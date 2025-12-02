2026 – ein neues Goldjahr

Führende Wall-Street-Prognostiker sehen für das neue Jahr einen um 20 Prozent höheren Goldpreis.

Der Rückenwind für den Goldpreis komme, so die Prognosen, in erster Linie von den Zinssenkungen durch die Fed und durch die Käufe der Zentralbanken. Wobei Zinssenkungen in der Regel die Inflation anheizen, was gut für Gold ist, da Goldinvestments dann an Attraktivität zulegen. Dazu kommt noch die nicht endende Nachfrage von Privatanlegern, die Inflation, die Zollproblematik und die Sorgen über die US-Wirtschaft. Eine Fortsetzung der Goldrallye wird jedenfalls Anleger sowie Goldunternehmen erfreuen.

Und für Neueinsteiger sollte es auch noch nicht zu spät sein. Tatsächlich ist Gold immer noch unterinvestiert. Interessanterweise ist der Markt für Gold-ETFs rund 70mal kleiner als der Markt für US-Staatsanleihen. Diese Tatsache sorgt für Potenzial beim Goldpreis. Gold ist ein Mittel gegen die an Wert verlierenden Fiat-Währungen. Zentralbanken sichern sich mit Gold ab, wobei diese Tendenzen eher zu- als abnehmen.

Hierbei ist China besonders fleißig. China würde sicher gerne die weltweite Führung von den USA übernehmen. Dafür muss China seine Währungsreserven mit Gold hinterlegen. Westliche Industriestaaten haben ihre Reserven mit 60 bis 70 Prozent abgesichert. China liegt erst bei schätzungsweise zehn Prozent. Da sollte der Goldbedarf des Landes noch hoch sein. Aktuell wachsen wieder die Erwartungen auf eine Zinssenkung durch die Fed (nun 88 Prozent) und der US-Dollar schwächelt.

Charttechniker sehen ein technisches Muster beim Edelmetall, welches für eine unmittelbare Wiederaufnahme des Aufwärtstrends spricht. Die Zeichen stehen also gut für steigende Goldpreise und damit für gut aufgestellte Goldunternehmen.

Gold X2 Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Gerade hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen.

Osisko Development – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ – besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent) Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

