Abcourt gibt seine Finanzergebnisse für das zum 31. Dezember 2025 endende Quartal bekannt

Rouyn-Noranda, Kanada, 19. Februar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB : ABMBF) gibt seine Finanzergebnisse für das zum 31. Dezember 2025 endende zweite Quartal bekannt. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Finanzbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen. Das Geschäftsergebnis sowie der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) sind auf SEDAR+ verfügbar.

Zusammenfassung der Finanzergebnisse

(Dollarbeträge) Drei Monate zum Sechs Monate zum

31. Dezember 31. Dezember

2025 2024 2025 2024

Umsätze 4.889.149 – 4.889.149 –

Selbstkosten 5.312.911 – 11.452.215 –

Steuergutschriften (902.000) – (2.031.518) –

Gewinne (Verluste) aus dem Bergbaubetrieb 478.238 – (4.531.548) –

Verwaltungsausgaben 760.871 654.908 2.177.729 1.430.665

Wartungsausgaben 221.626 1.163.598 250.914 2.051.031

Explorations- und Evaluierungsausgaben 101.678 593.593 351.746 1.094.753

Finanzaufwand 1.271.116 (421.037) 2.238.259 (284.532)

Nettoverlust und Gesamtverlust (1.140.348) (2.450.467) (8.659.953) (4.290.368)

Unverwässerter und verwässerter Nettoverlust je Aktie(0,00) (0,00) (0,01) (0,01)

(In Dollar) 31. Dezember 2025 30. Juni 2025

Barmittel 2.026.439 2.578.587

Gesamtvermögen 38.941.747 21.408.153

Langfristige Verbindlichkeiten 28.361.492 14.175.891

Eigenkapital 2.639.792 (599.534)

Working Capital (nicht IFRS-konforme Kennzahl)* 8.345.038 2.952.725

* Das Working Capital ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl, für die es keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS gibt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Nicht IFRS-konforme Kennzahl.

– Während des Quartals setzte Abcourt die Erschließungsarbeiten im Bergbaubetrieb der Mine Sleeping Giant fort. Für die Erschließung und Sanierung der vorhandenen Stollen für den Zugang zu den Förderbereichen, die Instandhaltung und Wartung der Anlagen und Maschinen, sowie die Personalbeschaffung wurden eine Reihe von Ausgaben getätigt.

– Abcourt hat das Einreichverfahren für die Unterlagen zum Goldbestand in der Verarbeitungsanlage (Gold in Circuit – GIC) abgeschlossen.

– Am 31. Oktober gab das Unternehmen eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös in Höhe von 10 Mio. $ bekannt.

– Am 22. Dezember 2025 schloss das Unternehmen mit der Firma Glencore AG eine Zusammenfassung der verbindlichen Bedingungen für eine vorrangige Fremdfinanzierung mit einem Kapitalbetrag von bis zu 30 Mio. $ sowie eine Produktionskaufvereinbarung. Die finalen Vereinbarungen wurden am 30. Januar 2026 abgeschlossen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt Mines, erklärt: Die laufende Erschließung der Mine Sleeping Giant schreitet zufriedenstellend voran, wie der im Quartal zum 31. Dezember 2025 erzielte Gewinn aus dem Bergbaubetrieb zeigt. Verschiedene Sanierungs- und Erschließungsprojekte sind am Laufen; sie werden die Förderquote in den kommenden Monaten steigern und damit letztlich den Weg für die kommerzielle Produktion ebnen.

Nicht IFRS-konforme Kennzahlen

In dieser Pressemitteilung ist das Working Capital als Leistungskennzahl angegeben, die keine Leistungskennzahl gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) darstellt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl Investoren eine bessere Möglichkeit bietet, die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Nicht IFRS-konforme Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS. Daher sind solche Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Diese Daten sind möglicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen vorgelegten Daten vergleichbar. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten zusammen mit anderen Daten betrachtet werden, die gemäß den IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen ermittelt das Working Capital wie folgt: Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich der Erschließung von Goldvorkommen widmet und Konzessionsgebiete in strategisch günstiger Lage im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec besitzt. Abcourt ist im Besitz des Förder- und Verarbeitungsbetriebs der Mine Sleeping Giant sowie des Konzessionsgebiets Flordin, auf das sich die Erschließungsaktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Nähere Informationen über Abcourt Mines Inc. finden Sie auf unserer Website www.abcourt.ca und in den Unterlagen, die unter dem Firmenprofil von Abcourt auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Pascal Hamelin

President und CEO

T : (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cénac Robert

VP, Communications und Corporate Development

T : (514) 722-2276, DW 456

E-Mail : ir@abcourt.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Verfügbarkeit, des Zeitpunkts und der Bedingungen von Vorschüssen im Rahmen der Schuldverschreibung, der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus der Schuldverschreibung, einschließlich der Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, die Fähigkeit des Unternehmens, die Bohr- und Erschließungsaktivitäten auf den Konzessionsgebieten Flordin-Cartwright und Sleeping Giant voranzutreiben und zu intensivieren, sowie den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSXV, basieren auf den Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

