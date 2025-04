Rohstoffe für die Zukunft – Power Metallic Mines

Mit dem rasant wachsenden technologischen Fortschritt wächst auch der Bedarf an bestimmten Metallen. Power Metallic Mines hat sie

Noch nie hat sich das Leben so schnell verändert wie heute. Für die angestrebte CO2-Reduzierung, Stichwort erneuerbare Energien und Elektromobilität, sind unter anderem Nickel oder Kobalt notwendig. Auch Kupfer, Platin und Palladium sind elementar für die neue grüne Zukunft. In diesem Zusammenhang kommen Anleger an dem Polymetall-Projekt NISK von Power Metallic Mines (ISIN:

CA73929R1055; WKN: A40S32) in Quebec nicht vorbei. Es enthält Kupfer, Nickel, Platin, Palladium, Gold und Silber. Die Metallvorkommen im Projekt sind hochwertig und vor allem in geringer Tiefe zu finden. Früher unter dem Namen Power Nickel hat sich das Unternehmen entsprechend den Ressourcen im NISK-Projekt in Power Metallic Mines umbenannt. Am NISK-Projekt gehören der Gesellschaft 80 Prozent. Zusätzliche Landpakete in Chile und British Columbia (übergeführt in ein verbundenes öffentliches Unternehmen) gehören zum Portfolio der Gesellschaft. Dass Kobalt immer mehr nachgefragt wird, ist klar, denn die Menge an tragbaren Geräten und die Elektroautos, die Lithium-Ionen-Batterien enthalten, steigt an. Speicherbatterien für erzeugte Solar- und Windenergie sind nötig. Traditionell wird Nickel im Bauwesen und im Edelstahlbereich sowie in der Elektro- und Elektronikbranche eingesetzt. Auch Nickel ist ein Metall, das in vielen industriellen Anwendungen verbaut wird. Weltweit wird die Nachfrage nach Primärnickel laut der International Nickel Study Group von 3,19 Millionen Tonnen im Jahr 2023 auf 3,55 Tonnen in 2025 steigen. Seit 2019 geht der Nickelverbrauch nach oben, eine Ausnahme war nur das Jahr 2020. Gemäß den Prognosen der International Nickel Study Group wird die Nachfrage um rund fünf Prozent steigen. Bei der Primärnickelproduktion wird für 2025 ein Wachstum von 3,8 Prozent erwartet. Benchmark Mineral Intelligence ist auch von den langfristig sehr guten Aussichten für die Nickelnachfrage überzeugt. Aufgrund der Nachfrage aus dem Elektrofahrzeugsektor sollte sich die Nickelnachfrage bis 2030 verdreifachen.

Doch zurück zu Power Metallic Mines. Mit der Lage des NISK-Projektes in Quebec ist das Unternehmen in einer der besten Bergbau-Jurisdiktionen. Auch die Infrastruktur, also Verkehrsanbindung und ein nahes Umspannwerk, das Wasserkraft liefert, sind ein Vorteil. Der besondere Vorteil des Projektes sind jedoch die reichlich und gut erreichbaren Polymetalle. Da Power Metallic Mines bestens finanziert ist, können die Explorationsprogramme mit Nachdruck vorangetrieben werden. Vor allem die Zonen Lion und Tiger und angrenzende Gebiete könnten für eine Erweiterung der Mineralisierung sorgen. Schließlich haben die bisher getesteten Bohrlöcher erfreuliche Mineralisierungen erbracht. Die Zahl der derzeit im Betrieb befindlichen drei Bohranlagen soll auf sechs Anlagen steigen. Übrigens gehört laut einer Untersuchung Power Metallic Mines zu den fünf kanadischen Nickelunternehmen, die die beste Performance bisher in 2025 für sich verbuchen konnten. Dabei wird der polymetallische Charakter des NISK-Projektes als Pluspunkt für die Wirtschaftlichkeit der zukünftigen Nickelproduktion angesehen. Bereits in 2024 wurde die Gesellschaft an der TSX Venture Exchange als eines der 50 leistungsstärksten Unternehmen ausgezeichnet. Im Jahresverlauf 2024 ist der Kurs um 365 Prozent angestiegen. 2025 hat jedenfalls für Power Metallic Mines sehr gut angefangen. Von einem Kurs von 1,07 CanDollar zu Anfang 2025 stieg der Aktienkurs bis Ende Januar auf 1,49 CanDollar. Ursächlich wirkte im Januar die Verkündung der sehr guten Bohrergebnisse aus 2024 und die Neuentdeckung der Tiger-Zone. Dazu kam noch der erfolgreiche Abschluss einer Privatplatzierung. Am 6. Februar kostete die Aktie dann 1,88 CanDollar. Der jüngste Rückschlag auf 1,12 Can-Dollar sollte als neuerliche Chance gesehen werden, günstig bei Power Metallic einzusteigen. In den nächsten Wochen dürften weitere positive Meldungen vom Nickelprojekt kommen und die Aktie wieder stärken. Auch wenn die Nickelpreise in 2024 ziemlich volatil waren, sollte also die Nickelnachfrage gut sein und damit auch ein Unternehmen wie Power Metallic Mines auf dem richtigen Weg. Nur zur Vollständigkeit sei angemerkt, dass Aktieninvestments immer mit einem Risiko verbunden sind.

