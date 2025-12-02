Sibanye-Stillwater schließt Dreijahres-Tarifvertrag für seine Goldminen in Südafrika ab

Johannesburg, 2. Dezember 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to-become-cash-flow-positive-again-restructuring-bears-fruits/ -) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Lohnverhandlungen in seinen südafrikanischen Goldbetrieben bekannt zu geben, die im Juli 2025 begonnen hatten. Mit den repräsentativen Gewerkschaften – der Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU), der National Union of Mineworkers (NUM), der UASA und Solidarity – wurde eine dreijährige Vereinbarung über jährliche Lohnerhöhungen und Leistungssteigerungen für die südafrikanischen Goldmitarbeiter getroffen.

Die Vereinbarung gilt für drei Jahre vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2028, wobei die geschätzte durchschnittliche dreijährige Grundlohnsteigerung für die gesamte Lohnsumme der Verhandlungseinheit, einschließlich aller Sozialleistungen, etwa 5,4 % pro Jahr beträgt. Mitarbeiter der Kategorien 4 bis 8 erhalten im ersten Jahr eine Erhöhung um den höheren Betrag aus dem Standardlohn von 850 Rand oder 4,5 %; im zweiten Jahr 900 Rand oder 4,8 % und im dritten Jahr 1.000 Rand oder 5,0 %, während Bergleute, Handwerker und Beamte im ersten Jahr eine Erhöhung von 4,5 %, im zweiten Jahr von 4,8 % und im dritten Jahr von 5,0 % erhalten.

Richard Stewart, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: Wir möchten den Gewerkschaften für den konstruktiven Dialog danken und freuen uns, eine mehrjährige Lohnvereinbarung abgeschlossen zu haben, die für unsere Mitarbeiter fair ist und gleichzeitig Stabilität und Nachhaltigkeit in den südafrikanischen Goldbetrieben gewährleistet und die Interessen aller Beteiligten in Einklang bringt.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

