX-V) (AUXXF: OTCQX) (FWB: RR7) freut sich, Hinweise auf ein gold- und antimonhaltiges Mineralisierungssystem in Bezirksgröße auf seinem kürzlich erworbenen Silber-Gold-Projekt Taylor (Taylor oder das Projekt) im White Pine County, Nevada, zu melden. Dieses sich abzeichnende System hebt das umfassende Potenzial des Projekts für Explorationsmöglichkeiten für mehrere Metalle im gesamten Bezirk hervor.

Jüngste technische Überprüfungen und die Zusammenstellung historischer Daten deuten darauf hin, dass der Bezirk Taylor eine weitverbreitete Antimonmineralisierung beherbergt, die räumlich mit einer Goldmineralisierung in Zusammenhang steht. Dieser Zusammenhang stellt eine bedeutende zusätzliche Explorationsmöglichkeit dar und lässt auf das Vorhandensein eines robusten Mineralisierungssystems mit mehreren Metallen schließen.

Antimon, ein kritisches Mineral für die USA

Antimon wird von der Regierung der Vereinigten Staaten aufgrund seiner strategischen Bedeutung und der begrenzten inländischen Versorgung als kritisches Mineral eingestuft. Die Vereinigten Staaten importieren derzeit den Großteil ihres Antimonbedarfs, wobei sich die weltweite Produktion stark auf eine kleine Anzahl von Ländern konzentriert, insbesondere auf China. Antimon ist ein essenzielles Metall, das in einer Reihe von industriellen und strategischen Anwendungen eingesetzt wird, darunter Energiespeichertechnologien, Verteidigungssysteme, Halbleiter, flammhemmende Materialien und Blei-Säure-Batterien.

Weitverbreitete Antimonmineralisierung & frühere Produktion

Historische Bergbauaufzeichnungen und moderne Explorationsarbeiten deuten darauf hin, dass eine anomale Antimonmineralisierung in einem großen Teil des Bezirks Taylor auftritt, der eine Fläche von etwa 10 km² umfasst.

Antimon wurde im Bezirk Taylor erstmals 1914 entdeckt. Innerhalb des Landpakets Taylor befinden sich zwei in der Vergangenheit produzierende Antimonminen: die Mine Enterprise und die Mine Merrimac.

– Die Mine Enterprise war von den späten 1930er- bis in die frühen 1940er-Jahre in Betrieb.

– Die Mine Merrimac war von den späten 1950er- bis in die frühen 1960er-Jahre in Betrieb.

Historischen Aufzeichnungen zufolge produzierte die Mine Enterprise eine sortierte, hochgradige Antimonmineralisierung mit gemeldeten Gehalten zwischen ca. 39 % und 76 % Sb.

Historische Bohrergebnisse aus der Mine Merrimac lieferten mehrere bedeutende Abschnitte, darunter:

– 7,01 % Antimon über 4,3 Meter, ab 4,3 Metern unter der Oberfläche;

– 4,61 % Antimon und 0,53 g/t Gold über 4,6 Meter, ab 4,6 Metern unter der Oberfläche;

– 3,79 % Antimon über 5,5 Meter, ab 3,0 Metern unter der Oberfläche;

– 3,34 % Antimon über 11,6 Meter, ab 3,0 Metern unter der Oberfläche.

Schlitzproben, die vor Kurzem über Tage im Konzessionsgebiet entnommen wurden, ergaben eine hochgradige Antimonmineralisierung, darunter Proben mit Gehalten von 18,4 % und 21,6 % Antimon, was die Stärke des mineralisierten Systems weiter demonstriert.

Diese Zahlen und Bohrergebnisse stammen aus historischen Aufzeichnungen und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft; daher sollte man sich nicht auf sie verlassen.

Zusammenhang zwischen Antimon- und Goldmineralisierung

Geologische Arbeiten bei Taylor deuten darauf hin, dass die Antimonmineralisierung im gesamten Gebiet eng mit der Goldmineralisierung in Zusammenhang steht.

Die bisher bei Taylor durchgeführte Goldexploration hat Folgendes identifiziert:

– einen 3 km mal 10 km großen Korridor mit anomalen Goldgehalten, der durch Oberflächen- und Bodenproben definiert wurde;

– Schlitzproben mit bis zu 4,2 g/t Gold über 11 Meter, darunter 7,1 g/t Gold über 3,3 Meter;

– einen Bohrabschnitt aus SPT-66 mit 1,02 g/t Gold über 18,3 Meter, beginnend an der Oberfläche.

Geologische Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Antimon- und Goldmineralisierung unterschiedliche Ausprägungen desselben Mineralisierungssystems darstellen könnten, wobei jedoch weitere Bohrungen erforderlich sind, um diesen Zusammenhang zu bestätigen. Ihr enger räumlicher Zusammenhang bietet die Möglichkeit, bei zukünftigen Bohrungen auf beide Metalle abzuzielen.

Regionale Antimonexploration

Das Interesse an der Antimonexploration in Nevada hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, da Antimon in den USA als kritisches Mineral eingestuft wurde und es nur eine begrenzte Anzahl inländischer Projekte gibt, die es liefern können.

Mehrere in Nevada tätige Explorationsunternehmen haben kürzlich über Antimonmineralisierungen in Zusammenhang mit Goldsystemen berichtet, was die wachsende Anerkennung des Potenzials der Region für antimonhaltige Lagerstätten hervorhebt.

Das Management ist der Ansicht, dass der Bezirk Taylor eine bedeutende Explorationsmöglichkeit für Antimon in Nevada bietet.

Explorationsprogramm 2026

A2Gold entwirft derzeit ein Explorationsprogramm für 2026, mit dem mehrere vorrangige Antimonziele untersucht werden sollen, die im gesamten Bezirk identifiziert wurden.

Die Bohrungen zur Erkundung der Antimonmineralisierung werden in Verbindung mit Bohrprogrammen durchgeführt, die auf eine Goldmineralisierung abzielen, da beide offenbar Teil desselben mineralisierten Systems sind.

Das Unternehmen beabsichtigt:

– durch geochemische und geophysikalische Untersuchungen identifizierte vorrangige Antimonziele mittels Bohrungen zu überprüfen;

– die Beziehung zwischen Antimon- und Goldmineralisierung zu bewerten;

– das Potenzial für die Einbeziehung der Antimonmineralisierung in zukünftige Ressourcenschätzungen zu bewerten.

Die Ergebnisse dieser Arbeiten könnten die Bewertung der Antimonmineralisierung im Hinblick auf eine mögliche Einbeziehung in zukünftige Ressourcenschätzungen stützen, vorbehaltlich ausreichender Bohrungen und technischer Arbeiten.

Die geplante aktualisierte NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für das Projekt Taylor wird sich derzeit auf die Erweiterung und Aktualisierung der Gold- und Silberressourcen konzentrieren, während zusätzliche im System vorhandene Metalle bewertet werden.

Peter Gianulis, CEO von A2Gold, kommentierte: Das Projekt Taylor zeigt weiterhin ein bedeutendes Explorationspotenzial für mehrere Metalle. Zusätzlich zu dem bereits identifizierten großen Silbersystem und dem starken Goldpotenzial beherbergt das Gebiet eine ausgedehnte Antimonmineralisierung über eine große Fläche.

Antimon ist ein zunehmend wichtiges kritisches Mineral, dessen inländisches Angebot in den Vereinigten Staaten sehr begrenzt ist. Das Vorkommen einer hochgradigen Antimonmineralisierung in Zusammenhang mit der Goldmineralisierung bei Taylor verleiht dem Projekt eine weitere spannende Dimension.

Unsere Explorationsstrategie wird sich darauf konzentrieren, die Gold- und Silberressourcen auszubauen und gleichzeitig das Antimonpotenzial durch gezielte Bohrprogramme zu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass Taylor das Potenzial hat, sich zu einem wichtigen Explorationsprojekt für Edelmetalle und kritische Mineralien in Nevada zu entwickeln.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

John Marma ist ein akkreditierter Fachgeologe (Certified Professional Geologist, CPG) des American Institute of Professional Geologists und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

ÜBER A2GOLD CORP

A2Gold Corp. besitzt drei vielversprechende Goldprojekte in den Vereinigten Staaten, die sich allesamt im bergbaufreundlichen Bundesstaat Nevada befinden. Das Vorzeigeprojekt von A2Gold, das Gold-Silber-Projekt Eastside in Distriktgröße, beherbergt eine große und erweiterbare Gold- und Silberressource und befindet sich in einem Gebiet mit hervorragender Infrastruktur. Erste metallurgische Untersuchungen deuten darauf hin, dass sowohl die oxidische als auch die sulfidische Goldmineralisierung im Projekt Eastside für die Erschließung mittels Haufenlaugung geeignet ist.

FÜR DAS BOARD

Peter Gianulis, CEO

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