Steinteppich und Naturstein-Klimaboden: Bodenbelag trifft Flächenheizung

Ein Bodenbelag kann mehr sein als Dekoration. In Kombination mit einer Flächenheizung entsteht ein durchdachtes Gesamtsystem.

Der Bodenbelag entscheidet nicht nur über die Optik eines Raumes, sondern auch darüber, wie gut eine Fußbodenheizung ihre Wärme abgeben kann. Manche Beläge leiten Wärme besser als andere. Wer beides zusammen plant, holt das Optimum aus dem System heraus.

Ein Steinteppich verbindet eine ansprechende Optik mit praktischen Eigenschaften. Der fugenlose Belag aus gebundenen Steinchen ist pflegeleicht und lässt sich gut mit einer Flächenheizung kombinieren. Die Wärme durchdringt den Belag gleichmäßig und gelangt so in den Wohnraum.

Der Naturstein-Klimaboden geht einen Schritt weiter und versteht Bodenbelag und Wärmefunktion als Einheit. Naturstein speichert Wärme und gibt sie angenehm an den Raum ab. In Verbindung mit einer Flächenheizung entsteht ein Boden, der Behaglichkeit und Wertigkeit vereint.

Damit dieses Zusammenspiel funktioniert, müssen Belag und Heizsystem aufeinander abgestimmt sein. Materialstärke, Wärmeleitfähigkeit und der Aufbau spielen eine Rolle. Eine gemeinsame Planung von Anfang an vermeidet spätere Kompromisse bei Komfort und Effizienz.

Wer Bodenbelag und Fußbodenheizung als Gesamtsystem denkt, gewinnt doppelt: ein Raumgefühl, das überzeugt, und eine Wärmeabgabe, die effizient arbeitet. Der Boden wird so zum funktionalen und gestalterischen Element zugleich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BauProTherm Floor GmbH

Herr Dennis Höper

Wilhelm-Ruppert-Str. 38

51147 Köln

Deutschland

fon ..: 02203 9651733

web ..: https://bauprotherm.de/

email : info@bauprotherm.de

Die BauProTherm Floor GmbH mit Sitz in Köln ist Spezialist für Flächenheizungen und moderne Fußbodenaufbauten. Das Unternehmen plant, liefert und montiert Fußbodenheizungen für Alt- und Neubau, darunter das Einfräsen in bestehenden Estrich, Neubausysteme, Trockenbau- und Dünnschichtlösungen sowie Hallenboden- und Industriebodenheizungen und Betonkerntemperierung. Ergänzt wird das Leistungsspektrum um Steinteppich und Naturstein-Klimaböden. Privatkunden, Heizungsbauer, Architekten, Planer sowie Hoch- und Generalunternehmen begleitet BauProTherm von der Beratung über die Planung bis zur fachgerechten Umsetzung. Das Team ist in NRW und RLP als zuverlässiger Partner rund um die Fußbodenheizung im Einsatz.

Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.