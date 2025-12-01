Japan – Rückkehr zur Atomenergie

Das größte Atomkraftwerk weltweit darf wieder in Betrieb genommen werden. Es steht in Niigata, Japan.

Das Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa war, wie alle Kernkraftwerke in Japan, nach der Tsunami-Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 vom Netz genommen worden. Der Gouverneur von Niigata hat den Neustart genehmigt. Jetzt muss noch die Atomaufsichtsbehörde zustimmen. Japan will weg von den fossilen Brennstoffen und der Energiebedarf steigt, wie auch in anderen Ländern. Bis 2040 möchte Japan 20 Prozent (heute sind es 8,5 Prozent) des Strombedarfs mit Atomenergie decken. Bisher hat Japan 14 der 54 stillgelegten Kernkraftwerke wieder ans Netz gebracht.

Zwar ist es teurer auf Kernenergie statt auf erneuerbare Energien zu setzen. Jedoch punktet die Atomkraft mit einer konstanten Versorgung mit Elektrizität. Und dies ist in Zeiten von aus dem Boden schießender Rechenzentren und wachsender KI-Anwendungen ein Muss. Die meisten neuen Reaktoren plant China, dann folgen Russland und Indien. Klar, dass da die Urannachfrage wächst. Ein Angebotsdefizit, vor allem ab dem Jahr 2030, und eine steigende Nachfrage sorgen bei Investoren für große Chancen auf dem Uranmarkt.

Die USA will bis 2050 die durch Atomkraft erzeugte Strommenge vervierfachen. Die US-Regierung hat kürzlich Uran in die Liste der kritischen Mineralien aufgenommen. Man will Importabhängigkeiten und anfällige Lieferketten vermeiden. Auch mehrere EU-Länder kehren zur Kernenergie zurück oder bauen sie aus. Die Flaute am Uranmarkt ist also vorbei. In 2017 kostete das Pfund Uran nur 20 US-Dollar, heute liegt der Preis bei rund 70 US-Dollar. Uranunternehmen im Depot zu besitzen, könnte sich als lukrativ erweisen.

Uranium Energy besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft.

Premier American Uranium verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium und Uranium Energy.

