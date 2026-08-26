Zeitwirtschaft verständlich gemacht: Neue Website zeigt Wege zu besseren Entscheidungen

„Gute Entscheidungen beginnen mit einer klaren Frage und einer belastbaren Datengrundlage.“

Andreas Oschatz, Geschäftsführer der Oschatz Consulting GmbH

Königsbach-Stein, 26. August 2026 – Wenn Produktionsbereiche unter Druck geraten, liegt die Ursache nicht immer dort, wo sie zuerst vermutet wird. Fehlendes Personal kann eine Rolle spielen – ebenso veraltete Vorgabezeiten, Unterbrechungen, Wartezeiten oder unnötig komplizierte Abläufe. Die Oschatz Consulting GmbH zeigt auf ihrer neu strukturierten Website, wie Unternehmen solche Fragen systematisch untersuchen und aus belastbaren Daten bessere Entscheidungen ableiten können.

Die Website als erster Schritt zur Klarheit

Die neue Informationsplattform richtet sich an Verantwortliche in Produktion, Logistik und Arbeitsvorbereitung, die ihre Situation zunächst besser verstehen möchten. Statt mit einer pauschalen Lösung zu starten, führt der Internetauftritt von der betrieblichen Fragestellung zur passenden Untersuchungsmethode: Was soll geklärt werden? Welche Daten liegen bereits vor? Wo entstehen die größten Unsicherheiten?

Methoden verständlich erklärt

Zeitwirtschaft wirkt in vielen Unternehmen zunächst technisch oder abstrakt. Deshalb erläutert Oschatz Consulting die wichtigsten Ansätze in verständlicher Form. REFA-orientierte Zeitstudien können dabei helfen, Plan- und Vorgabezeiten zu überprüfen oder neu zu ermitteln. Multimomentstudien machen sichtbar, wie Arbeitszeit tatsächlich verwendet wird und welchen Anteil Unterbrechungen, Störungen oder andere Verlustzeiten einnehmen. Ablauf- und Prozessanalysen betrachten dagegen das Zusammenspiel von Tätigkeiten, Materialfluss, Informationen und Schnittstellen.

Vom Eindruck zur belastbaren Entscheidung

Ein häufiger Ausgangspunkt ist der Eindruck, ein Bereich sei dauerhaft überlastet. Eine Analyse kann diesen Eindruck bestätigen – oder eine andere Ursache sichtbar machen. Vielleicht fehlt Material, vielleicht führen Störungen zu wiederkehrenden Wartezeiten oder die vorhandenen Vorgabezeiten passen nicht mehr zum aktuellen Prozess. Erst die gemeinsame Betrachtung von Mengen, Zeitdaten, Kapazitäten und Abläufen zeigt, ob zusätzliche Mitarbeiter benötigt werden oder ob zunächst Prozesse verbessert werden sollten.

Selbstchecks schaffen einen einfachen Einstieg

Ein besonderes Angebot auf der Website sind interaktive Selbstchecks. Produktionsverantwortliche können damit einschätzen, wie belastbar ihre Zeitdaten, Kenntnisse über Prozessverluste und Informationen zur Auslastung sind. Die Fragen ersetzen keine betriebliche Untersuchung. Sie helfen jedoch, die eigene Ausgangslage zu sortieren und mögliche Ansatzpunkte für ein Gespräch oder eine vertiefende Analyse zu erkennen.

Praxisnah und ohne unnötige Fachsprache

„Viele Unternehmen wissen sehr genau, dass etwas nicht rundläuft. Schwieriger ist häufig die Frage, wo genau die Ursache liegt und welche Information für eine Entscheidung wirklich benötigt wird“, erklärt Andreas Oschatz, Geschäftsführer der Oschatz Consulting GmbH. „Unsere Website soll deshalb nicht mit Fachbegriffen beeindrucken, sondern Orientierung geben und den ersten Schritt zu einer belastbaren Betrachtung erleichtern.“

Zeitwirtschaft verbindet Produktivität und Menschlichkeit

Eine moderne Zeitwirtschaft verfolgt nicht das Ziel, Menschen einfach schneller arbeiten zu lassen. Sie schafft Transparenz über Arbeitsinhalte, Zeitverbrauch und Prozessbedingungen. Damit kann sie eine Grundlage für realistische Planung, faire Leistungsanforderungen und nachvollziehbare Personalentscheidungen bilden. Auch für Kalkulation, Kapazitätsplanung und Investitionen sind verlässliche Zeit- und Leistungsdaten von Bedeutung.

Der erste Schritt kann eine konkrete Frage sein

Wer wissen möchte, ob vorhandene Vorgabezeiten noch passen, ob tatsächliche Kapazitätsengpässe bestehen oder welche Verlustzeiten einen Prozess belasten, findet auf der Website von Oschatz Consulting erste fachliche Orientierung. Weiterführende Informationen zu Zeitwirtschaft, REFA-orientierten Zeitstudien, Multimomentstudien und Praxischecks stehen unter oschatz-consulting.de bereit.

_“Gute Entscheidungen beginnen mit einer klaren Frage und einer belastbaren Datengrundlage.“_

Andreas Oschatz, Geschäftsführer der Oschatz Consulting GmbH

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oschatz Consulting GmbH

Herr Andreas Oschatz

Obere Breitstraße 22

75203 Königsbach-Stein

Deutschland

fon ..: 0491727459448

web ..: https://oschatz-consulting.de

email : oschatz@oschatz-consulting.de

Die Oschatz Consulting GmbH unterstützt produzierende Unternehmen bei der objektiven Analyse von Produktivität, Zeitwirtschaft, Personalbedarf und betrieblichen Abläufen. Zum Leistungsspektrum gehören REFA-orientierte Zeitstudien, Multimomentstudien, Personalbedarfsanalysen, Ablauf- und Prozessanalysen sowie die Ermittlung belastbarer Plan- und Vorgabezeiten. Geschäftsführer Andreas Oschatz verbindet mehr als 30 Jahre Erfahrung aus Produktion, Führung und Beratung mit praxisorientierter Methodenkompetenz. Das Unternehmen ist von Königsbach-Stein und Berlin aus für Kunden in der DACH-Region tätig.

Pressekontakt:

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