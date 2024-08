Zahnmedizinische Versorgung für Senioren durch individualisierte Implantologie

In fortgeschrittenem Alter müssen viele mit gesundheitlichen Einschränkungen leben. In der zahnmedizinischen Versorgung von Senioren wurden dabei allerdings erhebliche Fortschritte gemacht.

Ludwigshafen, 01.08.2024 – Gute zahnmedizinische Versorgung verbessert die Lebensqualität

Die Beliebtheit von Zahnimplantaten als Zahnersatz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Vor allem für ältere Menschen sind Implantate eine ausgezeichnete Option, um die Lebensqualität zu verbessern, ein gutes Mundgefühl zu behalten, und nicht zuletzt auch sich nach wie vor attraktiv zu fühlen.

Zahnersatz für Senioren

Zahnersatz im für ältere Personen und Senioren kann entweder durch herausnehmbare Prothesen oder durch festsitzende Implantate erfolgen. Viele Patienten bevorzugen Implantate aufgrund ihrer Stabilität und Funktionalität. Darüber hinaus spielt auch der ästhetische Gesichtspunkt eine immer größere Rolle, es fühlt sich einfach gut an, wenn das Lächeln ansteckend ist. Auch für Senioren sind Implantate eine sehr geeignete Lösung, vorausgesetzt, dass die grundlegenden gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Ein hochwertiger Zahnersatz ist für Senioren von großer Bedeutung, da er Schmerzen vermeidet und die Ernährungsfreiheit wiederherstellt. Dadurch wird die Lebensqualität im Alltag deutlich gesteigert.

Erfahrung und Qualifikation sind entscheidend, bei der Wahl des Zahnarztes

Bei der Wahl von Zahnersatz sollten Senioren stets auf professionelle Beratung setzen. Im medizinischen Kompetenzzentrum Prof. Dhom sind erfahrene Zahnmediziner und qualifizierte Fach-Zahnärzte auf Implantologie für Senioren spezialisiert. Moderne Technik und hochqualifiziertes Personal gewährleisten eine hochprofessionelle Behandlung. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin beim Experten, um mehr über Implantate für Senioren zu erfahren.

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Menschen für Zahnimplantate entschieden. Sie sind in vielen Fällen der beste Zahnersatz und auch als Zahnersatz für Ältere ein großer Gewinn. Allerdings wird immer wieder die Behauptung veröffentlicht, es sei schwierig oder gefährlich, Senioren mit Implantaten zu versorgen. Hier handelt es sich allerdings eindeutig um einen (falschen) Mythos.

Die Behauptung, dass Implantate für Senioren weniger geeignet seien, beruht oft auf falschen Annahmen und Vorurteilen. Hier sind einige der häufigsten Gründe, warum diese Aussage gemacht wird und warum sie nicht zutrifft:

– Altersvorurteile: Viele Menschen nehmen fälschlicherweise an, dass ältere Menschen nicht mehr für Implantate in Frage kommen, da sie möglicherweise nicht mehr so gesund sind. Tatsächlich spielen jedoch die individuelle Gesundheit und Mundhygiene eine größere Rolle als das Alter an sich.

– Vorerkrankungen: Einige Senioren haben aufgrund von Vorerkrankungen Bedenken, dass Implantate für sie ungeeignet sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass viele gesundheitliche Probleme kein Hindernis für die Implantation sein müssen, solange sie gut kontrolliert und behandelt werden.

– Knochenqualität: Mit zunehmendem Alter kann die Knochenqualität im Kiefer abnehmen, was ein potenzielles Problem für die Implantation darstellen kann. In solchen Fällen kann jedoch mit speziellen Techniken und Materialien gearbeitet werden, um den Erfolg der Implantate zu gewährleisten.

Insgesamt ist es wichtig, jede Patientin und jeden Patienten individuell zu betrachten und die Eignung von Implantaten basierend auf den persönlichen Umständen zu bewerten. Eine professionelle Beratung durch erfahrene und spezialisierte Fach-Zahnärzte, wie im medizinischen Kompetenzzentrum Prof. Dhom, kann helfen, falsche Vorstellungen über Implantate im Alter zu korrigieren und die bestmögliche Lösung für jeden einzelnen Patienten zu finden. Vereinbaren Sie noch heute ein Beratungsgespräch zur Implantologie für Senioren bei den Experten für Implantologie.

