Festliche Auszeit vor den Toren der Stadt: Holiday Highlights in The Countryside of Philadelphia

Lichterwelten, historische Anwesen und nostalgische Weihnachtserlebnisse machen die Region rund um Philadelphia in der Adventszeit zu einem ganz besonderen Reiseziel.

Wenn Millionen Lichter Gärten und Städtchen zum Leuchten bringen, historische Herrenhäuser festlich geschmückt sind und Santa mit der Eisenbahn durch die winterliche Landschaft fährt, beginnt in The Countryside of Philadelphia eine besonders stimmungsvolle Reisezeit. Nur wenige Minuten außerhalb von Philadelphia verbindet die Region weihnachtliche Traditionen mit außergewöhnlichen Attraktionen.

Funkelnde Gärten und festliche Herrenhäuser

Zu den Höhepunkten der Saison zählt „A Longwood Christmas“ in den weltberühmten Longwood Gardens. Majestätisch illuminierte Bäume, zwei mit kosmischer Pracht inszenierte Wintergärten und ein funkelnder Lichtertunnel verwandeln die weitläufigen Anlagen in eine eindrucksvolle Weihnachtswelt.

Festlich wird es auch auf den historischen Anwesen der Familie du Pont. Im Nemours Estate, dem ehemaligen Wohnsitz von Alfred I. du Pont, können Gäste das weihnachtlich dekorierte 77-Zimmer-Herrenhaus, die Chauffeur’s Garage und ausgewählte Bereiche der Gartenanlage besichtigen. Live-Musik sorgt zusätzlich für festliche Atmosphäre.

Bei Yuletide at Winterthur im Winterthur Museum, Garden & Library erinnern mehr als ein Dutzend geschmückte Weihnachtsbäume und saisonale Inszenierungen an die Weihnachtstraditionen von Henry Francis du Pont und seiner Familie. Besondere Hingucker sind ein großes Lebkuchenhaus nach dem Vorbild von Winterthur und ein Puppenhaus mit 18 Zimmern und mehr als 1.000 Miniaturen.

Auch im Hagley Museum and Library, dem Stammsitz der Familie du Pont in Amerika, wird bei Holidays at Hagley mit kunstvollen Lebkuchenhäusern und frisch gebackenen Gingerbread Cookies aus dem Holzofen festliche Weihnachtsstimmung verbreitet.

In Historic Trappe vermitteln zur Weihnachtszeit die festlich dekorierte Dewees Tavern und das Muhlenberg House bei „A Pennsylvania German Christmas“ die Weihnachtstraditionen der deutschstämmigen Bevölkerung Pennsylvanias. Im Bryn Athyn Historic District bieten das Glencairn Museum, die Bryn Athyn Cathedral und Cairnwood Estate saisonale Führungen durch das historische Ensemble an.

Lichterzauber, Eisenbahnromantik und Weihnachtsshopping

Ein Highlight für Familien ist Wild Lights im Elmwood Park Zoo. An ausgewählten Terminen vom 20. November bis 30. Dezember erstrahlt der Zoo in unzähligen Lichtern. Illuminierte Tierfiguren, aufwendige Lichtinstallationen und Live-Unterhaltung begleiten den abendlichen Rundgang.

Nostalgisch wird es an Bord des Santa’s Polar Bear Express der Colebrookdale Railroad. In beheizten historischen Waggons geht es durch die malerische „Secret Valley“. Santa besucht während der Fahrt jeden Wagen, überreicht den Kindern ein Geschenk und nimmt ihre Weihnachtswünsche entgegen.

Auch für Christmas-Shopping lohnt sich ein Abstecher in die Region. Neben den Shops der King of Prussia Mall laden historischen „Main Streets“ der Städtchen mit individuellen Boutiquen, Galerien und kleinen Geschäften zum Stöbern nach besonderen Geschenken ein. Ein zusätzlicher Vorteil: Kleidung und Schuhe sind in Pennsylvania von der Verkaufssteuer befreit.

Mit all den amerikanischen Weihnachtstraditionen und besonderen Familienerlebnissen bietet The Countryside of Philadelphia also vielfältige Möglichkeiten, einen Aufenthalt in Philadelphia um zwei oder drei Tage zu verlängern.

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