Kupfer – Chancen und Risiken

Die Zeichen für einen weiter steigenden Kupferpreis stehen gut, wobei Schwankungen möglich sind.

Analysten und große internationale Banken zeigen für den Kupferpreis in den kommenden Jahren überwiegend Optimismus. Gründe seien die Angebotsknappheit und die globale Dekarbonisierung, die Kupfer verschlingen. Elektrifizierung, E-Mobilität, der Ausbau von Stromnetzen und der vermehrte Bedarf an Halbleitern sorgen ebenfalls für eine starke Kupfernachfrage. Die Analysten von Goldman Sachs sind nicht ganz so positiv gestimmt. Sie erwarten bis Ende 2026 einen eher sinkenden Kupferpreis. Verantwortlich dafür sehen sie steigende Lagerbestände, ein größeres Schrottangebot sowie eine Nachfrage, die hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Ob die Goldman Sachs-Analysten Recht behalten, wird sich zeigen. Jedoch entstehen in Produktionsländern wie Chile und Peru neue Minen, was aber noch Jahre dauern kann. Um neue Minen zu rechtfertigen, beziehungsweise die hohen Aufbaukosten, wird ein starker Kupferpreis in den nächsten Monaten und Jahren benötigt. Insgesamt dürfte daher die Tendenz preislich beim Kupfer aber nach oben gehen. Denn die erwähnten Preistreiber wie Elektromobilität und erneuerbare Energien sind eindeutig wachsende Bereiche, genauso wie die KI und die Rechenzentren, die Kupfer brauchen. Und es sind diese Bereiche, in denen es neue Anwendungen gibt, die für Nachfrage sorgen werden.

Auch wird dem Kupfermarkt ein anhaltendes Defizit prognostiziert. Es vergeht sehr viel Zeit, bis neue Minen an den Start gehen, oft kommt es zu Verzögerungen, die Kosten und Umweltauflagen sind beträchtlich. Und bei bestehenden Minen sinken die Erzgehalte.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien). Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen neues Geld in die Kasse gespült.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung, einfacher Tagebaubetrieb ist möglich, 22 Jahre Lebensdauer sind prognostiziert. Eine kürzlich durchgeführte Privatplatzierung hat frisches Geld in die Kasse von Arizona Sonoran Copper gespült.

