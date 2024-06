Die Spezialisten für Oral- und Kiefer-Chirurgie in Rheinland-Pfalz

Wenn größere Eingriffe im Mundraum anstehen, sind das häufig Behandlungen, aus dem Bereich der Oralchirurgie. Dann ist man als Patient gut beraten, einen Spezialisten mit viel Erfahrung zu wählen.

Ludwigshafen, 07.06.2024 – Bei oralchirurgischen Behandlungen spielt die Wahl des Zahnarztes eine wichtige Rolle.

Bei oralchirurgischen Behandlungen spielt die Wahl des behandelnden Zahnarztes, seine Erfahrung und Qualifikation eine bedeutende Rolle. Oralchirurgie ist ein wichtiges Spezialgebiet im Bereich der Zahn- und Mundgesundheit und sollte zum Wohle des Patienten nur von Experten durchgeführt werden.

Zahnarzt, Kieferchirurg und Oralchirurg – wichtige Unterscheidungen

Ein Zahnarzt kümmert sich um alle gängigen Zahnbehandlungen. Er schleift, reinigt oder bohrt den Zahn und kümmert sich um Probleme wie Karies und Verfärbungen. Weitet sich das Problem jedoch auf den Bereich rund um den Zahn herum aus, kommen andere Spezialisten zum Einsatz.

Ein Oralchirurg ist für alle operativen Eingriffe im Mundraum verantwortlich. Zudem kümmert er sich um operative Eingriffe im Bereich des Kieferknochens und rund um die Zahnwurzeln. Ein Fachzahnarzt für diese Bereich wird speziell ausgebildet, und durchläuft nach seinem zahnmedizinischen Studium weitere vier Jahre an zusätzlicher Qualifikation, bis er dann Fachzahnarzt für Oralchirurgie ist. Ein bekanntes Beispiel für Arbeiten in diesem Bereich ist eine Operation an den Weisheitszähnen.

Ist ein Weisheitszahn beispielsweise bereits teils verbogen oder wird beim Herauswachsen behindert, kann dies in das oralchirurgische Fachgebiet fallen. Die besondere Expertise wird außerdem auch im Bereich von Implantaten eingesetzt. Hier wird meist eine detaillierte Analyse des Spezialisten mittels modernster Diagnostik unter Zuhilfenahme von 3 D Röntgen und DVT genutzt. Dies ist notwendig, um die Umgebung und Position des Implantats zu bestimmen. So spielt etwa der Verlauf des Kiefernervs eine große Rolle. Die Oralchirurgie fällt in den Bereich der sogenannten Zahnchirurgie.

Die korrekte Bezeichnung für Kieferchirurgen lautet auch MKG-Chirurg (Mund- Kiefer- und Gesichtschirurg). Diese Experten sind zusätzlich auf komplexe, chirurgische Eingriffe im gesamten Kopf- und Hals-Bereich spezialisiert, wozu z.B. auch die Rekonstruktion geschädigter Bereiche gehört.

Expertenwissen für komplikationsfreie Behandlungen

Eine gängige Zahnarztpraxis könnte mit einem Hausarzt verglichen werden, da er der erste und wichtigste Ansprechpartner für den Patienten ist, und die meisten gängigen Behandlungen schnell und sicher durchführen kann. Geht es dann um komplexere Behandlungen, die bestimmte Qualifikationen oder Erfahrungen benötigen, bzw. die eine sehr hochwertige Ausstattung erfordern, sind Spezialisten gefragt. Deshalb werden Patienten, die eine solche Behandlung benötigen, meist an einen Oralchirurgen oder eine Zahnklinik überwiesen.

Ein besonderer Glücksfall für Patienten sind größere Zahnarztpraxen, die beides unter einem Dach anbieten, wie beispielsweise das zahnmedizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom in Rheinland-Pfalz.

Spezialisten engagieren für oralchirurgische Eingriffe

Das hervorragend ausgebildete Team des medizinischen Kompetenzzentrum Prof. Dhom besteht unter anderem aus einer Reihe von Fach-Zahnärzten mit verschiedenen Spezialisierungen und Schwerpunkten, unter anderem die Oralchirurgie und die Implantologie. Die Fach-Zahnärzte haben jahrelange Erfahrung und arbeiten auf höchstem Niveau, um ihren Patientinnen und Patienten die bestmögliche und schonendste Behandlung anbieten zu können. Pateinten schätzen darüber hinaus die moderne Ausstattung, sowie die diversen Möglichkeiten, zur Sedierung oder Narkose als ein wichtiges Kriterium. Nehmen Sie Kontakt mit dem Service-Team der Praxis Prof. Dhom auf, und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Link: https://www.prof-dhom.de/oralchirurgie/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinlad-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.