18 CAD-Kursziel: Diese Rohstoff-Story wird jetzt neu bewertet!

Canaccord hebt das Kursziel für angehenden Critical Minerals-Produzenten signifikant an. Aber noch wichtiger ist die Lesart dahinter!

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 23. April 2026, 5:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnnen und Leser,

bei Blue Moon Metals (WKN: A413T9) ordnet sich die Kapitalmarktstory derzeit neu. Während in früheren Phasen einzelne Projekte stärker isoliert betrachtet wurden, zeigt sich inzwischen eine klarere Struktur: ,Springer‘ rückt stärker in den Vordergrund, ,Apex‘ ergänzt die US-Plattform strategisch, ,Gage‘ wirkt vor allem abrundend, und ,Nussir‘ bildet die operative zweite Achse außerhalb der USA.

18,- CAD: Der Markt schaut plötzlich anders auf Blue Moon!

Bei Blue Moon Metals (WKN: A413T9) klart sich somit das Bild immer weiter auf. Während lange vor allem über einzelne Projekte gesprochen wurde verdichtet sich jetzt das Bild zu einer klareren Hierarchie. Genau diese neue Gewichtung macht die Sache auch für Investoren und Analysten spannender. Entsprechend werden die Analystenkursziele nach oben gesetzt. Canaccord zum Beispiel hebt…

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Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis-, Finanzierungs-, Genehmigungs-, Bau-, Integrations- und technische Verifikationsrisiken; historische Schätzungen bei ,Apex‘ und ,Springer‘ sind nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven zu verstehen. Wesentliche Chancen: erfolgreiche Distriktkonsolidierung, Nutzung vorhandener Infrastruktur, technische Verifikation und Aufbau einer integrierten nordamerikanischen Lieferkette.

Quellen: Blue Moon Metals Inc.: Pressemitteilungen vom 27.02.2026, 10.03.2026, 16.03.2026, 18.03.2026 und 02.04.2026; Corporate Presentation. USGS: Final 2025 List of Critical Minerals; Europäische Kommission: Fifth list 2023 of critical raw materials for the EU, Canaccord Genuity, ATB Capital Markets, BaFin/ESMA: Hinweise zu Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen bzw. MAR.

Grafikquellen: Blue Moon Metals Inc., Verwendete Illustrationen und Titelbilder: teilweise KI-generiert und redaktionell bearbeitet, eigene Darstellung.

Methodik/Annahmen: Abgleich mit aktuellen Unternehmensmeldungen und offiziellen Quellen; keine eigenen Kursziele, Bewertungen oder Kaufaufforderungen.

Dieser Werbeartikel wurde am 22. April 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 Abs. 1 WpHG bei der BaFin angezeigt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung ist eine Werbung bzw. bezahlte Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie wurde im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. erstellt. Zwischen Blue Moon Metals Inc. und der SRC swiss resource capital AG besteht ein entgeltlicher IR-Beratervertrag; die JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung über SRC. Die Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt weder individuelle Anlageziele noch die finanzielle Situation oder Risikotragfähigkeit einzelner Anleger.

Der Beitrag basiert auf Unternehmensangaben sowie weiteren Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als verlässlich angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen. Aussagen zu Chancen, Plänen, Zeitabläufen, Synergien, Produktionsbeginn, Bohrprogrammen, Genehmigungen, Studien oder potenziellen wirtschaftlichen Ergebnissen sind ganz oder teilweise zukunftsgerichtet und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Angaben zu Interessenkonflikten: Die JS Research GmbH und der Autor legen offen, dass diese Veröffentlichung im Zusammenhang mit einer vergüteten IR-/Marketingbeziehung erstellt wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung halten Jörg Schulte und die JS Research GmbH nach eigener Angabe keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 % an Blue Moon Metals Inc. Eigene Geschäfte in Aktien oder Derivaten des Emittenten bleiben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich möglich.

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Regulatorischer Hinweis: Soweit diese Veröffentlichung Informationen enthält, die eine Anlagestrategie nahelegen oder suggerieren könnten, sind die Vorgaben des Marktmissbrauchsrechts, insbesondere Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie §§ 85, 86 WpHG, zu beachten. Die Kennzeichnung als Werbung/Marketingmitteilung, die Offenlegung der Vergütungsbeziehung und die Darstellung möglicher Interessenkonflikte erfolgen daher ausdrücklich.

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