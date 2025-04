Eloro Resources freut sich über bedeutende Bohrergebnisse

Step-Out-Bohrungen auf dem Polymetall-Projekt Iska Iska in Bolivien zeigen hervorragende Abschnitte mit silber- und zinnreicher Mineralisierung

Iska Iska, an dem Eloro Resources 100 Prozent erwerben kann, ist eine lizenzfreie, straßenzugängliche Liegenschaft, die das Potenzial für ein bedeutendes Polymetall-Projekt hat. Laut einer aktuellen Beurteilung von Haywood Research dürften sich investierte Anleger freuen und neue auf das Unternehmen aufmerksam werden. Die neuesten Bohrergebnisse jetzt zeugen von höheren Gehalten, während der Abraum sich verringert darstellt. Es wurden beispielsweise 252,64 Gramm Silber je Tonne Gestein auf 25,5 Metern sowie 0,36 Prozent Zinn auf 16,50 Metern gefunden. Die Ergebnisse sind in Porphyrzonen mit grobem Kassiterit enthalten, der vermutlich durch Schwerkraft gewonnen werden kann. Mit der Dichte der Bohrlöcher scheinen die Silber- und Zinngehalte nicht unerheblich zu steigen. Dieser Trend könnte sich fortsetzen. Ende des Jahres soll eine PEA (vorläufige wirtschaftliche Bewertung) fertig gestellt sein. Eine vorläufige Machbarkeitsstudie sollte dann in 2026 folgen und eine lukrative Neubewertung möglich machen. „Wir freuen uns sehr, dass wir in allen zehn Bohrungen des Definitionsbohrprogramms der ersten Phase, ausgehend von unseren Entdeckungen zwischen 2021 und 2023, eine signifikante Silber-Zinn-Mineralisierung durchteuft haben“, so CEO Tom Larsen von Eloro Resources. Beim nächsten Diamantbohrprogramm wird die weitere Erprobung der hochgradigen Zinnmineralisierung ein Hauptpunkt sein. Dazu kommen weitere Regionen, in denen die hochgradige Silber-Polymetall-Domänenmineralisierung erweitert werden kann. Ein weiterer Ressourcenausbau durch zukünftige Bohrungen ist finanziell abgesichert. Das Chancen-Risiko-Verhältnis sieht bei Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E) sehr gut aus. Es sei angemerkt, dass Aktieninvestments immer mit einem gewissen Risiko verbunden sind.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.

