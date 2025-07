2025 – das Jahr des Durchbruchs für Critical One Energy

Auf kritische Mineralien ist der Fokus von Critical One Energy gerichtet. Das Howells Lake Antimon-Gold-Projekt kommt bestens voran

Auf der größten unerschlossenen Antimon-Lagerstätte in Kanada, dem Howells Lake Antimon-Gold-Projekt (zu 100 Prozent im Alleineigentum) von Critical One Energy (ISIN: CA22674C1023; WKN: A40XVF) konnte das Unternehmen bereits im Mai 2025 von hervorragenden Antimon-und Gold-Funden berichten. Einzelanalysen von bis zu 75 Prozent Antimon und beispielsweise 14,19 Gramm Gold je Tonne Gestein konnten ausgemacht werden. Eine kürzlich von CEO und Executive Chairman Duane Parnham durchgeführte Projektuntersuchung bestätigte Informationen wie Messgrößen und historische Orientierungspunkte, was wichtig für die Bewertung der entwickelten Ziele ist. Unter anderem wurde die Antimonmineralisierung lokalisiert und zur sofortigen Analyse beprobt. Erste Gold- und Antimon-Mineralisierungszonen wurden übrigens bereits 1979 identifiziert. Ein Bohrkern aus dem Jahr 1984 wurde ausgewertet. Auch Bohrkerne mit Goldmineralisierungen aus dem Jahr 1986 und nahe dem Howells Lake-Projekt entnommen, wurden für eine zukünftige Auswertung als geeignet eingestuft. Aktuell sind Zonen der Antimonmineralisierung offen für eine weitere Ausdehnung, in die Tiefe und entlang des Streichens.

Nun folgt eine fortschrittliche luftgestützte geophysikalische Untersuchung. Geotech Ltd. wird dieses hochmoderne Programm durchführen mit der Intension weitere Antimon- und Goldziele zu identifizieren. Dabei werden die bisherigen Antimonfunde zugrunde gelegt. Die gesamte 13.990 Hektar große und über 25 Kilometer lange Liegenschaft wird mittels Helikopter und horizontaler magnetischer Gradiometer-Technologie untersucht werden. Das Howells Lake-Projekt befindet sich in einem vielversprechenden Grünsteingürtel in der Thunder Bay Mining Division in Ontario, damit auch in einer bergbaufreundlichen Region mit einer sehr guten Infrastruktur.

Antimon ist deshalb ein kritisches Metall und ein begehrter Rohstoff, weil es für die Bereiche Militär und Energie so wichtig ist. Batterietechnologien, militärische Verteidigung, Flammschutzmittel, Halbleiter oder Solarinfrastruktur, diese Sektoren sind auf Antimon angewiesen. Globale Lieferengpässe sorgen für eine starke Nachfrage. Für die meisten Anwendungen gibt es auch kein Ersatzprodukt. Zudem kontrollieren China, Russland und deren Verbündete mehr als 80 Prozent des globalen Angebots. So hat sich auch der Preis für den Rohstoff in den vergangenen zwölf Monaten in etwa verdreifacht. Weitere Ergebnisse vom Howells Lake-Projekt dürfen mit Spannung erwartet werden.

Critical One Energy verfügt über die größte unerschlossene Antimon-Lagerstätte in Kanada, das Howells Lake Antimon-Gold-Projekt (zu 100 Prozent im Alleineigentum). Es punktet mit hervorragenden Antimon-und Gold-Funden, nun erfolgt eine fortschrittliche luftgestützte geophysikalische Untersuchung, die für spannende Erkenntnisse sorgen sollte.

