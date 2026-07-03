Healio und heilpraktikerverzeichnis.com starten Partnerschaft

Die Healio GmbH und heilpraktikerverzeichnis.com arbeiten ab sofort zusammen, um Patienten passende Heilpraktiker und die Finanzierungsmöglichkeiten bis 3.000EUR für Behandlungen anzubieten.

Bis zu 3.000 Euro Gesundheitsbudget für Patienten von Heilpraktikern Hamburg, Dautphetal, Juli 2026. Der Hamburger Versicherungsmakler Healio GmbH und das Portal heilpraktikerverzeichnis.com arbeiten ab sofort zusammen. Das gemeinsame Ziel: Patienten sollen nicht nur den passenden Heilpraktiker finden, sondern auch erfahren, wie sie ihre Behandlungen finanzieren können, ohne alles aus eigener Tasche zu zahlen.

Viele Patienten brechen naturheilkundliche Behandlungen ab, weil das Geld fehlt. Dabei wissen die wenigsten, dass ihnen Zuschüsse zustehen: Durch die Kombination von Bonusprogrammen der gesetzlichen Krankenkassen mit passenden Zusatzversicherungen können gesetzlich Versicherte ein Gesundheitsbudget von bis zu 3.000 Euro in zwei Jahren erschließen. Allein der Bonus einzelner Krankenkassen kann über 700 Euro betragen.

_“Es ist eine Schande, dass Millionen Selbstzahler nicht wissen, dass ihnen diese Zuschüsse zustehen. Genau das ändern wir mit dieser Partnerschaft: Wer auf heilpraktikerverzeichnis.com seinen Behandler findet, erfährt künftig auch, wie er seine Behandlung bezahlbar macht“_, sagt Frank Steinfurt, Gründer und Geschäftsführer der Healio GmbH.

heilpraktikerverzeichnis.com bündelt Heilpraktikerprofile aus ganz Deutschland und schafft Orientierung bei Methoden und Fachgebieten. Patienten finden dort schnell den passenden Behandler in ihrer Nähe, von der klassischen Naturheilkunde über Osteopathie bis zur traditionellen chinesischen Medizin.

_“Unser Verzeichnis hilft Menschen, den richtigen Heilpraktiker zu finden. Mit Healio kommt jetzt die Antwort auf die zweite große Frage dazu: Wie bezahle ich das?“_, sagt Eberhard Kuhl, Betreiber von heilpraktikerverzeichnis.com.

Für Heilpraktiker bedeutet die Zusammenarbeit: weniger Therapieabbrüche aus finanziellen Gründen und Patienten, die notwendige Behandlungen fortführen können. Die Teilnahme am Healio-Partnernetzwerk ist für Behandler kostenfrei.

Weitere Informationen: https://healio.de und https://heilpraktikerverzeichnis.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kuhl Consulting

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

Deutschland

fon ..: +49 160 8576941

web ..: https://heilpraktikerverzeichnis.com/

email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

Die Healio GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Versicherungsmakler, der sich auf die Gesundheitsversorgung rund um Heilpraktiker und angrenzende Gesundheitsberufe spezialisiert hat. Healio zeigt Patienten, wie sie durch Kassenboni und Zusatzversicherungen ein Gesundheitsbudget von bis zu 3.000 Euro in zwei Jahren erschließen, und hilft Behandlern, Therapieabbrüche aus finanziellen Gründen zu vermeiden.

heilpraktikerverzeichnis.com ist ein Online-Verzeichnis für Heilpraktiker in Deutschland. Das Portal bündelt Behandlerprofile und bietet Patienten Orientierung bei Methoden, Fachgebieten und Standorten.

Pressekontakt:

Healio GmbH

Herr Frank Steinfurt

Arndtstraße 6

22085 Hamburg

fon ..: +49 40 89755705

email : info@healio.de

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