A2Gold erweitert sein Bohrprogramm 2026 im Projekt Eastside auf 30.000 Meter

Tonopah, Nevada / 20. Januar 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. (A2Gold oder das Unternehmen) (AUAU: TSX-V) (AUXXF: OTCQX) (FWB: RR7) freut sich, eine beachtliche Erweiterung seines im Vorfeld angekündigten Bohrprogramms im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation, RC) von 18.000 Bohrmetern in seinem Vorzeigeprojekt, dem Goldprojekt Eastside in Nevada, bekannt zu geben. Das Unternehmen hat das geplante Programm auf insgesamt 30.000 Meter aufgestockt und damit die größte und umfassendste Bohrkampagne geschaffen, die jemals im Projekt Eastside absolviert wurde.

Das erweiterte Programm dient sowohl der weiteren Erschließung als auch der flächenmäßigen Ausdehnung der bekannten Mineralisierung in den Zonen McIntosh und Castle, wobei etwa zwei Drittel des für die Bohrungen veranschlagten Budgets für die zielgerichtete Exploration zur Entdeckung neuer Mineralisierungszonen vorgesehen sind. Zu den Zielgebieten zählen die trendbegleitenden und südlichen Ausläufer der Zone McIntosh sowie mehrere vielversprechende geophysikalische Ziele innerhalb der Projektzonen Range und Pediment (siehe Karte unten):

KARTE 1: LAGEPLAN DES KONZESSIONSGEBIETS UND DER ZIELE BEI MCINTOSH

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82637/A2Gold_012226_DEPRcom.001.png

KARTE 2: LAGEPLAN DES KONZESSIONSGEBIETS UND DER ZIELE BEI CASTLE

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82637/A2Gold_012226_DEPRcom.002.png

John Marma, Vice President of Exploration, meint dazu: Wir freuen uns schon sehr auf den Start des Explorationsprogramms 2026 von A2Gold im Projekt Eastside, bei dem es sich um unsere bislang größte und umfassendste Bohrkampagne handelt. Das geplante Programm mit einem Bohrvolumen von 30.000 Metern dient der weiteren Erschließung und flächenmäßigen Ausdehnung der Mineralisierung in den Zonen McIntosh und Castle, wobei rund zwei Drittel des für die Bohrungen veranschlagten Budgets für die aufbruchsintensive Exploration in den Zielzonen, wo eine neue Mineralisierung vermutet wird, vorgesehen sind. Zu diesen Zielen zählen die trendbegleitenden und südlichen Ausläufer der Zone McIntosh sowie mehrere vielversprechende geophysikalische Ziele innerhalb der Zonen Range und Pediment. Der Umfang dieses Programms spiegelt unser Vertrauen in das geologische Modell von Eastside und dessen nachweisliches Potenzial für die Auffindung weiterer Mineralisierungszonen wider. Mit diesem systematischen Ansatz wollen wir Eastside zu einem chancenreichen Projekt im Distriktmaßstab mit erheblichen Wachstumschancen im Jahr 2026 machen.

Peter Gianulis, CEO von A2Gold, erklärt: Die Aufstockung des Bohrvolumens bei Eastside von 18.000 Metern auf 30.000 Meter zeugt von unserem Vertrauen in das Projekt und in die Stärke des Geomodells, das wir bisher entwickelt haben. Mit der Ernennung von John Marma zum Vice President of Exploration absolvieren wir ein ehrgeiziges, aber diszipliniertes Programm, das einen Ausgleich zwischen der kurzfristigen Erschließung bekannter Zonen und den intensiven Stepout- und Entdeckungsbohrungen schafft. Wichtig ist zu erwähnen, dass das erweiterte Programm vollständig aus unseren vorhandenen Barmitteln finanziert wird, was die Stärke unserer Bilanz unterstreicht und es uns ermöglicht, Eastside ohne Verwässerung für die Aktionäre voranzutreiben. Eastside weist nach wie vor Merkmale eines Goldsystems im Distriktmaßstab auf, und mit dem aktuellen Programm wollen wir dieses Potenzial für unsere Aktionäre erschließen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass innerhalb der nächsten zwei Wochen mit den Bohrungen begonnen werden kann. Die Ergebnisse werden unmittelbar nach Erhalt veröffentlicht.

Qualifizierter Sachverständiger

John Marma ist ein akkreditierter Fachgeologe (Certified Professional Geologist, CPG) des American Institute of Professional Geologists und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

ÜBER EASTSIDE

Das Gold-Silber-Projekt Eastside liegt im Esmeralda County in Nevada, mehr als 20 Meilen nordwestlich der Stadt Tonopah, innerhalb des mineralreichen Walker Lane Trend. Das Projekt beherbergt aktuell eine vermutete Ressource von 1,4 Millionen Unzen Gold und 8,8 Millionen Unzen Silber. Die Mineralisierung ist in allen Richtungen offen. Eastside erstreckt sich über ein 92 km² großes Konzessionspaket, zu dem mehrere Zonen hoher Priorität wie McIntosh, Castle sowie andere noch unbenannte Explorationsziele zählen.

*Quelle: Updated Resource Estimate and NI 43-101 Technical Report, Eastside and Castle Gold-Silver Project Technical Report, Esmeralda County, Nevada, erstellt von Mine Development Associates aus Reno (Nevada) mit Gültigkeitsdatum 30. Juli 2021. Die vermuteten Ressourcen im Tagebaumodell (Cutoff-Wert 0,15 g/t Au) belaufen sich in der Original Pit Zone auf 61.730.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 0,55 g/t Au und 4,4 g/t Ag (1.090.000 Unzen Gold und 8.700.000 Unzen Silber) und in der Zone Castle auf 19.986.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 0,49 g/t Au (314.000 Unzen Gold) bei einem Goldpreis von 1.725 $/Unze. Eine Kopie des Fachreports zu Eastside finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com.

ÜBER A2GOLD CORP

A2Gold Corp. besitzt drei vielversprechende Goldprojekte in den Vereinigten Staaten, die sich allesamt im bergbaufreundlichen Bundesstaat Nevada befinden. Das Vorzeigeprojekt von A2Gold, das Gold-Silber-Projekt Eastside in Distriktgröße, beherbergt eine große und erweiterbare Gold- und Silberressource und befindet sich in einem Gebiet mit hervorragender Infrastruktur. Erste metallurgische Untersuchungen deuten darauf hin, dass sowohl die oxidische als auch die sulfidische Goldmineralisierung im Projekt Eastside für die Erschließung mittels Haufenlaugung geeignet ist.

