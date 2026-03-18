Abcourt stellt Betriebsupdate für Februar 2026 zur Erschließung der Mine Sleeping Giant sowie Unternehmensupdate bereit

Rouyn-Noranda, Kanada, 18. März 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, ein Update zu den im Februar 2026 in der Mine Sleeping Giant durchgeführten Erschließungsarbeiten zu veröffentlichen. Die Mine befindet sich in der Region Eeyou Istchee in Quebec.

Im Februar setzte Abcourt die Einstellung und Einarbeitung von Bergleuten fort. Acht neue Mitarbeiter verstärkten das Abcourt-Team im Februar, wodurch sich die Gesamtzahl auf 134 erhöhte. Das Auffahren der Strecken, die zu den nächsten Langloch-Abbaubereichen führen, hat für das Unternehmen weiterhin Priorität. Abcourt rechnet mit dem Beginn des Abbaus in den ersten Langloch-Abbaubereichen im Frühsommer 2026.

Betriebshöhepunkte

1. Quartal zum 2. Quartal zum Bis dato im 3. Januar Februar Bisheriger

30.9.2025 31.12.2025 Quartal zum Jahresverlauf

31.3.2026

Diamantbohrungen (m) 6.467 4.572 4.120 1.537 2.583 15.159

Untertägige Instandsetzung 1.703 903 143 127 17 2.749

(m)

Untertägige Erschließung 71 290 169 84 85 530

(m)

Verarbeitete Tonnen 3.511 5.652 4.562 2.759 1.803 13.725

(Tonnen)

Erzgehalt am Mühlenkopf 5,9 6,2 6,6 7,3 5,7 6,3

(g/t)

Verarbeitete Unzen (oz) 664 1.125 972 644 328 2.761

Gewinnungsrate (%) 94,9 % 96,1 % 97,1 % 97,2 % 97,0 % 96,2 %

Produzierte Unzen (oz) 630 1.081 944 626 318 2.655

Gegossene Unzen (oz) 26 837 772 374 398 1.635

Der Goldbestand im Kreislauf betrug Ende Februar 1.020 Unzen.

Die Arbeiten im Camp wurden im Februar fortgesetzt, wobei zusätzlich zu den bestehenden 50 Zimmern eine Wohneinheit mit 36 Zimmern hinzukam. Diese zweite Phase des Wohnbereichsausbaus wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Der Baubeginn für die dritte Wohneinheit ist für den Frühsommer geplant.

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Faktoren, die die Produktion beeinflussen

Ein mechanischer Defekt am Förderkorb hat den Betrieb bei Abcourt Mines vorübergehend verlangsamt, doch die Situation ist nun vollständig behoben. Um die Ausfallsicherheit seiner Anlagen zu stärken, hat das Unternehmen bereits einen Ersatzkorb bestellt und einige kritische Ersatzteile erhalten. Dieser strategische Bestand gewährleistet eine sofortige Reaktion und sichert die Kontinuität der Produktion, sollte sich eine ähnliche Situation in Zukunft ergeben.

Im ersten Quartal 2026 intensivierte Abcourt Mines seine Rekrutierungsbemühungen und stellte im Januar 25 neue Mitarbeiter ein, gefolgt von weiteren 8 im Februar. Während diese Arbeitskräfte für das Wachstum unerlässlich sind, wirkte sich die Einarbeitungszeit im Februar vorübergehend auf das Produktionsniveau aus, da neue Mitarbeiter naturgemäß weniger effizient sind als erfahrene Mitarbeiter. Um einen optimalen Kompetenztransfer zu gewährleisten, leisten seit Jahresbeginn fünf engagierte Ausbilder kontinuierliche Unterstützung. Das Management geht davon aus, dass die Abbaukapazität steigen wird, sobald diese Bergleute voll einsatzbereit sind, was einen stetigen Anstieg der Erzförderung ermöglichen wird.

Abcourt-Barvue

Abcourt freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen derzeit eine geologische Neubewertung der historischen Daten für sein Projekt Abcourt-Barvue durchführt, ein strategisches Asset von beträchtlicher Größe und Wert, das für seine umfangreichen Silber- und Zinkressourcen bekannt ist. Aus der Lagerstätte wurden in der Vergangenheit über 5,5 Millionen Tonnen Erz gefördert. Gemäß der im Jahr 2019 aktualisierten historischen Mineralressourcenschätzung verfügt das Projekt über nachgewiesene und angedeutete Ressourcen von insgesamt 8,08 Millionen Tonnen mit Durchschnittsgehalten von 55,45 g/t Silber und 3,06 % Zink. Unsere Geologen konzentrieren sich derzeit auf die gründliche Auswertung der Daten aus der Zeit vor 2019, um die nächsten Explorationsphasen festzulegen, mit dem Ziel, diese Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Angesichts einer historischen Silbergewinnungsrate von 77 % und jüngster metallurgischer Tests, die auf mögliche Optimierungen hindeuten, ist Abcourt der Ansicht, dass die Maximierung des Werts dieses Vorkommens im aktuellen Metallmarktumfeld von entscheidender Bedeutung ist.

Unternehmenskommunikation

Abcourt hat seine strategische Sichtbarkeit seit Anfang 2026 deutlich gesteigert, insbesondere durch eine starke Präsenz bei internationalen Veranstaltungen wie der PDAC und diversen Pre-PDAC-Veranstaltungen in Toronto. Diese Plattformen haben es dem Management ermöglicht, seine Beziehungen zur Finanzwelt zu stärken und das Potenzial seiner Projekte hervorzuheben. Zusätzlich zu diesen Messen hat das Unternehmen seine gezielten Medienauftritte verstärkt und ausführliche Interviews mit spezialisierten Sendern wie Crux Investor und RCTV geführt. Diese direkten Marketingmaßnahmen zielen darauf ab, für mehr Transparenz zu sorgen und Abcourt als wichtigen Akteur für institutionelle und Privatanleger zu positionieren.

Unternehmensupdate

Abcourt gibt bekannt, dass Herr Loïc Bureau seine Position als Chief Operating Officer von Abcourt Mines mit sofortiger Wirkung niederlegt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Die Betriebsteams werden nun vorübergehend an Pascal Hamelin berichten, bis ein neuer Chief Operating Officer ernannt wird. Abcourt bleibt weiterhin voll und ganz darauf ausgerichtet, seine Wachstumsziele im Hinblick auf die Aufnahme der kommerziellen Produktion in der Mine Sleeping Giant zu erreichen.

Qualifizierter Sachverständiger

Pascal Hamelin, Eng, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Verordnung 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW 456

E-Mail: ir@abcourt.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus der Finanzierungsfazilität sowie des Erhalts der endgültigen Genehmigung durch die TSXV, basieren auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

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