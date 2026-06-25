heilpraktikerverzeichnis.com: 135 Einträge in kurzer Zeit

Nach nur einer Woche bereits 100 Anmeldungen: Das kostenlose Heilpraktikerverzeichnis gewinnt schnell an Reichweite und unterstützt Praxen bei ihrer Online-Sichtbarkeit.

Das kostenlose Verzeichnis für Heilpraktiker und Naturheilkunde gewinnt schnell an Fahrt Dautphetal, Juni 2026 – Was als Experiment begann, hat in kürzester Zeit überzeugt: Bereits in der ersten Woche nach dem Launch verzeichnete heilpraktikerverzeichnis.com 100 Anmeldungen von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Aktuell sind bereits 135 Praxen und Therapeuten gelistet – Tendenz steigend.

Das Verzeichnis ist für Heilpraktiker vollständig kostenlos und richtet sich an alle, die ihre Onlinepräsenz stärken und neue Patientinnen und Patienten gewinnen möchten. Neben einer strukturierten Profilseite profitieren eingetragene Therapeuten von einem wertvollen Backlink auf ihre eigene Website – ein handfester SEO-Vorteil in einem Umfeld, in dem organische Sichtbarkeit zunehmend über den Praxiserfolg entscheidet. Gerade für niedergelassene Heilpraktiker, die keine großen Marketingbudgets einsetzen können oder wollen, ist ein solcher Eintrag ein einfacher und wirkungsvoller erster Schritt.

Das Verzeichnis deckt das gesamte Spektrum der Naturheilkunde und alternativen Medizin ab: von Akupunktur und Homöopathie über Osteopathie und Traditionelle Chinesische Medizin bis hin zu Aromatherapie, Kinesiologie, energetischen Verfahren und vielem mehr. Die Einträge sind regional auffindbar und für Nutzerinnen und Nutzer auf der Suche nach geeigneten Therapeuten klar und übersichtlich aufbereitet. Wer beispielsweise einen Heilpraktiker in seiner Stadt sucht, findet bei heilpraktikerverzeichnis.com eine erste, verlässliche Anlaufstelle – ohne Werbung, ohne Ablenkung.

„Wer heute nicht gefunden wird, existiert für viele Menschen schlicht nicht“, sagt Eberhard Kuhl, Initiator des Verzeichnisses. „Heilpraktikerverzeichnis.com soll das ändern – niedrigschwellig, frei zugänglich und mit echtem Nutzen für die Sichtbarkeit. Ein Eintrag dauert wenige Minuten und zahlt sich langfristig aus.“

Die Resonanz der ersten Wochen zeigt, dass der Bedarf real ist. Viele Heilpraktiker sind zwar in sozialen Netzwerken aktiv oder haben eine eigene Website, werden aber über Google kaum gefunden – weil Backlinks und strukturierte Verzeichniseinträge fehlen. Genau hier setzt heilpraktikerverzeichnis.com an: als seriöser, thematisch fokussierter Verzeichniseintrag, der von Suchmaschinen als relevantes Signal gewertet wird.

Initiator Eberhard Kuhl betreibt mit coachverzeichnis.com bereits eine etablierte Schwesterplattform für den Coaching-Markt im DACH-Raum, die ebenfalls auf kostenlose Sichtbarkeit und SEO-Stärke setzt. Beide Verzeichnisse entstanden im Rahmen seiner selbstständigen Tätigkeit als digitaler Unternehmer und IT-Berater, über die er unter kuhlconsulting.de informiert. Der Aufbau thematisch klar positionierter Verzeichnisplattformen ist dabei kein Zufall: Kuhl setzt auf nachhaltige organische Reichweite statt auf bezahlte Werbung – für sich selbst und für die Therapeuten und Coaches, die er mit seinen Plattformen unterstützt.

Heilpraktiker, Naturheilkundler und komplementärmedizinische Therapeuten können sich unter heilpraktikerverzeichnis.com kostenlos eintragen und ihre Sichtbarkeit im Netz dauerhaft stärken. Der Eintrag ist und bleibt kostenfrei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kuhl Consulting

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

Deutschland

fon ..: +49 160 8576941

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email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

heilpraktikerverzeichnis.com ist ein unabhängiges Online-Verzeichnis für staatlich zugelassene Heilpraktiker in Deutschland. Die Plattform ermöglicht Heilpraktikern, sich mit strukturierten Profilen – inklusive Ausbildung, Methoden, Schwerpunkten und eigenen Fachartikeln – einer suchenden Zielgruppe zu präsentieren. Für Patienten ist die Suche kostenlos. Der Basiseintrag für Heilpraktiker ist dauerhaft kostenlos. Die Plattform wurde von Eberhard Kuhl gegründet, der seit Mitte 2025 mit coachverzeichnis.com ein ähnliches Verzeichnis für den Coaching-Markt betreibt. Beide Plattformen entstehen unter dem Dach von Kuhl Consulting, Dautphetal.

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