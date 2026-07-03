Oschatz Consulting GmbH erhält Auszeichnung als TOP CONSULTANT 2026

Beratungshaus überzeugt mit Mittelstands-Expertise in Zeitwirtschaft, Prozessanalyse und praxisnaher Umsetzung

Königsbach-Stein/Berlin. Die Oschatz Consulting GmbH wurde im Rahmen des Beratervergleichs TOP CONSULTANT 2026 ausgezeichnet und darf ab sofort das renommierte TOP CONSULTANT-Siegel tragen. Damit gehört das Beratungshaus zu den Unternehmen, die sich durch eine besonders kundenorientierte, mittelstandsgerechte und wirkungsvolle Beratungsleistung auszeichnen.

Die Preisverleihung fand am Freitag, 26. Juni 2026, im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits in Heidelberg statt. Dort gratulierte Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, Unternehmer, Investor und früherer Bundesminister, Andreas Oschatz, Inhaber der Oschatz Consulting GmbH, persönlich zu diesem Erfolg.

TOP CONSULTANT zählt seit vielen Jahren zu den bedeutenden Auszeichnungen für Beratungsunternehmen, die sich auf den Mittelstand spezialisiert haben. Im Mittelpunkt steht nicht allein die fachliche Kompetenz, sondern vor allem die Zufriedenheit der beratenen Kunden. Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung, kurz WGMB, untersuchte im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter von TOP CONSULTANT, die Beratungsqualität der teilnehmenden Unternehmen. Grundlage der Bewertung war eine wissenschaftliche Kundenbefragung. Dabei wurde unter anderem analysiert, wie zufrieden mittelständische Referenzkunden mit der Beratungsleistung waren und ob sie das jeweilige Beratungshaus weiterempfehlen würden.

Die Oschatz Consulting GmbH überzeugte in diesem Auswahlverfahren mit ihrer ausgeprägten Mittelstands-Kompetenz, ihrer methodischen Stärke und ihrer konsequent praxisnahen Arbeitsweise. Das Unternehmen unterstützt vorwiegend mittelständische Betriebe aus Industrie, Produktion, Logistik, Verwaltung und Dienstleistung dabei, Prozesse transparent, messbar und nachhaltig steuerbar zu machen. Im Mittelpunkt stehen Zeitwirtschaft, Prozessanalyse und Prozessoptimierung. Dazu zählen unter anderem Zeitstudien nach REFA-Methode, Ablaufanalysen, Multimomentaufnahmen, Personalbedarfsberechnungen, Arbeitsplatzgestaltung, Entgelt- und Produktionssysteme sowie die begleitende Umsetzung konkreter Verbesserungsmaßnahmen im Betrieb.

Andreas Oschatz bringt mehr als 30 Jahre Industrieerfahrung in seine Projekte ein und arbeitet seit 2003 als REFA-zertifizierter Berater. Seine Beratung verbindet methodische Genauigkeit mit einer hohen Umsetzungsorientierung. Vor Ort werden Abläufe analysiert, belastbare Daten erhoben, Kennzahlen geschaffen und Maßnahmen so entwickelt, dass sie von Führungskräften, Betriebsrat und Mitarbeitenden nachvollzogen und mitgetragen werden können. Gerade diese Verbindung aus Fachkompetenz, Erfahrung und praktischer Nähe zum Shopfloor macht die Arbeit der Oschatz Consulting GmbH für mittelständische Unternehmen besonders wertvoll.

„Im Mittelstand entscheidet nicht das schönste Konzept, sondern ob Verbesserungen im Betrieb tatsächlich funktionieren“, sagt Andreas Oschatz. „Meine Aufgabe ist es, aus Abläufen belastbare Daten und daraus umsetzbare Entscheidungen zu machen – gemeinsam mit den Menschen, die diese Prozesse jeden Tag leben. So entstehen Effizienzgewinne, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern im Unternehmen wirken und bleiben.“

Die Auszeichnung als TOP CONSULTANT 2026 bestätigt den Beratungsansatz der Oschatz Consulting GmbH. Unternehmen stehen heute unter hohem Druck: steigende Kosten, Fachkräftemangel, wachsende Komplexität und zunehmende Anforderungen an Produktivität und Transparenz erfordern klare Entscheidungsgrundlagen. Genau hier setzt die Beratung an. Ziel ist es, Verschwendung sichtbar zu machen, Potenziale zu erkennen, Produktivität zu steigern und Verbesserungen dauerhaft in den betrieblichen Alltag zu integrieren.

Neben der Arbeit in der D-A-CH-Region verfügt Andreas Oschatz über internationale Projekterfahrung, unter anderem in China, Indien, Russland, Spanien, der Türkei, Frankreich, Ungarn, der Schweiz und Österreich. Diese Erfahrung ermöglicht einen breiten Blick auf unterschiedliche Produktionsstrukturen, Organisationsformen und Unternehmenskulturen. Gleichzeitig bleibt der Schwerpunkt klar auf dem Mittelstand: auf pragmatischen Lösungen, nachvollziehbaren Ergebnissen und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort.

Mit dem TOP CONSULTANT-Siegel 2026 erhält die Oschatz Consulting GmbH eine sichtbare Bestätigung für ihre Beratungsqualität. Für Kunden und Interessenten ist die Auszeichnung ein starkes Signal: Sie steht für geprüfte Kundenzufriedenheit, fundierte Fachkompetenz und eine Beratung, die nicht bei der Analyse endet, sondern die Umsetzung aktiv begleitet.

Über die Oschatz Consulting GmbH

Die Oschatz Consulting GmbH mit Präsenz in Königsbach-Stein und Berlin unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Optimierung von Prozessen, Zeitwirtschaft, Produktivität und Organisation. Schwerpunkte sind Zeitstudien nach REFA-Methode, Multimomentaufnahmen, Ablaufanalysen, Personalbedarfsberechnungen, Prozessoptimierung, Arbeitsplatzgestaltung, Entgelt- und Produktionssysteme sowie praxisnahe Umsetzungsbegleitung. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Abläufe sichtbar zu machen, Kennzahlen belastbar aufzubauen und Produktivität nachhaltig zu steigern.

Pressekontakt

Oschatz Consulting GmbH

Andreas Oschatz

Königsbach-Stein / Berlin

Website: www.oschatz-consulting.de

E-Mail: oschatz@oschatz-consulting.de

Link zum Bericht im Manager Magazin: Oschatz Consulting GmbH – TOP CONSULTANT

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oschatz Consulting GmbH

Herr Andreas Oschatz

Obere Breitstraße 22

75203 Königsbach-Stein

Deutschland

fon ..: 01727459448

web ..: https://oschatz-consulting.de

email : oschatz@oschatz-consulting.de

Oschatz Consulting GmbH: Praxisorientierte Unternehmensberatung für Zeitwirtschaft, Prozessanalyse und Effizienzsteigerung

Als Gründer und Geschäftsführer der Oschatz Consulting GmbH unterstütze ich Unternehmen dabei, ihre Abläufe transparenter, effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Mein Anspruch ist es, nicht nur theoretische Konzepte zu liefern, sondern belastbare Entscheidungsgrundlagen und konkrete Verbesserungen zu schaffen, die im betrieblichen Alltag funktionieren.

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der Zeitwirtschaft, Prozessanalyse und Prozessoptimierung. Oschatz Consulting ermittelt belastbare Arbeits- und Prozesszeiten, macht Verbesserungspotenziale sichtbar und schafft damit klare Grundlagen für Planung, Kalkulation und Produktivitätssteigerung. Gerade dort, wo unklare Vorgabezeiten, Engpässe oder gewachsene Strukturen den Betriebsablauf erschweren, setze ich mit einem strukturierten und praxisnahen Beratungsansatz an.

Dabei arbeite ich mit bewährten Methoden wie REFA, MTM, Multimomentstudien und Ablaufstudien. Ziel ist es, Prozesse messbar zu verbessern, Kosten- und Zeitverluste sichtbar zu machen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Beratung richtet sich an kleine, mittelständische und große Unternehmen, insbesondere aus Industrie und Handel im D-A-CH-Raum.

Was Oschatz Consulting auszeichnet, ist die Verbindung aus langjähriger Praxiserfahrung, methodischer Sicherheit und einem klaren Blick für die betriebliche Realität. Ich weiß, dass Effizienz nicht durch abstrakte Modelle entsteht, sondern durch verständliche Analysen, realistische Maßnahmen und konsequente Umsetzung. Deshalb stehen bei meiner Arbeit Transparenz, Nachvollziehbarkeit und praktische Wirksamkeit im Mittelpunkt.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Unterstützung von Unternehmen auf dem Weg zu Industrie 4.0. Viele Betriebe verfügen bereits über umfangreiche Daten, nutzen diese jedoch noch nicht konsequent für Planung, Steuerung und Verbesserung. Oschatz Consulting hilft dabei, Prozesse und Zeiten transparent zu machen, konkrete Hebel zu identifizieren und digitale sowie organisatorische Verbesserungen sinnvoll miteinander zu verbinden.

Mit Standorten in Königsbach-Stein und Berlin ist Oschatz Consulting regional verwurzelt und zugleich überregional tätig. Mein Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken, ihre Ressourcen besser zu nutzen und ihre Prozesse so zu gestalten, dass sie auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden.

Über Oschatz Consulting GmbH

Die Oschatz Consulting GmbH ist eine praxisorientierte Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Zeitwirtschaft, Prozessanalyse, REFA-/MTM-Methodik, Produktionsplanung, Effizienzsteigerung und Interim Management. Das Unternehmen begleitet Kunden bei der Ermittlung belastbarer Zeitdaten, der Optimierung betrieblicher Abläufe und der Umsetzung messbarer Verbesserungen.

Pressekontakt:

Oschatz Consulting GmbH

Herr Andreas Oschatz

Obere Breitstraße 22

Königsbach 75203

fon ..: 01727459448

email : oschatz@oschatz-consulting.de

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