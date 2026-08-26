Außergewöhnlich & authentisch übernachten in der Countryside of Philadelphia

Historische Anwesen, Country Inns und Boutique-Hotels ergänzen das Reiseangebot rund um

Philadelphia und garantieren besonders authentische Aufenthalte.

Wer eine Reise an die Ostküste der USA plant, kann seinen Aufenthalt mit einer besonderen Übernachtung in der Region The Countryside of Philadelphia ergänzen. Direkt vor den Toren der Metropole bieten historische Anwesen, Country Inns und individuell gestaltete Boutique-Hotels nicht nur eine Unterkunft, sondern ein eigenes Reiseerlebnis.

Zu den besonderen Adressen gehört das Joseph Ambler Inn in North Wales. Fünf restaurierte historische Gebäude liegen auf rund fünf Hektar Garten- und Wiesenfläche und beherbergenindividuell gestaltete Zimmer und Suiten sowie ein Restaurant und einen Pub.

Historische Atmosphäre bietet auch das Normandy Farm Hotel & Conference Center in Blue Bell. Das mehr als 290 Jahre alte Anwesen ist im National Register of Historic Places gelistet. Originale Holzbalken und Backsteinbögen erinnern an die Geschichte der ehemaligen Farm, während moderne Zimmer und das Restaurant The Farmer’s Daughter zeitgemäßen Komfort bieten.

Nahe der legendären Longwood Gardens liegt das Inn at Whitewing Farm. Das historische Anwesen verfügt über zehn Gästezimmer, einen eigenen Teich und einen quellgespeisten Pool. Ein besonderes Detail: Das täglich individuelle Frühstück mit regionalen Zutaten wird von den Hausherren in einer restaurierten Scheune aus dem Jahr 1796 serviert.

Auch neue Boutique-Hotels setzen auf einen starken regionalen Bezug. Das The Francis Hotel & Suites in Kennett Square greift in seiner Gestaltung die Geschichte der Region auf.

Ganz in der Nähe liegt das Artelo mit seinen 14 individuell und von lokalen Künstlern gestalteten Zimmern; ab September 2026 ergänzt das neue Restaurant Opus das Angebot.

Das Hotel West & Main in Conshohocken hingegen kombiniert modernes Design mit lokaler Geschichte. Ein restauriertes Feuerwehrhaus aus dem 19. Jahrhundert ist Teil des Boutique-Hotels, das zudem über ein Bistro und die Hock & Ladder Sky Bar verfügt.

Die unterschiedlichen Häuser zeigen, wie vielfältig Übernachten in The Countryside of Philadelphia sein kann. Die idyllische Region verbindet die Nähe zu Sehenswürdigkeiten mit historischenKleinstädten, Gärten, Natur und kulinarischen Erlebnissen abseits der Großstadt – und bietet damit eine interessante Ergänzung für Reisende, die ihren Aufenthalt rund um Philadelphia individueller gestalten möchten.

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Simone Kreckel – skope Tourism Marketing

Frau Simone Kreckel

An den Drei Hohen 80

60435 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 00491717988509

web ..: https://www.countrysidephl.com

email : countrysidePHL@skope-tourism.com

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